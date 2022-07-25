Cristiano Ronaldo'nun beraber yaşadığı Georgina Rodriguez'den erotik paylaşım

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İngiltere'nin Manchester United takımında forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in Instagram hesabından paylaştığı kısa video ve çekildiği fotoğraflar, büyük yankı uyandırdı.

SİYAH İÇ ÇAMAŞIRIYLA KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Cesur pozlarıyla bilinen ve geçtiğimiz aylarda belgeselinin yayınlanmasıyla birlikte ismi çok anılan Georgina Rodriguez, verdiği pozlarla bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı. Rodriguez'in pozları çok kısa bir süre içerisinde 3 milyonun üzerinde beğeni ve yorum aldı.

HAYRANLARI RONALDO'NUN YORUMUMU MERAK EDİYOR

Rodriguez'in paylaşımının ardından gözler ünlü futbolcu Ronaldo'ya çevrildi. Geçtiğimiz günlerde cinsel organına estetik yaptırdığı haberiyle gündeme gelen Ronaldo'nun bu pozlarla ilgili konuşup konuşmayacağı merak ediliyor.

İşte Georgina Rodriguez'in pozları:







