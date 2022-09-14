UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci hafta maçları yarın oynanacak - Son Dakika
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci hafta maçları yarın oynanacak

14.09.2022 09:08
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci hafta maçları yarın oynanacak

Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir'in de yer aldığı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci hafta maçları yarın yapılacak.

Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir'in de yer aldığı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci hafta maçları yarın yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında A Grubu'nda mücadele eden Medipol Başakşehir, sahasında İtalya'nın Fiorentina takımını ağırlayacak.

G Grubu'ndaki Demir Grup Sivasspor ise Romanya'nın CFR Cluj takımına konuk olacak.

İkinci hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

19.45 CFR Cluj (Romanya)-Demir Grup Sivasspor

19.45 Slavia Prag (Çekya)-Ballkani (Kosova)

19.45 Djurgarden (İsveç)-Molde (Norveç)

19.45 Gent (Belçika)-Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti)

19.45 Zalgiris (Litvanya)- Basel (İsviçre)

19.45 Pyunik (Ermenistan)-Slovan Bratislava (Slovakya)

19.45 Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)- Dnipro (Ukrayna)

19.45 AZ Alkmaar (Hollanda)-Vaduz (Lihtenştayn)

22.00 Medipol Başakşehir-Fiorentina (İtalya)

22.00 RFS (Letonya)- Hearts (İskoçya)

22.00 Hapoel Beer-Sheva (İsrail)- Villarreal (İspanya)

22.00 Lech Poznan (Polonya)-Austria Wien (Avusturya)

22.00 FCSB (Romanya)-Anderlecht (Belçika)

22.00 Silkeborg (Danimarka)- West Ham United (İngiltere)

22.00 Partizan (Sırbistan)-Nice (Fransa)

22.00 Köln (Almanya)-Slovacko (Çekya)

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Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Başakşehir, Sivasspor, Romanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci hafta maçları yarın oynanacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci hafta maçları yarın oynanacak - Son Dakika
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