Doğanşar\'da Karakucak Güreşleri Başlıyor

DOĞANŞAR Dernek Başkanı Mesut Serin, "Karakucak Güreşleri, Anadolu'nun Kırkpınar'ı olarak geçer. Aynı zamanda da Sivas'ımızın olimpiyatı olarak adlandırırız. Önem veririz" dedi.

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde bu yıl 56'ncısı düzenlenecek olan Ahmet Ayık Karakucak Güreşleri, 2 Ağustos tarihinde er meydanında gerçekleştirilecek. Organizasyonun öncülerinden olan Doğanşar Dernek Başkanı Mesut Serin, konuyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına kendini tanıtarak başlayan Serin, görev aldığı sivil toplum kuruluşları hakkında, "İsmim Mesut Serin. 1982 İstanbul doğumluyum. Aslen Sivas Doğanşar'lıyım. Mali müşavirlik mesleği ile kendi ofisimde icra etmekteyim. Sivas ili Doğanşar ilçesi dernek başkanıyım. Aynı zamanda yine Doğanşar Tozanlı Dernekler Federasyonu başkan yardımcısı, Sivas Platformu yönetim kurulu üyesiyim. Milliyetçi Hareket Partisi Fatih ilçe sekreterliği görevine devam etmekteyim" diyerek bu görevlerin yanı sıra memleketi Doğanşar'a katkı sunmaya devam ettiğini vurguladı.

'İÇ ANADOLUNUN KIRKPINARI OLARAK ADLANDIRILIR'

Yapılacak güreş organizasyonuyla ilgili bilgi veren Serin, "Biz, Sivas ili Doğanşar ilçesi olarak bu yıl 56'ncısını düzenleyeceğimiz Ahmet Ayık Karakucak Güreşlerimizi 2 Ağustos'ta Doğanşar'da er meydanında yapacağız. Bu organizasyonumuz bizim resmi olarak 56'ncısı, ama 60 yılı deviren, 70 yıla yakın bir geçmişi olan bir organizasyon. Karakucak güreşlerinde önemli yere sahip, İç Anadolu'nun Kırkpınar'ı olarak geçer. Aynı zamanda da Sivas'ımızın olimpiyatı olarak adlandırırız. Önem veririz. Hem kültürümüzü, güreşlerimizi, ata sporumuzu yaşatmaktan hem de Doğanşar'ımıza bir katkıda bulunmaktan çok önemseriz, hem de mutlu oluruz. Elimizden geldiği kadar bu organizasyonu biz Doğanşar ilçesi olarak hem ilçe merkezi hem de 26 köyümüzde önem verir, el birliği ile derneklerimizle, vakıflarımızla bu organizasyonumuzu düzenleriz" diyerek organizasyonun bir güreş etkinliği değil, aynı zamanda kültürel bir dayanışma vesilesi olduğunu ifade etti.

'GÜREŞLERİMİZİ AHMET AYIK KARAKUCAK GÜREŞİ OLARAK DÜZENLİYORUZ'

Karakucak güreşlerinin yağlı güreşten farklarını anlatan Mesut Serin, "Karakucak güreşlerinde yağ yok. Normalinde çim üzerinde güreşilen, çok fazla puanlamaya, yağlı güreşteki puanlama sistemine girilmeden, 'geniş' dediğimiz bir oyunla devam eden bir güreştir. Bu güreşlerimizi Ahmet Ayık Karakucak Güreşi olarak düzenliyoruz. Aynı zamanda Ahmet amcamız dünya, olimpiyat ve Avrupa şampiyonluğu olan, güreşin çok kıymetli bir değeridir. Doğanşar'ımızın da çok kıymetli ve önem verdiğimiz bir insanıdır. Yıllardır kendi adına düzenlenen bir organizasyondur" açıklamasında bulundu.

'SON ZAMANLARDA İLGİ ARTTI'

Geleneksel güreşlerin yeniden ilgi görmeye başlamasında federasyonun katkısını vurgulayan Serin, "Son zamanlarda ilgi çok daha fazla… Ben 43 yaşındayım. Biz çocukluğumuzdan beri –kendi jenerasyonumu söylüyorum– çok fazla önem veririz. Ama son birkaç yıldır, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun da çabası ile, İbrahim Türkiş Başkanımızın çabası ile ciddi anlamda popüler bir hale geldi. Gençlerimizin de önemsemiş olduğu bir spor dalı olarak şu an rövanşta. Doğanşarlı çok önemli. Biz Doğanşar gençleri olarak da önem veririz, önemseriz. Katılım da yüksek olur" diyerek gençlerin bu spora ilgisinin artmasının gelecek adına umut verici olduğunu dile getirdi.

'TANITIM OLARAK ZAYIFIZ'

Tanıtım konusunda eksiklerin bulunduğunu belirten Mesut Serin, "Tanıtım olarak biraz zayıfız. Yağlı güreşlere göre gerçekten karakucak güreşleri biraz daha zayıf. Ancak ben her zaman şunu söylüyorum. Genç jenerasyon, biraz daha gençlerimizin etkisi ile, biraz daha katkısı ile daha iyi bir yere geleceğine kesinlikle inanıyorum. Bu organizasyon da muhakkak yöre insanının katkısı ve onların gayreti ile daha da fazla tanınıyor, daha da fazla önemli yere geliyor. Bizlerin çabası ile şu anki yeri, bence gelmesi gereken, layık olduğu yer kesinlikle değil" dedi.

'DOĞANŞAR'A HERKESİ BEKLİYORUM'

Konuşmasının sonunda bir çağrıda bulunan Serin, 2 Ağustos'ta tüm güreş severleri Doğanşar'a şu sözlerle davet etti:

"Biz 2 Ağustos tarihinde, İç Anadolu'nun Kırkpınar'ı Doğanşar Ahmet Ayık Karakucak Güreşleri'ne, Sivas'ımızın olimpiyatları olarak güreşçilerimizi, bütün güreş severleri davet ediyoruz. Bu havayı solumaya, Doğanşar'daki birlik beraberliği görmeye, güreşlerimize vermiş olduğumuz önemi görmeye herkesi davet ediyoruz."