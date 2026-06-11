Denizli OSB Futbol Turnuvası\'nda Şampiyonlar Belli Oldu

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nün her yıl geleneksel olarak Amatör Spor Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği ve bu yıl 21.'si düzenlenen Futbol Süper Lig ve Yükselme Ligi Grubu turnuvaları tamamlandı. Süper Lig şampiyonu Chakra Mağazacılık, Yükselme Ligi şampiyonu ise Ardöküm Merdane takımı oldu.

Denizli OSB Spor Tesisleri'nde yapılan final müsabakaları ve ödül törenine; Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu, Bölge Müdürü Ahmet Taş, Honaz Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Avcı, Gürlek Jandarma Karakol Komutanı Alkame Metin, Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Feyyaz Ceşen, Honaz İlçe Nüfus Müdürü Hüseyin Yılmaz, SGK Honaz İlçe Müdürü H. Zeynep Bakırcı, firma temsilcileri, sporcular ve aileleri katıldı.

Kurumsal profesyonelliği sportif performansla buluşturan ve şirketlerin yeşil sahadaki buluşma adresi olan Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Futbol Turnuvası'nda Yükselme Grubu müsabakalarında bu yıl 18 takım mücadele etti. İki grup halinde yapılan turnuvada takımlar gruplarında ilk sırayı almak için yarıştı. Yükselme A Grubu'nu birinci bitiren takım Zorel Tekstil olurken Yükselme B Grubu'nu birinci bitiren takım ise Ardöküm Merdane oldu ve bu iki takım direkt olarak Denizli OSB Süper Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. Yükselme Grubu'nda yapılan play-off maçları neticesinde Süper Lig'e çıkan diğer takımlar ise; Halmer Tekstil ve Altınbaşak Tekstil oldu. Üçüncülük ve dördüncülük maçında karşı karşıya gelen iki takımdan kazanan Halmer Tekstil olurken, Yükselme Grubu Turnuvası'nı 3. olarak tamamladı. Yükselme Grubu finalinde ise; Zorel Tekstil ve Ardöküm Merdane arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Final maçının kazananı 5-2'lik skorla Ardöküm Merdane oldu.

2025-2026 Denizli OSB Futbol Turnuvası Süper Lig sezonunda 16 takım mücadele etti. Oldukça çekişmeli maçlara tanıklık edilen Denizli OSB Süper Ligi'ni ilk sırada bitiren takım Chakra Mağazacılık oldu. Play-off maçlarının sonucunda kazanan Gamateks Tekstil takımı ise ikinci finalist olarak adını final karşılaşmasına yazdırdı. Atlas Boya takımı ise Denizli OSB Süper Ligi'nin üçüncüsü olarak turnuvayı tamamladı. Heyecanın dorukta olduğu final maçında Chakra Mağazacılık ve Gamateks Tekstil takımları karşı karşıya geldi. 4-1'lik skorla biten maçta şampiyonluğa adını Chakra Mağazacılık yazdırdı.

Denizli OSB Ligi özel ödülleri sahiplerini buldu

Yükselme Ligi'nde dereceye giren takımlara ödüllerinin verilmesinin ardından Denizli OSB Ligi Özel Ödülleri'nin takdimine geçildi. Turnuva boyunca sporculara sağlık alanında verdiği desteklerden dolayı Denizli İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Sağlık Personeli Adem Kaya ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Denizli Şubesi'nden görevlendirilen Final Müsabakasının hakemleri Muhammet As, Ahmet Beysungu ve Kazım Çıralı plaketlerini Denizli OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş ve Gürlek Jandarma Karakol Komutanı Alkame Metin'in elinden aldı.

Denizli OSB Ligi Özel Ödülleri'nde Yükselme Ligi'nde "En Centilmen Takım" ödülünü bu sezon 2 takım paylaştı. Turnuva boyunca sadece 1'er sarı kart gören Kımıl Tekstil ve NF Kimya takımları 'En Centilmen Takım' ödülünün sahipleri olurken, ödülleri Denizli OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş verdi.

Ödül töreninde Yükselme Ligi 'Gol Kralı' ödülü de sahibini buldu. Turnuva boyunca toplamda 31 gol ile turnuvanın en çok gol atan sporcusu olan OSB İtfaiye Müdürlüğü takımından 10 forma numaralı Haydar Kileci olurken, ödülünü Honaz İlçe Nüfus Müdürü Hüseyin Yılmaz takdim etti. Turnuvada yalnızda 10 golü kalesinde görerek 'Altın Eldiven' ödülünün sahibi olan Zorel Tekstil takımından Mehmet Direk'e ödülünü SGK Honaz İlçe Müdürü H. Zeynep Bakırcı takdim etti.

Kazananlar ödüllerine kavuştu

Özel ödüllerin ardından Yükselme Grubu'nda dereceye girerek başarı elde eden ve Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan; Turnuva 4.'sü Altınbaşak Tekstil'e, Turnuva 3.'sü Halmer Tekstil'e, Turnuvanın 2.'si Zorel Tekstil'e; Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Feyyaz Ceşen kupa ve ödülleri takdim etti. Turnuva şampiyonu Ardöküm Merdane ise şampiyonluk kupası ve madalyaları Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu'nun elinden aldı. Turnuva boyunca hiç kart görmeyerek bir ilke imza atan AFZ Tekstil takımı Süper Lig'in 'En Centilmen' takımı oldu ve kupasını Honaz Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Avcı'nın elinden aldı. Turnuvanın en çok gol atan sporcusu 42 gol ile Gamateks Tekstil takımının 09 forma numaralı oyuncusu Serdar Oran olurken, 'Gol Kralı' ödülünü Honaz Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Avcı takdim etti.

Süper Lig boyunca kalesinde yalnızca 27 gol görerek 'Altın Eldiven' ödülünü kazanan Deniz Tekstil İplik takımından 01 forma numaralı oyuncu Kadir Şen'e ödülünü Honaz Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Avcı verdi. Özel ödüllerin ardından Denizli OSB Süper Ligi'nde dereceye giren takımlara ödüllerinin takdimi ile ödül törenine devam edildi. Turnuvayı 3'üncülük ile bitiren Atlas Boya takımına ödülünü Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu ve Bölge Müdürü Ahmet Taş takdim etti.

Turnuva 2'ncisi olan Gamateks Tekstil takımına ödülünü Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu ve Honaz Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Avcı verdi. Denizli OSB Ligi 2025-2026 sezonu Süper Lig şampiyonu olan Chakra Mağazacılık şampiyonluk kupasını ve madalyaları Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu'nun elinden aldı.

"Gerçek zafer; bu ruhu, bu mücadeleyi ve bu kardeşliği yaşatabilmektir"

Ödül töreninde konuşan ve turnuvaya katılım sağlayan tüm takımlara teşekkür eden Denizli OSB Bölge Müdürü ve Spor Komitesi Başkanı Ahmet Taş, "Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nin geleneksel hale gelen ve her yıl daha da büyüyen Futbol Turnuvası'nın final heyecanını hep birlikte yaşamanın gururunu taşıyoruz. Sezon boyunca göstermiş oldukları üstün performans, sportmenlik ve azimle sahaya çıkan tüm takımlarımıza gönülden teşekkür ediyor, derece alan takımlarımızı tebrik ediyorum. Gerçek zafer; bu ruhu, bu mücadeleyi ve bu kardeşliği yaşatabilmektir" dedi.

"Sanayimizin gücünü, ortak değerlerimiz ve birlik ruhumuzla büyütüyoruz"

Denizli Organize Sanayi Bölgesi olarak üretimin gücüne olduğu kadar insan kaynağının gelişimine, çalışanların sosyal yaşamına ve kurumlar arasındaki dayanışma kültürüne de büyük önem verdiklerini vurgulayan Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu, "Yirmi bir yıldır aralıksız devam eden bu organizasyon, sadece bir spor turnuvası olmanın ötesinde, sanayicilerimizi ve çalışanlarımızı ortak değerler etrafında buluşturan güçlü bir platform haline gelmiştir. Denizli OSB olarak önümüzdeki dönemde de sanayimizin rekabet gücünü artırırken, çalışanlarımızın sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle desteklenmesini sürdüreceğiz. Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen Spor Komitemize, organizasyon ekibimize, hakemlerimize ve katılım sağlayan tüm firmalarımıza teşekkür ediyor; dereceye giren takımlarımızı tebrik ediyorum. Bu güzel organizasyonun dostluk, kardeşlik ve dayanışma ruhunu gelecek yıllarda da daha da güçlendirerek devam etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