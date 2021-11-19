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Derbilerin faturası ağır oluyor - Son Dakika

Derbilerin faturası ağır oluyor

19.11.2021 09:16
Derbilerin faturası ağır oluyor

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geride kalan 10 sezonda oynanan derbilerin faturası iki kulüp için de ağır oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geride kalan 10 sezonda oynanan derbilerin faturası iki kulüp için de ağır oldu.

İki takım arasında yapılan derbilerden sonra kulüpler, oyuncular ve yöneticiler çeşitli cezalar aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), geride kalan 10 sezonda iki takım arasındaki derbi maçlardan sarı-lacivertli kulübe 2 milyon 530 bin 750, sarı-kırmızılı kulübe ise 1 milyon 759 bin 500 lira para cezası verdi.

Fenerbahçe'ye 7 maç seyircisiz oynama

Son 10 sezonda derbilerin ardından Fenerbahçe toplam 7, Galatasaray ise 2 maç seyircisiz oynama cezası aldı.

Süper Lig Süper Final'de 12 Mayıs 2012 tarihinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan ve 0-0 berabere biten maçın sonunda Galatasaray şampiyonluğa ulaşırken, Fenerbahçe'ye taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 5 maç seyircisiz oynama ve 28 bin 750 lira para cezası uygulandı.

Sarı-lacivertliler aynı sezon ligde rakibi ile oynadığı derbi maçtan sonra da 2 maç seyircisiz oynama ve 135 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Galatasaray'a ise 2013-2014 ve 2016-2017 sezonlarında sarı-lacivertli takımla sahasında oynadığı lig maçlarından sonra birer maç ceza verildi.

En fazla ceza alan isimler

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde geride kalan 10 sezonda sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim 10, yardımcı antrenör Hasan Şaş 8, futbolcu Engin Baytar 11, sarı-lacivertlilerde ise Volkan Demirel, Raul Meireles ve Jailson sekizer maçla en fazla ceza alan isimler oldu.

Rekabette özellikle 2018-2019 sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ardından verilen cezalar dikkati çekti. Karşılaşmanın bitiminden sonra yaşanan olaylar nedeniyle PFDK, Galatasaray'dan Fatih Terim'e toplamda 10, Hasan Şaş'a 8, Ryan Donk'a 6, Badou Ndiaye'ye 5, Garry Rodrigues'e 3, Fenerbahçe'den de Jailson'a 8, Roberto Soldado'ya da 6 maç men cezası uyguladı.

Rekabetteki en ağır ceza ise 12 Ağustos 2012 tarihinde Erzurum'da oynanan TFF Süper Kupa maçında, hakemler ve taraftarlara yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ile ihraç sonrası hakeme yönelik saldırısı nedeniyle 11 maçla Galatasaraylı Engin Baytar'a verildi.

Sezonlarına göre alınan cezalar

İki takım arasında geride kalan 10 sezonda oynanan maçların ardından PFDK'nın verdiği cezalar şöyle:

2020-2021 sezonu:

Süper Lig ilk yarı (27 Eylül 2020)

Galatasaray: 34 bin 500 lira para cezası.

Süper Lig ikinci yarı (6 Şubat 2021)

Fenerbahçe: 96 bin lira para cezası. Fenerbahçe Futbol A Takımı İdari Koordinatörü Selçuk Şahin'e 3 ay hak mahrumiyeti ve 24 bin lira para cezası.

2019-2020 sezonu:

Süper Lig ilk yarı (28 Eylül 2019)

Galatasaray: 36 bin lira para cezası.

Süper Lig ikinci yarı (23 Şubat 2020)

Fenerbahçe: 282 bin 500 lira para cezası. Teknik direktör Ersun Yanal ve futbolcu Deniz Türüç'e birer maç men ve 13 biner lira para cezası.

Galatasaray: 104 bin 500 lira para cezası.

2018-2019 sezonu:

Süper Lig ilk yarı (2 Kasım 2018)

Galatasaray: 320 bin lira para cezası. Kulüp başkanı Mustafa Cengiz'e 105 gün hak mahrumiyeti ve 70 bin lira para cezası. Teknik direktör Fatih Terim'e 10 maç ve 79 bin lira, antrenör Hasan Şaş'a 8 maç ve 20 bin 800 lira, futbolcu Ryan Donk'a 6 maç ve 15 bin 600, Badou Ndiaye'ye 5 maç ve 13 bin, Garry Rodrigues'e 3 maç ve 7 bin 800, Mariano Filho'ya 5 bin lira para cezası.

Fenerbahçe: 12 bin lira para cezası. Futbolcu Jailson'a 8 maç ve 20 bin 800, Roberto Soldado'ya da 6 maç ve 15 bin 600 lira para cezası.

Süper Lig ikinci yarı (14 Nisan 2019)

Fenerbahçe: 215 bin 500 lira para cezası.

