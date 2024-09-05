Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Cezaları - Son Dakika
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Cezaları

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray'ı merdiven boşluklarını boş bırakmaması nedeniyle 157 bin TL, Trabzonspor'u ise çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle 120 bin TL para cezasına çarptırdı. Kurulun 05.09.2024 tarihindeki toplantısında alınan diğer kararlarla birlikte farklı kulüplere de çeşitli ceza ve uyarılar verildi.

05.09.2024 20:39
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray'a merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 157 bin TL para cezası verdi. Trabzonspor'a ise çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 120 bin TL para cezası verildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 05.09.2024 tarih ve 6 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar belli oldu.

Kurulun almış olduğu kararlar şu şekilde:

"1- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 30.08.2024 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-CORENDON ALANYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, sportif ekipman talimatına aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, 31.08.2024 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.–KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU MARATON TRİBÜN D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3- BELLONA KAYSERİSPOR Kulübünün, 31.08.2024 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-BELLONA KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- ADANA DEMİRSPOR A.Ş.'nin, 31.08.2024 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.–GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON ÜST TRİBÜN 223-224, MARATON ALT TRİBÜN 118-119, KUZEY BATI ALT TRİBÜN 104-105 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 90.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR A.Ş. sporcusu TOLGA KALENDER'in, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- GALATASARAY A.Ş.'nin, 31.08.2024 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.–GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 201-202-234-235 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 157.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

6- İKAS EYÜPSPOR Kulübünün, 01.09.2024 tarihinde oynanan İKAS EYÜPSPOR–TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI TRİBÜN D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

7- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 01.09.2024 tarihinde oynanan İKAS EYÜPSPOR–TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 120.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KALE ARKASI KAPALI G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

8- NET GLOBAL SİVASSPOR Kulübü teknik sorumlusu BÜLENT UYGUN'un, 24.08.2024 tarihinde oynanan NET GLOBAL SİVASSPOR-İKAS EYÜPSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, müsabaka sonrası basın toplantısında yapmış olduğu Sportmenliğe Aykırı Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/4-a maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 300.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

Karar verilmiştir"

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Cezaları - Son Dakika

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