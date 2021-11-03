Geçtiğimiz günlerde barışan Wanda Nara ve Mauro Icardi çifti, bir kez daha ayrıldı. Mauro Icardi, Instagram hesabını sildi. Wanda Nara, Mauro Icardi ile barışmak için Paris'e gitmiş ve geçtiğimiz günlerde Milano'ya geri dönmüştü.
Barışma sonrası Mauro Icardi, daha önce Wanda'yı aldattığı manken China Suarez'i tekrar Paris'e çağırdı. Wanda ise Icardi'yi yakaladı ve bir kez daha ayrılık kararı aldı. Wanda fotoğrafları sildi, Icardi sosyal medya hesabını kapattı.
Wanda Nara, ilk ayrılıktan önce Mauro'ya zehir zemberek sözler savurmuştu. Wanda, "Bir o***pu için aileni mahvettin. Çocuklarına ve bana ihanet ettin" ifadelerini kullanmıştı.
Son Dakika › Spor › Çok konuşulan Icardi ve Wanda ilişkisi tamamen bitti - Son Dakika Spor