Galatasaray: 45 bin lira para cezası.

2017-2018 sezonu:

Süper Lig ilk yarı (22 Ekim 2017)

Galatasaray: 250 bin lira para cezası.

Fenerbahçe: 90 bin lira para cezası.

Süper Lig ikinci yarı (17 Mart 2018)

Fenerbahçe: 400 bin lira para cezası.

Galatasaray: 60 bin lira para cezası.

2016-2017 sezonu:

Süper Lig ilk yarı (20 Kasım 2016)

Fenerbahçe: 15 bin lira para cezası.

Galatasaray: 29 bin lira para cezası.

Süper Lig ikinci yarı (23 Nisan 2017)

Galatasaray: 1 maç seyircisiz oynama.

Fenerbahçe: 155 bin lira para cezası.

2015-16 sezonu:

Süper Lig ilk yarı (25 Ekim 2015)

Fenerbahçe: 30 bin lira para cezası.

Süper Lig ikinci yarı (13 Nisan 2016)

Galatasaray: 65 bin lira para cezası.

Fenerbahçe: 15 bin lira para cezası.

Ziraat Türkiye Kupası final maçı (26 Mayıs 2016)

Galatasaray: 161 bin 500 lira para cezası.

Fenerbahçe: 190 bin lira para cezası. Kulüp başkanı Aziz Yıldırım'a 6 ay hak mahrumiyeti ile 100 bin lira para cezası.

2014-2015 sezonu:

TFF Süper Kupa (25 Ağustos 2014 - Manisa)

Fenerbahçe: 120 bin lira para cezası. Kaleci Volkan Demirel'e 3 maç men ve 17 bin 500 lira, yönetici İlhan Ekşioğlu'na 30 gün hak mahrumiyeti ve 26 bin lira para cezası.

Galatasaray: 250 bin lira para cezası.

Süper Lig ilk yarı (18 Ekim 2014)

Galatasaray: 60 bin lira para cezası.

Fenerbahçe: Futbolcu Bruno Alves'e 2 maç men cezası.

Süper Lig ikinci yarı (8 Mart 2015)

Fenerbahçe: 230 bin lira para cezası.

2013-2014 sezonu:

TFF Süper Kupa (11 Ağustos 2013 - Kayseri)

Galatasaray: 99 bin lira para cezası.

Fenerbahçe: 110 bin lira para cezası.

Süper Lig ilk yarı (10 Kasım 2013)

Fenerbahçe: 150 bin lira para cezası.

Süper Lig ikinci yarı (6 Nisan 2014)

Galatasaray: 1 maç seyircisiz oynama ve 100 bin lira para cezası.

Fenerbahçe: 15 bin lira para cezası.

2012-2013 sezonu:

TFF Süper Kupa (12 Ağustos 2012 - Erzurum)

Galatasaray: 75 bin lira para cezası. Futbolcu Engin Baytar'a 11 maç men ve 20 bin lira para cezası.

Fenerbahçe: 15 bin lira para cezası. Teknik direktör Aykut Kocaman'a 10 bin lira para cezası.

Süper Lig ilk yarı (16 Aralık 2012)

Galatasaray: 50 bin lira para cezası.

Fenerbahçe: 60 bin lira para cezası. Futbolcu Meireles'e 4 resmi maç ve 20 bin lira para cezası.

Süper Lig ikinci yarı (12 Mayıs 2013)

Fenerbahçe: 170 bin lira para cezası. Kaleci Volkan Demirel'e 5 maç men ve 16 bin 500 lira, futbolcu Meireles 4 maç men 20 bin lira para cezası.

Galatasaray: Futbolcu Sabri Sarıoğlu'na 4 maç men ve 13 bin 500 lira para cezası.

2011-2012 sezonu:

Süper Lig ilk yarı (7 Aralık 2011)

Galatasaray: 5 bin lira para cezası.

Süper Lig ikinci yarı (17 Mart 2012)

Fenerbahçe: 2 maç seyircisiz ve 135 bin lira para cezası.

Galatasaray: Antrenör Hasan Şaş'a 1 maç men cezası.

Süper Lig Süper Final (22 Nisan 2012)

Galatasaray: 5 bin lira para cezası.

Süper Lig Süper Final (12 Mayıs 2012)

Fenerbahçe: 5 maç seyircisiz oynama cezası ve 28 bin 750 lira para cezası.

Galatasaray: 10 bin lira para cezası. Kulüp başkanı Ünal Aysal ve yönetici Necati Demirkol'a 21'er gün hak mahrumiyeti ve 15'er bin lira para cezası.

Öte yandan karşılaşmalarda, bazı tribünlere giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişleri engellenmesi cezası da uygulanmıştır.

Not: TFF Tahkim Kurulu tarafından onanan cezalar esas alınmıştır.

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Para Cezası, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Derbilerin faturası ağır oluyor - Son Dakika Spor


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