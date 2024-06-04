Cumhuriyet Ortaokulu Okul Sporları Küçük Kızlar Hokey Türkiye Şampiyonası'nda Finalde

Spor

Gaziantep'te düzenlenen Okul Sporları Küçük Kızlar Hokey Türkiye Şampiyonası'nda Cumhuriyet Ortaokulu büyük bir başarıya imza attı. Yarı final maçında Şanlıurfa Suruç Bilgi Ortaokulu'nu 3-0 gibi net bir skorla mağlup eden Cumhuriyet Ortaokulu, Türkiye Şampiyonluğu için final maçına çıkmaya hak kazandı.

Antrenör Yeliz Küçükler, takımın başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Küçük kızlarımız Muğla il birincisi olduktan sonra, Alanya'daki Okul Sporları Türkiye Yarı Finallerinde 2. olarak Türkiye Finallerine yükseldi. Burada da 3 maç kazanarak Türkiye Şampiyonluğu için final maçı oynamaya hak kazandık. Kızlarımıza güveniyorum. Desteklerinden dolayı Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Musa Kazım Açıkbaş, Muğla İl Milli Eğitim Müdürümüz Emre Çay, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürümüz İdris Kömürcü ve okul müdürümüz Bilal Dursun'a teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA