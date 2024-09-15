Dev maçta tarihe geçen kırmızı kart! Trabzonspor, Beşiktaş karşısında 10 kişi kaldı

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Beşiktaş karşısında maçın başında 10 kişi kaldı.

EDIN VISCA KIZARDI

Bordo-mavili takımda Edin Visca, Rafa Silva'ya arkadan yaptığı sert faul sonrası 13. dakikada kırmızı kart gördü. İlk başta kartına başvurmayan hakem Ali Şansalan, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve Visca'yı oyundan attı. Ayrıca Visca, Trabzonspor-Beşiktaş rekabetindeki en erken kırmızı kartı gördü.

İşte kırmızı karta neden olan o faul;

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS