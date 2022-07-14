Cinayet şüphelisi Tokatspor Başkanı, Nazmi Arıkanı öldürdü mü? Ufuk Akçekaya'nın ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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Cinayet şüphelisi Tokatspor Başkanı, Nazmi Arıkanı öldürdü mü? Ufuk Akçekaya'nın ifadesi ortaya çıktı

14.07.2022 15:22

Bütün şüphelerin üzerinde yoğunlaştığı Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde önceki gece çiftliğinde öldürülen Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in cinayeti soruşturması çerçevesinde gözaltına alındı. Şüpheli Akçekaya, tüm suçlamaları reddetti. Öte yandan Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in cenazeleri işlemlerinin ardından defin için İstanbul'a gönderilecek.

Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde önceki gece çiftliğinde öldürülen Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in cinayeti soruşturması çerçevesinde gözaltına alındı. Cinayet suçlarını kabul etmeyen Akçekaya'nın yapılan teknik incelemelerin ardından olay günü İstanbul'dan Arıkan'ın çiftlik evine geldiği tespit edildi.

AKÇEKAYA, NAZMİ ARIKAN İLE YAŞANAN OLAYLARI ANLATTI

Nazmi Arıkan ve Şerif Eker'in cinayet zanlısı olarak JASAT ekiplerinin İstanbul'da yakalayarak gözaltına aldığı Tokatspor Kulüp Başkanı Ufuk Akçekaya'nın, gözaltına alınmadan önce sosyal medya hesabından canlı yayın açarak, olaya ilişkin açıklamalarda bulunduğu ortaya çıktı. Akçekaya'nın canlı yayında, Nazmi Arıkan ile aralarında geçen yıl yaşanan olayları anlatması dikkat çekti.

6 GÜN ÖNCE PAYLAŞIM YAPTI

Ufuk Akçekaya 6 gün önce sosyal medyadan yaptığı bir başka paylaşımda ise Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları olarak kendisiyle yapılan lisans anlaşmasının iptal edildiğine dair yazı ile birlikte paylaşım yaparak, şu ifadeleri kullandı: "Sevgili dostlar hakkımda kurumlarımla ilgili mesnetsiz haberlerin sebebini tekrar belgeleriyle açıklamak istiyorum. 3 yıl önce bugün işlettiğim Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumlarım (8 şube) dersler başlamasına 1 ay kala (2.500 öğrenci) tam 3 yıl önce bugün 7 Temmuz 2019 tarihinde internet sitesinde ekteki şekilde ilan etmiştir. Bu duyuruyu şubelerimi/ismimi yayınlayıp/kitap yayın vermeyerek binlerce insanı mağdur etmiş/kayıt sildirme furyası başlatmıştır. 10 yıllık anlaşmamızı sebep göstermeden/haber vermeden bozmuş tüm düzenimizi alt üst etmiştir. Eğitim sektöründe Kayıtlarımızı 12 Ocak 2019 Tarihinde yaptığımız bursluluk sınavıyla aldığımız bir sistemde 1 ay kala böyle bir hareket iyi niyetten uzak tamamen bir kumpastır. Binlerce öğrencinin bu durumu sebebiyle planlı bir şekilde şahsımı/şirketlerimi zora sokmuşlardır. Öğretmenlerle anlaşmalar Haziran 2019'da yapılmış/bina kiraları/SGK vergi hepsi alınan kayıtlarda kullanılıp ödenmişken derslerin başlamasına az bir zaman kala bu hal ticari olarak tüm sistemimi zora sokmuştur. 2016 yılında 10 yıllığına anlaşmış ve bozulmaması adına iki eski şirketi de (Tutkum Fen Bilimleri Lmt ve Beylikdüzü Fen Bilimleri Lmt) devir almışımdır. Bu anlaşma kesinlikle bozulmayacak diye sözleşmişizdir. Anlaşma bozulursa ilk yılımın cirosu kadar dövize çevirerek (2016-2017 Eğitim dönemi cirom 5.000.000$) bana ödeme sözü vermişlerdir. Sonuç olarak bunu uygulamamışlardır.3 yıldır büyük zorluklar içinde götürdüğümüz sistem artık tamamıyla tıkanmıştır. Ticari ve İtibari suikast yapılmıştır. Takdir kamuoyunundur. Ufuk Akçekaya/8 Şube Kurucusu" ifadelerini kullandı.

Son dakika haber! Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya, Arıkan'ın cinayeti şüphesiyle gözaltında

AKÇEKAYA SUÇLAMALARI REDDETTİ

Gelibolu İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusu devam eden Ufuk Akçekaya'nın cinayet suçlamalarını reddettiği belirtildi. Jandarma ekiplerin, başarılı teknik çalışmaları sonucunda Ufuk Akçekaya'nın cinayet günü İstanbul'dan otobüsle Gelibolu'ya geldiği oradan da ticari taksi ile ilçeye bağlı Karainebeyli köyündeki Nazmi Arıkan'ın çiftliğine geldiği tespit edildi.

Son dakika haber! Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya, Arıkan'ın cinayeti şüphesiyle gözaltında

CENAZELER İSTANBUL'A GÖNDERİLECEK

Otopsi için Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne morguna getirilen Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in cenazeleri tamamlanan işlemlerinin ardından defin için İstanbul'a gönderilecek.

Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya, Nazmi Arıkan'ın cinayeti şüphesiyle gözaltına alındı
Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya, Nazmi Arıkan'ın cinayeti şüphesiyle gözaltına alındı
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Son dakika! Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya, Arıkan'ın cinayeti şüphesiyle gözaltında Son dakika! Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya, Arıkan'ın cinayeti şüphesiyle gözaltında Çifte cinayet işlendi eğitimci Arıkan ve şoförü hayatını kaybetti Çifte cinayet işlendi eğitimci Arıkan ve şoförü hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Tokatspor, Hisarcık, Gelibolu, İstanbul, 3. Sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cinayet şüphelisi Tokatspor Başkanı, Nazmi Arıkanı öldürdü mü? Ufuk Akçekaya'nın ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cinayet şüphelisi Tokatspor Başkanı, Nazmi Arıkanı öldürdü mü? Ufuk Akçekaya'nın ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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