Cenk Tosun\'dan beklenmedik Mourinho paylaşımı: Aman dikkat et

Spor

Süper Lig devi Fenerbahçe forması giyen Cenk Tosun, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"AMAN DİKKAT ET"

Cenk, Mourinho'nun Trabzon'da attıkları 3. golün ardından sahaya girdiği ve sevindiği anları paylaştı. Cenk Tosun, bu paylaşımına İngilizce ve Türkçe olarak, "Mister burada sahalar Premier Lig'deki gibi değil aman dikkat" notunu ekledi. Cenk'in bu paylaşımı kısa sürede viral oldu.

İşte o paylaşım;