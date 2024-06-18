Doğuştan Kolları Olmayan Baran Doruk Şimşek, 2028 Paralimpik Oyunları'nda Madalya Hedefliyor - Son Dakika
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Doğuştan Kolları Olmayan Baran Doruk Şimşek, 2028 Paralimpik Oyunları'nda Madalya Hedefliyor

Eskişehirli 14 yaşındaki Baran Doruk Şimşek, yüzme sporundaki başarılarıyla dikkat çekiyor. Doğuştan kolları olmayan Baran, ulusal ve uluslararası şampiyonalarda birçok madalya kazandı. Hedefi, 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'nda madalya alarak ülkesini gururlandırmak.

18.06.2024 11:57
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Doğuştan kolları olmayan Eskişehirli 14 yaşındaki Baran Doruk Şimşek, yurt içi ve yurt dışındaki yüzme şampiyonalarında elde ettiği başarıları, 2028 yılında ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenecek paralimpik oyunlarında taçlandırmayı hedefliyor.

Anaokulu öğretmeninin teşvikiyle henüz 6 yaşındayken yüzme sporuna başlayan Baran, 8 yıldır Paralimpik Yüzme Milli Takımı ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Mehmet Bayrak'la çalışıyor.

Ulusal ve uluslararası şampiyonalarda 50 metre kelebek, 50 metre sırtüstü ve 200 metre karışık kategorilerinde altın, gümüş ve bronz madalyalar kazanan Baran, 27 Mayıs-2 Haziran'da Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Para Yüzme Serisi yarışlarından 50 metre sırtüstünde bronz madalyayla döndü.

Milli takımda 3 yıldır kendisine yer bulan Baran, 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanmak için antrenörüyle antrenman yapıyor.

Para yüzücü Baran Doruk Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eskiden yüzmekten korktuğunu ancak antrenörü Mehmet Bayrak'ın desteğiyle bu sorunun üstesinden geldiğini söyledi.

Kendisi gibi sporcuların elde ettiği başarılardan etkilendiğini aktaran Baran, "İlk yüzme stilimi sırtüstü olarak öğrendim. Türkiye şampiyonalarında kelebek, sırtüstü ve karışık kategorilerinde 70'in üzerinde madalya kazandım." dedi.

Baran Doruk Şimşek, geçen yıl Mısır'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Serisi'nde 200 metre karışıkta bronz, 50 metre sırtüstünde altın, 50 metre kelebekte bronz madalya kazandığını ifade etti.

Dünya Para Yüzme Serisi'nin Almanya'daki yarışlarında bu yıl 50 metre sırtüstünde bronz madalya kazandığını aktaran Baran, "Bu şampiyonada madalya kazanan tek Türk sporcu olmaktan mutluluk duydum. Yüzerken kendimi çok özgür hissediyorum. 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılamayacağım ancak 2028'de ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenecek paralimpik oyunlarında madalya alıp, ülkemi gururlandırmak istiyorum. Bunun için de sıkı çalışıyorum." diye konuştu.

Baran Doruk Şimşek, desteklerinden dolayı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve antrenörüne teşekkür etti.

"Baran çok yetenekli bir sporcu"

Antrenör Mehmet Bayrak ise 6 yaşından beri sporcusu olan Baran'ın başarılarıyla mutlu olduklarını dile getirdi.

Sporcusunun yüzme korkusunu zamanla aştığını belirten Bayrak, şunları kaydetti:

"Baran çok yetenekli bir sporcu. Bu yeteneklerini göstermeye başladı. 14 yaşında ama milli takım kadrosunda yer alıyor. Kendisini daha da geliştirip güçlendirerek 2028'deki paralimpik oyunlarına gideceğini düşünüyorum. Orada madalya kazanması da Baran'ın hırsı ve çalışma disiplinine bağlı. İlk kez Konya'da 2021 yılında düzenlenen İslam Oyunları'nda milli formayı giymişti. Daha sonra Mısır ve Almanya'da ülkemizi temsil etti. Onun adına çok mutlu oluyoruz. İlerleyen zamanlarda ondan daha çok başarı bekliyoruz. 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları, Baran'ın kendisini ülkesine tanıtacağı organizasyon olacak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Doğuştan Kolları Olmayan Baran Doruk Şimşek, 2028 Paralimpik Oyunları'nda Madalya Hedefliyor - Son Dakika

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