Çok konuşulan Icardi ve Wanda ilişkisi tamamen bitti

Bakan'dan yüksek faturalar için vatandaşa öneri: Evi daha az ısıtın

Geçtiğimiz günlerde barışan Wanda Nara ve Mauro Icardi çifti, bir kez daha ayrıldı. Mauro Icardi, Instagram hesabını sildi. Wanda Nara, Mauro Icardi ile barışmak için Paris'e gitmiş ve geçtiğimiz günlerde Milano'ya geri dönmüştü.

TEKRAR PARİS'E ÇAĞIRDI

Barışma sonrası Mauro Icardi, daha önce Wanda'yı aldattığı manken China Suarez'i tekrar Paris'e çağırdı. Wanda ise Icardi'yi yakaladı ve bir kez daha ayrılık kararı aldı. Wanda fotoğrafları sildi, Icardi sosyal medya hesabını kapattı.

China Suarez

"AİLENİ MAHVETTİN"

Wanda Nara, ilk ayrılıktan önce Mauro'ya zehir zemberek sözler savurmuştu. Wanda, "Bir o***pu için aileni mahvettin. Çocuklarına ve bana ihanet ettin" ifadelerini kullanmıştı.