City Football Group, Galatasaray'ın yıldızına göz dikti - Son Dakika
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City Football Group, Galatasaray'ın yıldızına göz dikti

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Manchester City'i de içinde barındıran City Football Group'a bağlı olan Montevideo City Torque kulübü, Galatasaray'ın yıldız orta sahası Lucas Torreira'yı transfer etmek istiyor. Uruguay ekibinin kısa süre içerisinde sarı-kırmızılı kulübe 28 yaşındaki futbolcu için teklif yapması bekleniyor.

28.12.2024 23:29  Güncelleme: 23:57
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Galatasaray'da takımın vazgeçilmezlerinden olan ve ortaya koyduğu performansla adından söz ettiren Uruguaylı orta saha Lucas Torreira için çok konuşulacak bir transfer iddiası ortaya atıldı.

URUGUAY'IN CITY GROUP'A BAĞLI TAKIMI İSTİYOR

Uruguay basınında yer alan habere göre; İngiliz devi Manchester City'nin de içinde bulunduğı City Football Group'a bağlı olan Uruguay'ın Montevideo City Torque kulübü, Lucas Torreira'yı transfer etmek istiyor.

KISA SÜREDE GALATASARAY'IN KAPISINI ÇALACAKLAR

Uruguay 2. Lig'in mücadele eden Montevideo'nun 28 yaşındaki futbolcu için kısa süre içinde Galatasaray'ın kapını çalacağı belirtildi. Uruguay ekibinin, Galatasaray'a yakın zamanda kiralama teklifi yapabileceği belirtilirken, bu transferin zor olduğunun da altı çizildi.

City Football Group, Galatasaray'ın yıldızına göz dikti

CİMBOM BIRAKMAK İSTEMİYOR

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Torreira'yı takımın önemli bir parçası olarak gören Galatasaray, reddedemeyecekleri bir teklif gelmediği sürece başarılı oyuncuyu bırakmayı düşünmüyor. Deneyimli orta sahanın da sarı-kırmızılı takımdan ayrılık yönünde bir talebi bulunmuyor.

TORREIRA'NIN GALATASARAY RAKAMLARI

Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lucas Torreira, 2022 yazında 6 milyon euroya Arsenal'den transfer edilmişti. Sarı-kırmızılı takımda bu zamana kadar tüm kulvarlarda 105 maça çıkan 28 yaşındaki Uruguaylı futbolcu, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 9 asist yaptı.

CITY GROUP'UN SAHİBİ KİM?

City Football Group'un sahibi 1970 doğumlu Mansur bin Zayid bin Sultan bin Zayid bin Halife en-Nehyan (Şeyh Mansur), Birleşik Arap Emirlikleri'nde politikacı ve Abu Dabi iktidar ailesinin bir üyesidir. Yüksek Petrol Konseyi üyesi, Uluslararası Petrol Yatırım Şirketi ve Abu Dabi Yatırım Konseyi dahil çok sayıda yatırım şirketlerinin yönetim kurulu üyesidir. Mansur ayrıca, Virgin Galactic ve Sky News Arabistan gibi ticari girişimler şirketlerinde bir dizi hisseye sahiptir.

City Football Group, Galatasaray'ın yıldızına göz dikti

YILLAR SONRA İSTANBUL'DA MAÇ İZLEMİŞTİ

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023 finalinde İngiliz ekibi Manchester City ile Inter, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelmişti. Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın düdük çaldığı karşılaşmada City, rakibini 68. dakikada Rodri'nin attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. İngiliz ekibi bu skorun ardından tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuştu. Öte yandan 2008'de satın aldığı Manchester City'nin tek maçını Ağustos 2010'da Liverpool ile Abu Dabi'deki gösteri maçında izleyen Şeyh Mansur, 13 yıl sonra takımının maçını İstanbul'da izlemişti. Mansur, 2010 yılında Liverpool'u 3-0 yendikleri maçta ilk kez takımını statta izlemişti.

City Football Group, Galatasaray\'ın yıldızına göz dikti

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Son Dakika Spor City Football Group, Galatasaray'ın yıldızına göz dikti - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • ferhat eser:
    5sarayı komple satın alsa daha hayırlı bir iş yapmış olur 7 54 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Ferhat yaşıyormuş :)) anca toreria yı alır gücü yetmez GS yi almaya ama jimnastik kulübünü alabilir :)) 29 6 Yanıtla
  • monşer null:
    Gaysaray pok yıldız 6 24 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    alın alın oe öyle bı yuvarlanıyor ki tüm takıma öğretir atom karınca iti 3 18 Yanıtla
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