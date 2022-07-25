Cristiano Ronaldo'nun beraber yaşadığı Georgina Rodriguez'den erotik paylaşım - Son Dakika
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Cristiano Ronaldo'nun beraber yaşadığı Georgina Rodriguez'den erotik paylaşım

25.07.2022 09:46

Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun çocuklarının annesi Georgina Rodriguez sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla gündem oldu. Erotik pozlar veren Rodriguez'e sosyal medyada, "Altına bir şey giymemişsin" denildi.

İngiltere'nin Manchester United takımında forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in Instagram hesabından paylaştığı kısa video ve çekildiği fotoğraflar, büyük yankı uyandırdı.

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Cesur pozlarıyla bilinen ve geçtiğimiz aylarda belgeselinin yayınlanmasıyla birlikte ismi çok anılan Georgina Rodriguez, verdiği pozlarla bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı. Rodriguez'in pozları çok kısa bir süre içerisinde 3 milyonun üzerinde beğeni ve yorum aldı.

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Rodriguez'in paylaşımının ardından gözler ünlü futbolcu Ronaldo'ya çevrildi. Geçtiğimiz günlerde cinsel organına estetik yaptırdığı haberiyle gündeme gelen Ronaldo'nun bu pozlarla ilgili konuşup konuşmayacağı merak ediliyor.

İşte Georgina Rodriguez'in pozları:

Dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo'nun çocuklarının annesinin verdiği poz ortalığı yıktı: Bir şey giymemişsin
Dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo'nun çocuklarının annesinin verdiği poz ortalığı yıktı: Bir şey giymemişsin
Dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo'nun çocuklarının annesinin verdiği poz ortalığı yıktı: Bir şey giymemişsin



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Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo'nun beraber yaşadığı Georgina Rodriguez'den erotik paylaşım - Son Dakika


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