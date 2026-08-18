Diyabetle Savaşan Genç Kaleci - Son Dakika
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Diyabetle Savaşan Genç Kaleci

Diyabetle Savaşan Genç Kaleci
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15 yaşındaki Yağız Ünlen, TİP 1 diyabetle mücadele ederek Galatasaray ve U16 Milli Takım'da yer aldı.

İZMİRLİ 15 yaşındaki kaleci Yağız Ünlen kendisine konulan TİP 1 diyabet tanısına rağmen spordan vazgeçmedi. Futbola Altınordu'da başladıktan sonra önce Galatasaray'a transfer olan Yağız, şimdi de U16 Milli Takım'a seçilmeyi başardı. Futbola 8 yaşında Altınordu Futbol Akademisi'nde başlayan Yağız Ünlen'e, 12 yaşına geldiğinde TİP 1 diyabet hastalığı tanısı konuldu. Büyük bir şok ve üzüntü yaşayan Yağız ve ailesinin yaptığı araştırmalar neticesinde TİP 1 diyabet rahatsızlığının, Yağız'ın spor yapmasının önünde hiçbir engel olmadığı belirlendi. Bunun üzerine Altınordu'da futbol hayatına devam eden Yağız, Galatasaray'ın dikkatini çekti. Sarı-kırmızılılar 2024 yılında Yağız'ı transfer ederken, genç futbolcu Gürcistan ile Trabzon'da oynanacak olan hazırlık maçları için U16 A Milli Futbol Takımı'na davet edilerek kampa katıldı.

EN BÜYÜK YARDIMCI SPOR

TİP 1 diyabet teşhisi konduktan sonra önce büyük bir korku yaşadıklarını belirten Yağız'ın babası Yusuf Ünlen, "TİP 1 diyabet genetik bir rahatsızlık. İlk duyduğumuzda çok büyük panik yaptık. Ancak yaptığımız araştırmalarda bu durumun profesyonel olarak spor yapmaya hiçbir engel olmadığını gördük. Tabi en büyük korkuyu Yağız yaşadı. 'Bir daha futbol oynayamayacak mıyım?' diye soruyordu. Ancak bir dönem Real Madrid'de oynayan Nacho ile dünyaca ünlü tenisçi Zverev'in aynı durumu olduğunu araştırmalarımız sonunda öğrendik. Hatta hastalığın yönetimi konusunda sporun en büyük yardımcı olduğunu öğrendik. O yüzden bu durumdaki anne ve babalar çocuklarını spordan ayırmasınlar, aksine doğru bir takiple çocuklarını spora yönlendirsinler" dedi.

HEDEFİ GALATASARAY VE A MİLLİ TAKIM

Forma giydiği kulüplerin de Yağız'ın her zaman yardımcısı ve destekçisi olduğunu vurgulayan Yusuf Ünlen, "İki kulüp de bu durumu hiç sorun yapmadı. Galatasaray'da sağlık heyeti ve diyetisyenler süreci en başında beri takip ediyorlar. Yağız transfer olduğu ilk günden beri sürekli takipteler ve ilgileniyorlar. Bizlerin de ebeveyn olarak bu durumdan son derece mutluyuz. Yağız'ın en büyük hedefi önce Galatasaray kalesini koruyup şampiyonluklar kazandıktan sonra Avrupa'nın dört liginde ülkesini temsil etmek. Milli takımın tüm yaş gruplarında düzenli olarak forma giyerek A Milli Takım kalesini korumak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Milli Takım, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Diyabetle Savaşan Genç Kaleci - Son Dakika

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