Takım arkadaşına elini uzatan Cristiano Ronaldo beklemediği bir tepki aldı - Son Dakika
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Takım arkadaşına elini uzatan Cristiano Ronaldo beklemediği bir tepki aldı

15.11.2022 10:11

Cristiano Ronaldo, Manchester United ile ilgili açıklamalarının yayınlanmasından saatler sonra kulüpten takım arkadaşı Bruno Fernandes ile Portekiz Milli Takım kampında karşılaştı. Dünya Kupası için bir araya gelen kafilede Fernandes'in Ronaldo'nun elini isteksiz bir şekilde sıkması gündeme oturdu. Kendisine yapılan hareket karşısında adeta donup kalan Ronaldo'nun kameralara yansıyan o görüntüleri sosyal medyada olay oldu.

Manchester United'ı hedef alan açıklamaları sonrası Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takım kampında yaşadığı olayla gündeme geldi.

FERNANDES, RONALDO'NUN ELİNİ ZORLA SIKTI

İngiliz devinden takım arkadaşı Bruno Fernandes ile milli takım kampında bir araya gelen Cristiano Ronaldo, kendisine gösterilen soğuk tavırla neye uğradığını şaşırdı. Elini isteksiz bir şekilde sıkan Fernandes'in bu hareketine oldukça şaşıran Ronaldo'nun o anları sosyal medyada da çok konuşuldu.

"BANA SAYGI GÖSTERMEYEN BİRİNE SAYGI DUYMAM"

Cristiano Ronaldo, Manchester United'ı hedef alan açıklamalarında "Manchester United bana ihanet etti. Eric ten Hag'a saygı duymuyorum çünkü o bana saygı duymuyor. Bana saygı göstermeyen birine ben de saygı duymam! Çok fazla üzerime geldiler, beni sürekli ayrılmam için zorladılar. Kötü gidişatın sorumlusu benmişim gibi gösterildim. Sadece teknik direktör değil kulübün çevresindeki bazı kişilerce bu yapıldı. İhanete uğramış gibi hissettim.

"BANA İNANMADILAR"

Manchester United yöneticileri yeni doğan kızımın hastalığına yüzde 100 inanmadı. Bu utanç verici çünkü benim sözüme güvenmediler. Sezon öncesi hazırlık kampına da bu yüzden katılmamıştım, ailemin yanında olmam gerekiyordu." ifadelerini kullanmıştı.

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SON DAKİKA: Takım arkadaşına elini uzatan Cristiano Ronaldo beklemediği bir tepki aldı - Son Dakika
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