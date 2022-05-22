CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan VakıfBank, 5.kez Avrupa'nın en büyüğü oldu

Kılıçdaroğlu'ndan partisindeki kurmaylara talimat! Kendisiyle ilgili bir cümleyi yasakladı

Türkiye yeni haftaya yağmurla uyanacak! İstanbul dahil birçok ile kuvvetli yağış uyarısı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya'nın Imoco Volley ekibi 3-1 yenerek, 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu.

VAKIBANK MÜTHİŞ BAŞLADI

Karşılaşmaya tempolu başlayan VakıfBank, ilk setin hemen başında 3-0 öne geçerken, Imoco Volley daha sonra Egonu'nun etkili mücadelesiyle üstünlüğü 13-9 olarak ele geçirdi. Zehra Güneş, Haak ve Guimaraes ile skor bularak oyuna ağırlığını koyan VakıfBank, seti 25-22 alarak 1-0 öne geçti.

FARK 2'YE ÇIKTI

İkinci setin ilk bölümü karşılıklı sayılara sahne olurken, Haak ve Guimaraes ile etkili olan VakıfBank, 13-7 öne geçti. Oyunu bırakmayan İtalyan ekibi Egonu, Wolosz ve de Kruijf ile ürettiği sayılarla 16. sayıda beraberliği sağladı. Ancak rakibinin öne geçmesine izin vermeyen VakıfBank, Haak ve Bartsch-Hackley'in sayılarıyla tekrar temposunu bulup, bu seti de 25-21 kazanarak 2-0 öne geçti.

İTALYANLAR GERİ DÖNMEK İSTİYOR

Çekişmeli başlayan üçüncü setin ilk bölümü 10-10 berabere geçilirken, Vakıfbank etkili bir performans sergileyen Haak'ın üst üste kaydettiği sayılarla skoru 15-11 lehine çevirdi. Ancak yıldız oyuncusu Egonu'nun üstün çabasıyla tekrar oyuna ortak olan Imoco Volley, seti 25-23 alarak durumu 2-1 yaptı.

ŞAMPİYON VAKIFBANK

Dördüncü sete etkili başlayan Imoco Volley, Egonu ile üst üste bulduğu sayılarla 8-3 öne geçerken, VakıfBank mola almak zorunda kaldı. Guimaraes, Ogbogu ve Haak'ın sayılarıyla toparlanan VakıfBank, skoru 10-10 eşitledikten sonra 15-13 öne geçti. Egonu'nun yorulmasıyla enerjisini kaybeden Imoco Volley karşısında VakıfBank, son bölümde Zehra Güneş ve Guimaraes'in sayılarıyla seti 25-21, müsabakayı da 3-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.