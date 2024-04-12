CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya Valisi ile telefonda görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya Konyaaltı'ndaki teleferik kazasına ilişkin Antalya Valisi Hulusi Şahin ile telefonda görüşerek, bilgi aldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Sarısu-Tünektepe teleferik hattını taşıyan direklerden birinin devrilmesi sonucu kayalık bölgeye düşen teleferik vagonundaki 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı kazayı araştırmak için bölgeye heyet gönderileceğini duyurmuştu.
Özel, kazaya ilişkin Antalya Valisi Hulusi Şahin ile telefonda görüşerek bilgi aldı.
Özgür Özel görüşmede, İstanbul, Ankara ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait arama kurtarma ekiplerinin bölgeye hareket ettiği bilgisini vererek, arama kurtarma ekiplerinin Antalya Valiliği'nin koordinasyonunda çalışmalarını sürdürmeye hazır olduğunu paylaştı.
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Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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