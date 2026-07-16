Cenk Özkaçar Trabzonspor\'a Geldi

TRABZONSPOR'un İspanya'nın Valencia kulübünden transfer ettiği milli savunma oyuncusu Cenk Özkaçar, Trabzon'a geldi. Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özkaçar, bordo-mavili formayla kulübün hedefleri için mücadele etmek istediğini belirterek, "Umarım burada göstereceğim performansı yeniden milli takıma taşırım" dedi.

'TRANSFER SÜRECİ HIZLI GELİŞTİ'

Transfer sürecinin kısa sürede sonuçlandığını belirten Cenk Özkaçar, "Valencia'dayken 2-3 gün içerisinde görüşmeler yapıldı ve transfer tamamlandı. Çok hızlı gelişen bir süreç oldu" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'da başarılı olmak istediğini söyleyen milli futbolcu, "Öncelikli hedefim kulübün hedefleri doğrultusunda mücadele etmek. Umarım geçen sezondan daha iyi bir performans sergileyebilirim. Sonrasında da burada ortaya koyacağım performansı yeniden milli takıma taşımak istiyorum" diye konuştu.

'REKABET PERFORMANSI ARTIRIR'

Teknik direktör Fatih Tekke ile henüz görüşmediğini belirten Özkaçar, takım içindeki rekabetin kendisini geliştireceğine inandığını söyledi. Takımda önemli oyuncular bulunduğunu dile getiren Özkaçar, "Onuachu'yu Belçika Ligi'nden tanıyorum. Ernest Muçi ve Oulai de kaliteli isimler. Aslında geçen sezon tüm takım çok iyi performans gösterdi. Umarım bu sezon da üzerine koyarak şehre yakışan bir performans ortaya koyarız" dedi.

'TRABZON'U ÇOK SEVİYORUZ'

Trabzon'a daha önce eşiyle birlikte geldiğini ifade eden Özkaçar, şehre hayran kaldıklarını belirterek, "Yaklaşık 7-8 ay önce eşimle birlikte Trabzon'a geldik. Burada geçirdiğimiz birkaç günün tadı damağımızda kaldı. Daha önce de birkaç kez transferim son anda gerçekleşmemişti. Sonunda nasip oldu. Gerçekten çok mutluyum. Şehri çok seviyorum. Eşim de Trabzon'a adeta aşık. Umarım burada uzun yıllar geçirir ve kulübe hizmet ederiz" diye konuştu.

Avrupa'da edindiği tecrübeleri Trabzonspor'a yansıtmak istediğini de dile getiren milli futbolcu, yeni transferlerin yanı sıra mevcut kadronun da çok kaliteli isimlerden oluştuğunu belirterek, kısa sürede takıma uyum sağlayıp teknik heyetin istediği oyunu sahaya yansıtmayı hedeflediğini söyledi.

FORMA NUMARASI HENÜZ NETLEŞMEDİ

Forma numarasının henüz belli olmadığını ifade eden Özkaçar, "Yarın belli olur diye düşünüyorum. Gönlümde 39 numara var. Eşimin memleketinin plaka kodu. Eğer müsait olursa 39 numarayı giymek isterim" dedi.

EŞİ HİRA ÖZKAÇAR: ÇOK HEYECANLIYIZ

Cenk Özkaçar'ın eşi Hira Özkaçar da Trabzon'da olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Transfer gündeme geldiğinde Cenk'i etkilememek için duygularımı çok belli etmedim ama ben de gönülden istiyordum. Daha önce Trabzon'a geldiğimizde ayrılmak istememiştik. Çok mutluyuz ve çok heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.

Özkaçar, açıklamalarının ardından kendisini karşılamaya gelen bordo-mavili taraftarlarla bir araya gelirken, taraftarlar yeni transferi tezahüratlar eşliğinde karşıladı.