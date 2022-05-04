Diego Maradona'nın 'Tanrı'nın Eli' golünü atarken giydiği forma inanılmaz bir rakama satıldı: 7,1 milyon sterlin! - Son Dakika
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Diego Maradona'nın 'Tanrı'nın Eli' golünü atarken giydiği forma inanılmaz bir rakama satıldı: 7,1 milyon sterlin!

04.05.2022 21:00

Arjantin'in efsane futbolcusu Diego Armando Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'nda İngiltere'ye karşı giydiği forma satıldı. 'Tanrı'nın Eli' golüyle ikonikleşen 10 numaralı forma, yaklaşık bir ay süredir açık artırmadaydı ve isimsiz bir teklif sahibi tarafından satın alındı. Ödenen bedel, Arjantin efsanesinin giydiği formayı şimdiye kadarki en pahalı forma haline getirdi.

25 Kasım 2020'de hayata gözlerini yuman efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'nda İngiltere ile Arjantin arasında oynanan karşılaşmada giydiği ve "Tanrı'nın Eli" ile "Yüzyılın Golü" adının verildiği iki golü attğı forması rekor fiyata satıldı.

7.1 MİLYON STERLİNE SATILDI

Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'nda İngiltere'ye karşı attığı meşhur "Tanrı'nın eli" golünü kaydederken giydiği forma 7,1 milyon sterlinlik rekor bir fiyata satıldı.

Tarihe geçti! Maradona'nın 'Tanrı'nın eli' golünü atarken giydiği forma rekor fiyata satıldı

FORMANIN SATILIK OLMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Eski İngiliz orta saha oyuncusu Steve Hodge, Meksika'da oynanan ünlü çeyrek final maçının sonunda formasını değiştirdiği Maradona'dan aldığı Arjantin Milli Takımı formasını 36 yıl sonra açık artırmayla satışa çıkarttı. Hodge, Maradona'nın Kasım 2020'de hayatını kaybetmesinden sonra, formanın satılık olmadığını söylemişti.

Tarihe geçti! Maradona'nın 'Tanrı'nın eli' golünü atarken giydiği forma rekor fiyata satıldı

DAHA ÖNCEKİ REKOR BEYZBOL FORMASINA AİT

Açık artırmayı düzenleyen Sotheby's müzayede evi, formanın 4 ila 6 milyon sterline satılmasını bekliyordu. Daha önce bir karşılaşmada giyilen formaya en yüksek fiyat, New Yok Yankees efsanesi Babe Ruth'un beyzbol formasıydı. Forma 2019'da 4,4 milyon sterline satılmıştı. Aynı yıl, Olimpik manifestonun 1892'de yazılan orijinali de 7 milyon sterline alıcı bulmuştu. Eski Nottihgham Forest, Aston Villa, Leeds United ve Tottenham orta sahası 59 yaşındaki Hodge, 2-1 kaybettikleri maçın ardından çıkış tünelinde Maradona ile formasını değişmişti. Le Coq Sportif marka forma, son olarak Manchester'daki Ulusal Futbol Müzesi'nde sergileniyordu.

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Son Dakika Spor Diego Maradona'nın 'Tanrı'nın Eli' golünü atarken giydiği forma inanılmaz bir rakama satıldı: 7,1 milyon sterlin! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diego Maradona'nın 'Tanrı'nın Eli' golünü atarken giydiği forma inanılmaz bir rakama satıldı: 7,1 milyon sterlin! - Son Dakika
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