Devrim Özkan, Torreira'dan neden ayrıldığını açıkladı - Son Dakika
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Spor

Devrim Özkan, Torreira'dan neden ayrıldığını açıkladı

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Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile ilişkilerini sonlandıran oyuncu Devrim Özkan, ayrılık sebebini açıkladı. Özkan, bir programda 'Son ilişkin sana ne öğretti?' sorusuna verdiği yanıtla ayrılıklarına ışık tuttu. Özkan, 'Hayatında ne kadar çok seversen sev, ne seviyede seversen sev, o durumun, o kişinin, o ilişkinin, senin hayallerinden vazgeçecek seviyeye gelme haddini kimseye verme' ifadelerini kullandı.

30.12.2024 08:22  Güncelleme: 08:28
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Galatasaray'da forma giyen Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira ile yollarını bir kez daha ayıran ünlü oyuncu Devrim Özkan; "Son ilişkin sana ne öğretti?" sorusuna verdiği manidar yanıtla neden ayrıldıklarına açıklık getirdi.

Devrim Özkan, Torreira'dan neden ayrıldığını açıkladı

DEVRİM ÖZKAN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Torreira ile Özkan, ağustos ayında barışarak ilişkilerine ikinci bir şans vermişti. Ancak çiftin mutluluğu uzun sürmemiş, Torreire ile Özkan, birlikteliklerini geçtiğimiz günlerde sonlandırmıştı. İkili bu süre zarfında her ne kadar özel hayatlarına dair bir açıklama yapmasa da ünlü oyuncu Devrim Özkan, sessizliğini bozdu. Devrim Özkan, katıldığı bir programda kendisine yöneltilen, "Son ilişkin, sana ne öğretti?" sorusuna verdiği manidar yanıtla Lucas Torreira ile ayrılıklarına açıklık getirdi.

Devrim Özkan, Torreira'dan neden ayrıldığını açıkladı

"O HADDİ VERME"

Devrim Özkan; "Hayatında ne kadar çok seversen sev, ne seviyede seversen sev, o durumun, o kişinin, o ilişkinin, senin hayallerinden vazgeçecek seviyeye gelme haddini kimseye verme' derdim. O haddi birine verecek kadar sevgini gösterme. Sevebilirsin ama o yaşanmasın" ifadelerini kullandı.

Devrim Özkan, Torreira'dan neden ayrıldığını açıkladı
Devrim Özkan, Torreira\'dan neden ayrıldığını açıkladı

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Son Dakika Spor Devrim Özkan, Torreira'dan neden ayrıldığını açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Sinan Zeybekler:
    gülünç yaaa gerçekten haber mi bu şimdi 29 1 Yanıtla
  • Ali İzzet Aşrak:
    iyi skmyd ondan 25 2 Yanıtla
  • Vatanperver:
    torreira sana ne verebilir veya senden ne alabilir ki? hemen dramatize edin.. 18 1 Yanıtla
  • Mustafa Tasdemir:
    Bırak bu aforizma işlerini. belliki alacağını aldın 18 0 Yanıtla
  • Murat:
    masa kuruldu yemek yiyen kalkıyor.!! sıradaki karnı aç olan buyursun masaya.!!!!! 17 0 Yanıtla
  • Botan Gever:
    ahaa ikinci Van'da nara ???? 14 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    sütyeni gorunuyor simdide bu moda oldu 9 1 Yanıtla
  • yağız spotcu:
    parası bıgmısıtr zaten para ve reklam ıcın o rsp nolcak 5 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    ailesini goater is evlilik var sanirim oyuzden hayallaeinden vazgecme diyor 3 1 Yanıtla
  • AHMET YILDIZHAN:
    torrera yi kullanıp kenara attı bu kadar basit...ön planda olmak isteyen model tipi 2 0 Yanıtla
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