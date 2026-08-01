Cezasında indirime gidilen Mert Hakan Yandaş'tan flaş paylaşım - Son Dakika
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Cezasında indirime gidilen Mert Hakan Yandaş'tan flaş paylaşım

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a bahis eylemi nedeniyle verilen 12 ay hak mahrumiyeti cezasını 6 aya indirdi. Cezasında indirime gidilen Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından bir paylaşıma yer vererek ''Başarmam lazım çünkü cennette izleyen biri var'' notunu düştü.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a bahis eylemi nedeniyle verilen 12 ay hak mahrumiyeti cezasını 6 aya indirdi.

TFF'DEN MERT HAKAN İÇİN AÇIKLAMA

TFF'nin resmi internet sitesinden yayımlanan Tahkim Kurulu'nn 31 Temmuz 2026 günlü (45) sayılı toplantısında aldığı karar şöyle:

"Futbolcu Mert Hakan Yandaş’ın PFDK’nın 30.04.2026 tarih ve E.2025-2026/4550 - K.2025-2026/5067 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Futbolcu Mert Hakan Yandaş’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca 12 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılmasına, oy birliğiyle, Futbolcu Mert Hakan Yandaş’ın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, oy çokluğuyla karar verilmiştir."

MERT HAKAN YANDAŞ'TAN PAYLAŞIM

Cezasında indirime gidilmesinin ardından büyük bir mutluluk yaşayan deneyimli orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Mert Hakan Yandaş, yaptığı paylaşımda ''Başarmam lazım çünkü cennette izleyen biri var'' ifadelerine yer verdi. 

Cezasında indirime gidilen Mert Hakan Yandaş'tan flaş paylaşım

Türkiye Futbol Federasyonu, Mert Hakan Yandaş, Sosyal Medya, Fenerbahçe, Futbol, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cezasında indirime gidilen Mert Hakan Yandaş'tan flaş paylaşım - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Osman Arslan Osman Arslan:
    Fenerasyon iş başında 0 4 Yanıtla
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SON DAKİKA: Cezasında indirime gidilen Mert Hakan Yandaş'tan flaş paylaşım - Son Dakika
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