Chelsea, Moises Caicedo'yu transfer etti - Son Dakika
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Chelsea, Moises Caicedo'yu transfer etti

Son Güncelleme: 15.08.2023 09:28

Chelsea, uzun süredir peşinde koştuğu Moises Caicedo'yu Brighton'a 133 milyon euro ödeyerek transfer etti. Futbolcuyla 8 yıllık sözleşme imzalayan Chelsea, ayrıca 1 yıllık uzatma opsiyonuna da sahip. Caicedo, Chelsea'ye katıldığı için çok mutlu olduğunu belirtti ve burada olmanın bir hayalin gerçekleşmesi olduğunu söyledi. Geçen sezon Brighton ile 43 maça çıkan 21 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu, 1 gol-1 asistlik performans sergiledi.

Chelsea uzun süredir peşinde koştuğu Moises Caicedo'yu resmen renklerine bağladı. Maviler, bu transfer için Brighton'a 133 milyon euro ödeyerek kulüp ve İngiltere tarihinin en pahalı imzasını attırdı.

8 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Chelsea yaptığı açıklamada ayrıca futbolcu ile 8 yıllık sözleşme imzaladığını belirtti. Sözleşmede 1 yıllık da uzatma opsiyonu bulunuyor.

"BURADA OLMAK BİR HAYALİN GERÇEKLEŞMESİ"

Caicedo transferinin ardından yaptığı açıklamada, "Chelsea'ye katıldığım için çok mutluyum. Bu büyük kulüpte olduğum için çok heyecanlıyım. Chelsea beni aradığında iki kez düşünmeme gerek kalmadı, bu kulübe imza atmak istediğimi biliyordum. Burada olmak bir hayalin gerçekleşmesi. Başlamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

43 MAÇA ÇIKTI

Defansif orta saha olarak görev yapan futbolcu geçen sezon Brighton ile 43 maça çıktı. 21 yaşındaki Ekvadorlu bu karşılaşmalarda 1 gol-1 asistlik performans gösterdi.

İngiltere tarihinin en pahalı transferi! Moises Caicedo, Chelsea'de
İngiltere tarihinin en pahalı transferi! Moises Caicedo, Chelsea'de
İngiltere tarihinin en pahalı transferi! Moises Caicedo, Chelsea'de
İngiltere tarihinin en pahalı transferi! Moises Caicedo, Chelsea'de
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