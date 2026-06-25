Denizli Basket Avrupa Kura Çekimini Bekliyor

MERKEZEFENDİ Belediyesi Denizli Basket'te Avrupa heyecanı giderek artıyor. Temsilcimizin Avrupa kupalarındaki ön eleme turunda karşılaşacağı rakip, 8 Temmuz'da gerçekleştirilecek kura çekimiyle belli olacak. Denizli ekibinde gözler kura gününe çevrilirken, kulüp yönetimi de Avrupa sahnesinde başarılı bir sezon geçirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Merkezefendi Belediyesi Basket Başkanı Veli Deveciler, kura çekimi öncesinde yaptığı değerlendirmede Avrupa'da mücadele etmenin kulüp adına büyük bir gurur olduğunu belirtti.

Deveciler, "Merkezefendi Belediyesi Basket olarak yıllardır istikrarlı bir şekilde büyüyen bir kulübüz. Avrupa kupalarında yer almak hem kulübümüz hem de Denizlimiz adına çok değerli. 8 Temmuz'daki kura çekimini büyük bir heyecanla bekliyoruz. Rakibimiz kim olursa olsun sahaya kazanmak için çıkacağız" ifadelerini kullandı. Veli Deveciler, Avrupa arenasında kalıcı başarılar hedeflediklerini söyledi. Yeni sezon planlamalarının titizlikle sürdüğünü vurgulayan başkan Deveciler, "Yönetim kurulumuzla birlikte güçlü bir kadro oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Avrupa'da mücadele etmek ciddi bir organizasyon ve hazırlık gerektiriyor. Taraftarlarımızın desteğiyle hem ön eleme turunu geçmek hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" dedi.

AVRUPA DEFTERİ KAPANMAYACAK

Öte yandan Denizli temsilcisi, Avrupa macerasında önemli bir güvenceye de sahip. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme aşamasında elenmesi halinde dahi Avrupa kupalarına veda etmeyecek. Yeşil-siyahlılar,yoluna FIBA Europe Cup organizasyonunda devam ederek uluslararası arenada mücadele etmeyi sürdürecek.

TARAFTARLARA DESTEK ÇAĞRISI

Denizli'nin basketbola olan ilgisinin her geçen yıl arttığını ifade eden Deveciler, taraftarlara da çağrıda bulunarak şu şekilde konuştu: "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız olacak. Avrupa maçlarının salonumuzda dolu tribünler önünde oynanması en büyük arzumuz. Birlikte hareket ettiğimizde çok daha güçlü bir kulüp haline geliyoruz. Denizli'yi Avrupa'da en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapacağız"

HEDEF GRUP AŞAMALARI

8 Temmuz'daki kura çekiminin ardından ön eleme turundaki rakibinin netleşeceği Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Avrupa yolculuğuna güçlü bir başlangıç yaparak adını grup aşamalarına yazdırmayı hedefliyor. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde hedefini grup aşamalarına ulaşmak olarak belirleyen Denizli ekibi, ön elemede istediği sonucu alamasa bile FIBA Europe Cup'ta mücadele ederek Avrupa sahnesindeki yolculuğunu sürdürecek. Kulüpte yönetim yeni sezona büyük bir motivasyonla hazırlanırken, Denizli basketbol camiası da tarihi Avrupa serüveni için geri sayıma geçmiş durumda.