Dev maçta tarihe geçen kırmızı kart! Trabzonspor, Beşiktaş karşısında 10 kişi kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Dev maçta tarihe geçen kırmızı kart! Trabzonspor, Beşiktaş karşısında 10 kişi kaldı

Geniş Video İzle

Trabzonspor'da Edin Visca, Beşiktaş karşılaşmasının 13. dakikasında takımını 10 kişi bıraktı. Visca, Rafa Silva'ya arkadan yaptığı faul sonrasında VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü. Bu kart, Trabzonspor-Beşiktaş rekabetindeki en erken kırmızı kart olarak tarihe geçti.

15.09.2024 20:25  Güncelleme: 20:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Beşiktaş karşısında maçın başında 10 kişi kaldı.

EDIN VISCA KIZARDI

Bordo-mavili takımda Edin Visca, Rafa Silva'ya arkadan yaptığı sert faul sonrası 13. dakikada kırmızı kart gördü. İlk başta kartına başvurmayan hakem Ali Şansalan, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve Visca'yı oyundan attı. Ayrıca Visca, Trabzonspor-Beşiktaş rekabetindeki en erken kırmızı kartı gördü.

İşte kırmızı karta neden olan o faul;

Dev maçta tarihe geçen kırmızı kart! Trabzonspor, Beşiktaş karşısında 10 kişi kaldı
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Dev maçta tarihe geçen kırmızı kart! Trabzonspor, Beşiktaş karşısında 10 kişi kaldı
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Dev maçta tarihe geçen kırmızı kart! Trabzonspor, Beşiktaş karşısında 10 kişi kaldı

Trabzonspor, Rafa Silva, Edin Visca, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dev maçta tarihe geçen kırmızı kart! Trabzonspor, Beşiktaş karşısında 10 kişi kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Bilişim Hurda: baktılar 8taş zorlanıyor hemen Var dan müdahale ettiler 43 82 Yanıtla
  • Kuzey efe: 11-11 olsa 8taş zorlanacaktı. 28 45 Yanıtla
  • Alpi: 8taş güzel kollanıyor hayırlı işler .jümnastik klübü batar yoksa … 25 44 Yanıtla
  • Alpi: Hayırlı işler 8taş .. 16 32 Yanıtla
  • Yusuf Çarman: Trabzon futbol oynamıyor oynatmıyorda. İnanılmaz kalite farkı var. 33 14 Yanıtla
  • Ali Arat: simdi egri oturalim dogru konusalim. kart rengi dogru millet. bizim futbolculara yapilsa bizde kirmizi derdik. hakki hakkina twslim etmek gerekir 36 4 Yanıtla
  • Uğur Çiçek: Babanız Beşiktaş hamsiler 17 22 Yanıtla
  • Çelikk: Dev Maç Ya Şampiyonluk Maçı 5 16 Yanıtla
  • Ali Arat: demedi demeyin bjk kirmizi gorecek. 2 17 Yanıtla
  • Necdet Kır: Allah göz vermiş arkadan hamle ayak kırılabilir nasıl bir futbol izliyoruz arkadaşlar 9 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

23:17 Netanyahu kendini malum sona hazırlamış Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararı çıkmadan kınadılar Netanyahu kendini malum sona hazırlamış! Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı çıkmadan kınadılar
21:36 Görüntüler de iddia da vahim Kavgayı ayırmak isteyen astsubay, polislerin hışmına uğradı Görüntüler de iddia da vahim! Kavgayı ayırmak isteyen astsubay, polislerin hışmına uğradı
21:26 Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer’e şok Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer'e şok! Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak
20:10 Mersin’de vahşet Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu Mersin'de vahşet! Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu
19:42 Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber! Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı
12:47 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü
12:32 Narin’in annesi Yüksel Güran’ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı Narin'in annesi Yüksel Güran'ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı
11:33 Yemen ve Lübnan’dan İsrail’e balistik füze saldırısı Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti Yemen ve Lübnan'dan İsrail'e balistik füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti
11:20 Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor İşte merak edilen soruların yanıtları Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor! İşte merak edilen soruların yanıtları
11:00 Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:37 Pendik’te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga Pendik'te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga
10:37 Haiti’de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü Haiti'de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü
10:34 Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş Yenge Hediye Güran’ın gözaltı süresi uzatıldı Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş! Yenge Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatıldı
10:26 Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi
10:25 Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 00:46:33. #1.11#
SON DAKİKA: Dev maçta tarihe geçen kırmızı kart! Trabzonspor, Beşiktaş karşısında 10 kişi kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement