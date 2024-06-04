Cumhuriyet Ortaokulu Okul Sporları Küçük Kızlar Hokey Türkiye Şampiyonası'nda Finalde - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Cumhuriyet Ortaokulu Okul Sporları Küçük Kızlar Hokey Türkiye Şampiyonası'nda Finalde

Gaziantep'te düzenlenen Okul Sporları Küçük Kızlar Hokey Türkiye Şampiyonası'nda Cumhuriyet Ortaokulu, yarı final maçında Şanlıurfa Suruç Bilgi Ortaokulu'nu 3-0 gibi net bir skorla mağlup ederek Türkiye Şampiyonluğu için final maçına çıkmaya hak kazandı. Antrenör Yeliz Küçükler, takımın başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kızlara güvendiğini ve desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

04.06.2024 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te düzenlenen Okul Sporları Küçük Kızlar Hokey Türkiye Şampiyonası'nda Cumhuriyet Ortaokulu büyük bir başarıya imza attı. Yarı final maçında Şanlıurfa Suruç Bilgi Ortaokulu'nu 3-0 gibi net bir skorla mağlup eden Cumhuriyet Ortaokulu, Türkiye Şampiyonluğu için final maçına çıkmaya hak kazandı.

Antrenör Yeliz Küçükler, takımın başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Küçük kızlarımız Muğla il birincisi olduktan sonra, Alanya'daki Okul Sporları Türkiye Yarı Finallerinde 2. olarak Türkiye Finallerine yükseldi. Burada da 3 maç kazanarak Türkiye Şampiyonluğu için final maçı oynamaya hak kazandık. Kızlarımıza güveniyorum. Desteklerinden dolayı Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Musa Kazım Açıkbaş, Muğla İl Milli Eğitim Müdürümüz Emre Çay, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürümüz İdris Kömürcü ve okul müdürümüz Bilal Dursun'a teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Gaziantep, Türkiye, Suruç, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Cumhuriyet Ortaokulu Okul Sporları Küçük Kızlar Hokey Türkiye Şampiyonası'nda Finalde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:45 İliç’te toprak altında kalan 9 işçiden 1’inin daha cansız bedenine ulaşıldı İliç'te toprak altında kalan 9 işçiden 1'inin daha cansız bedenine ulaşıldı
14:36 TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi
14:30 Özel, AYM kararları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Yaptığın her şeyi iptal ettiler, 270 sayfa iptal var Özel, AYM kararları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Yaptığın her şeyi iptal ettiler, 270 sayfa iptal var
14:08 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada
13:47 Anayasa Mahkemesi’nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı’nın rektör ataması anayasaya aykırı Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı
14:39 Akşener saçlarını neden sarıya boyadı İşte kulislerde kulaktan kulağa yayılan iddia Akşener saçlarını neden sarıya boyadı? İşte kulislerde kulaktan kulağa yayılan iddia
14:38 Mourinho’ya rakip olacak Fatih Terim Süper Lig devinin başına geçiyor Mourinho'ya rakip olacak! Fatih Terim Süper Lig devinin başına geçiyor
14:13 Başak Daşman ve Onur Altun sessiz sedasız evlendi Başak Daşman ve Onur Altun sessiz sedasız evlendi
13:47 Tekirdağ ve Silivri’de 300 Milyon Metreküp Doğal Gaz Rezervi Bulundu Tekirdağ ve Silivri'de 300 Milyon Metreküp Doğal Gaz Rezervi Bulundu
13:32 Bahar Candan ve Seçil Erzan cezaevinde birbirine girdi, infaz memurları müdahale etti Bahar Candan ve Seçil Erzan cezaevinde birbirine girdi, infaz memurları müdahale etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 15:06:04. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhuriyet Ortaokulu Okul Sporları Küçük Kızlar Hokey Türkiye Şampiyonası'nda Finalde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement