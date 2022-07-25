Cristiano Ronaldo'nun beraber yaşadığı Georgina Rodriguez'den erotik paylaşım

İngiltere'nin Manchester United takımında forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in Instagram hesabından paylaştığı kısa video ve çekildiği fotoğraflar, büyük yankı uyandırdı.
Cesur pozlarıyla bilinen ve geçtiğimiz aylarda belgeselinin yayınlanmasıyla birlikte ismi çok anılan Georgina Rodriguez, verdiği pozlarla bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı. Rodriguez'in pozları çok kısa bir süre içerisinde 3 milyonun üzerinde beğeni ve yorum aldı.
Rodriguez'in paylaşımının ardından gözler ünlü futbolcu Ronaldo'ya çevrildi. Geçtiğimiz günlerde cinsel organına estetik yaptırdığı haberiyle gündeme gelen Ronaldo'nun bu pozlarla ilgili konuşup konuşmayacağı merak ediliyor.
İşte Georgina Rodriguez'in pozları:
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