Dört büyüklerin borçları boylarını aşıyor! Tüm varlıklarını satsalar bile bitiremiyorlar - Son Dakika
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Dört büyüklerin borçları boylarını aşıyor! Tüm varlıklarını satsalar bile bitiremiyorlar

12.04.2023 15:18

Türk futbolunun önde gelen dört büyük kulübünün borcunun, 22 milyar liradan fazla olduğu açıklandı. Listenin en üstünde Galatasaray yer alırken, borç batağındaki ikinci takım Beşiktaş, üçüncü ise Fenerbahçe oldu. Trabzonspor dört büyükler arasında en az borca sahip takım olarak göze çarparken, kulüpler tüm varlıklarını gözden çıkartsa dahi borçlarını kapatamıyor

Türk futbolunun lokomotifleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor borç batağında.

22 MİLYARI AŞTI

Dört kulübün, Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı ilk 9 aylık finansal rapor bildirimlerine göre toplam borç miktarı 22,02 milyar liraya ulaştı.

EN BORÇLU ASLAN

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray borç sıralamasında da ilk sırada yer alıyor. Geçen sezonu 759 milyon lira zararla kapatan ve bu sezon 17 futbolcu transfer eden Cimbom'un toplam borcu 6,65 milyar lira.

İKİNCİ SIRADA BEŞİKTAŞ

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre; Beşiktaş ise ikinci sırada yer alıyor. Sezona 18 yeni transferle başlayan Beşiktaş'ın sezonu 1 milyar 26 milyon liralık zararla noktalaladığı belirtilirken, kulübün 6,18 milyar lira yükümlülüğü bulunduğu aktarıldı.

FENERBAHÇE'NİN BORCU 5,99 MİLYAR LİRA

Süper Lig'de son 8 sezondur şampiyonluğa hasret kalan Fenerbahçe, borç liginde 3. sırada yer alıyor. Geçen sezon 836 milyon zarara uğrayan ve bu sezon 18 futbolcuyu kadrosuna katan Kanarya'nın toplam borcu 5,99 milyar lira.

TRABZONSPOR DA SIKINTIDA

539 milyon liralık zarara engel olamayan ve yeni sezona da 14 yeni oyuncuyla giren Trabzonspor ise 3,2 milyar liralık yükümlülükle karşı karşıya. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un tüm varlıkları, toplam borcun ancak 3'te 1'ini karşılıyor. Kulüplerin 22,02 milyarlık borcuna karşılık tüm varlıklar toplamı 7,31 milyar lirada kalıyor.

BORÇ YİNE KAPANMIYOR

Bu bağlamda kulüplerin öz kaynakları eksi 14,71 milyar lirada bulunuyor. Bir başka deyişle kulüpler, elindeki tüm varlıkları (futbolcular, gayrımenkuller vs) nakte çevirse de 14,71 milyar liralık açık veriyor.

  1. Galatasaray - 6,65 Milyar TL
  2. Beşiktaş - 6,18 Milyar TL
  3. Fenerbahçe - 5,99 Milyar TL
  4. Trabzonspor - 3,2 Milyar TL
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Son Dakika Spor Dört büyüklerin borçları boylarını aşıyor! Tüm varlıklarını satsalar bile bitiremiyorlar - Son Dakika


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