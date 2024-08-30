Central Hospital Ümraniyespor, Mesut Özil'e altyapıyı emanet edecek - Son Dakika
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Central Hospital Ümraniyespor, Mesut Özil'e altyapıyı emanet edecek

Central Hospital Ümraniyespor, Mesut Özil\'e altyapıyı emanet edecek

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Central Hospital Ümraniyespor'un asbaşkanı Ünal Memiç, eski futbolcu Mesut Özil'e altyapıyı emanet edeceklerini ve inşa edilecek altyapı tesisi ile İstanbul dışından gelecek takımların idman yapacağı ve konaklayacağı bir sporcu oteline de sahip olacaklarını söyledi.

30.08.2024 12:19
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Central Hospital Ümraniyespor'un asbaşkanı Ünal Memiç, eski futbolcu Mesut Özil'e altyapıyı emanet edeceklerini ve inşa edilecek altyapı tesisi ile İstanbul dışından gelecek takımların idman yapacağı ve konaklayacağı bir sporcu oteline de sahip olacaklarını söyledi.

Yeni sezonu AA muhabirine değerlendiren Memiç, "Altyapı ile ilgili çok güzel bir gelişme oldu. Biz yönetime geldiğimizde başkanımıza bir telefon geldi. Mesut Özil bize tahsis edilen araziyi kullanıp altyapı tesisi kurmayı teklif etti. Tabii, Mesut Özil ile yaptığımız toplantıda biz de şunu istedik. Sana burada bir yer tahsis etmektense gel altyapıyı sana verelim. 19 yaş altını tamamen sen organize et ve sen çalıştır. Bu teklif onun da hoşuna gitti, yani bizden bağımsız araziyi kullanmak yerine bizimle entegre olması onun da hoşuna gitti. Çünkü yetiştirdiği futbolcuları biz oynatabileceğiz ve pazarlamasını yapabileceğiz. Kendisi de 'Biz yetiştirelim, siz oynatın. Siz kazanın. Bizim maddi bir beklentimiz yok.' diye ekledi." ifadelerini kullandı.

Mesut Özil ile yaptıkları görüşmelerin tamamlanmak üzere olduğunu vurgulayan Memiç, "Görüşmeler, 2 aydır devam ediyor, protokoller imzaladıktan sonra aksiyon alınacak. Mesut Özil, hem altyapı tesisi hem sahalarla buraya çok ciddi bir yatırım yapacak. Akabinde bizim de ondan bir isteğimiz oldu. Bir de futbolcu oteli istiyoruz. Bir dahaki sezona her şey yetişmiş olur. İstanbul'a deplasmana gelecek takımlara da biz burada önünde idman sahası vererek ağırlamak istiyoruz. Ümraniyespor'a ekonomik bir girdi sağlamanın peşindeyiz. İstanbul dışından gelecek takımların konaklayacağı ve idman yapabilecekleri saha da bulunan bir sporcu oteli gibi düşünülebilir." dedi.

İlk olarak kulübün sürdürülebilir bir ekonomisinin olması için yapılması gerekenleri konuştuklarını belirterek, sponsorlukların futbol ekonomisi için çok önemli olduğunu söyleyen Memiç, "Biz de ne yapabiliriz diye kendi aramızda konuştuk. Spoint İnşaat olarak önce stat ismi sponsorluğunu aldık. Artık stadımız Spoint İnşaat Ümraniyespor Stadyumu olarak anılacak. Kale arkasında bulunan dev ekran ve forma kol sponsorluğunu da Spoint İnşaat olarak aldık." bilgisini verdi.

"Tuncay hoca bir marka"

Memiç, takımın teknik direktörü Tuncay Şanlı hakkında ise "Tuncay hoca, bir marka. Hem yurt içi hem de yurt dışında bizi çok güzel temsil etmiştir. Futbolcu ve camia açısından hem yönetim kurulunu hem de futbolcuları heyecanlandırdı. Tuncay hocanın gelişi camiayı da iyi bir yere getirdi. İyi bir uyuşma da olduğunu düşünüyoruz. 3 maçta 2 galibiyet almamız da bunun bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Alt liglerdeki tüm takımların bir üst lige çıkma hedefinde olduğunu belirten Memiç, "Bu işin bir ekonomisi var. Sürdürülebilir bir ekonomi yaratıp yavaş ve sağlam adımlarla yukarı çıkıp orada kalıcı olmak lazım." şeklinde konuştu.

Bütçesi en düşük kulüplerden biri olarak, emin adımlarla bütçeyi de çok aşmadan Süper Lig'i hedeflediklerini kaydeden Memiç, "Mütevazı bir kadro kurduk. Hala da transfer yapmaya devam ediyoruz. Ama kendi bütçemiz içerisinde doğru transferleri yapmanın hedefindeyiz." dedi.

Memiç, transferler ile ilgili gelişmeler hakkında ise şunları söyledi:

"Başkanımız Ömür Aydın'ın önderliğinde transferle alakalı bir ekip oluşturduk. Şu anda sportif direktörümüz Murat Dizdar. Geldiğimizde göreve başlattığımız ilk isimlerden birisi o. Türkiye'nin sayılı futbol kulüplerinin altyapılarında görev yapmış bir isimdir. Onun direktörlüğünde bir eylem planı hazırladık ve akabinde de Tuncay Şanlı hocamızla anlaştık. Sonrasında da Tuncay hocamızın belirlediği eksikler çerçevesinde transferlerimizi yavaş yavaş gerçekleştirdik."

"Anelka'nın istifa etmesinde elle tutulur bir neden yok."

Central Hospital Ümraniyespor'daki Üst Yönetici (CEO) görevinden ayrılan Nicolas Anelka'nın istifa etme şeklinin hoş olmadığına dikkati çeken Memiç, "Anelka'yı getirirken büyük hayalleri vardı. Biz yönetime geldiğimizde kendisinin yaptığı herhangi olumlu bir şey göremedik. Zaten biz yönetime geldikten 9 gün sonra Anelka, istifa ettiğini açıkladı. Bunu da sosyal medyadan açıkladı. Gidişi de hoş olmadı. Biz de geldikten sonra beklentileri karşıladığını söyleyemem. Anelka'nın istifa etmesinde elle tutulur bir neden yok. Kendisi bir anda enteresan açıklamalar yaparak sosyal medyadan istifasını açıkladı. Bir ego savaşı olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Central Hospital Ümraniyespor, Mesut Özil'e altyapıyı emanet edecek - Son Dakika

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