Cenk Tosun'dan beklenmedik Mourinho paylaşımı: Aman dikkat et - Son Dakika
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Spor

Cenk Tosun'dan beklenmedik Mourinho paylaşımı: Aman dikkat et

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Fenerbahçe forması giyen Cenk Tosun, Jose Mourinho'nun Trabzon'da attıkları 3. gol sonrası sahaya girdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Tosun, paylaşımına ''Mister burada sahalar Premier Lig'deki gibi değil aman dikkat'' ifadelerini ekledi.

04.11.2024 15:14
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Süper Lig devi Fenerbahçe forması giyen Cenk Tosun, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"AMAN DİKKAT ET"

Cenk, Mourinho'nun Trabzon'da attıkları 3. golün ardından sahaya girdiği ve sevindiği anları paylaştı. Cenk Tosun, bu paylaşımına İngilizce ve Türkçe olarak, "Mister burada sahalar Premier Lig'deki gibi değil aman dikkat" notunu ekledi. Cenk'in bu paylaşımı kısa sürede viral oldu.

İşte o paylaşım;

Cenk Tosun'dan beklenmedik Mourinho paylaşımı: Aman dikkat et
Cenk Tosun\'dan beklenmedik Mourinho paylaşımı: Aman dikkat et

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Son Dakika Spor Cenk Tosun'dan beklenmedik Mourinho paylaşımı: Aman dikkat et - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Emre Öztürk:
    tutmayın küçük enisteyi uçuşa geçti 6 5 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Her zaman ki boş hareket bunların mallarr 1 1 Yanıtla
  • Gipsy King:
    Kendi topcusu bile alay eder oldu mourinho ile…Türkiye ye geldikten sonra karizmasi cizildi bunun 1 1 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    gfb selcuk tribün liderini almışlar içeri şimdi biraz severler onu tıpkı benimde senin a nnani sevdiğim gibi.ae 1 1 Yanıtla
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