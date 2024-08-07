DOSYA HABER / SÜPER LİG'DE SEZON BAŞLIYOR - Lig'in 66 sezonluk puan cetveli

Spor

Süper Lig'de 67. sezon için geri sayım sürerken, 1959 yılında başlayan organizasyonda şimdiye kadar 75 farklı takım mücadele etti.

AA'nın futbolda Süper Lig'in 2024-2025 sezonu öncesi lig tarihi ve istatistiklerine yönelik hazırladığı dosya haberlerin bu bölümünde, bugüne dek mücadele eden takımların performans bilgilerine yer verildi.

Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'e en çok takım veren il, İstanbul oldu. En üst seviye ligde şu ana kadar 18 takımla yer alan İstanbul'u, 9 ekiple Ankara izliyor.

Fenerbahçe, geride kalan 66 sezon göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede en çok puan toplayan, galip gelen ve gol atan takım ünvanlarını elinde bulunduruyor.

Sarı-lacivertliler, oynadığı 2 bin 196 lig maçında 3 bin 880 puan alarak ligin en çok puan toplayan ekibi oldu. Fenerbahçe bu alanda Galatasaray'ın 38 puan önünde yer aldı.

Galatasaray ise 2 bin 196 maçta toplam 3 bin 842 puan elde etti. Sıralamada Beşiktaş 3 bin 710 puanla üçüncü, Trabzonspor da 2 bin 788 puanla dördüncü sırada kendisine yer buldu.

En çok galip gelen takım

66 yıllık geçmişi bulunan ligde toplam 2 bin 196 maç yapan iki takımdan Fenerbahçe, aldığı 1262 galibiyetle, en yakın rakibi Galatasaray'dan 8 galibiyet fazlasıyla ilk sırada bulunuyor.

Galibiyet sayısında Galatasaray 1254 ile ikinci, Beşiktaş 1186 ile üçüncü, Trabzonspor ise 843 ile dördüncü sırada yer alıyor.

En golcüsü

Lig tarihinde en çok gol atan takım ünvanına da Fenerbahçe sahip.

Sarı-lacivertliler, toplam 3 bin 944 gol kaydetti. Galatasaray 3 bin 898 golle Fenerbahçe'yi izledi. Beşiktaş'ın gol sayısı ise 3 bin 610.

Liderlik rekoru Galatasaray'da

Süper Lig tarihinde Galatasaray, 602 haftayla en fazla liderlik koltuğuna oturan takım oldu.

Lig tarihinde liderlik sıralamasında Fenerbahçe 588 haftayla ikinci, Beşiktaş 437 haftayla üçüncü, Trabzonspor ise 240 haftayla dördüncü sırada yer aldı.

"Üç büyükler"den sonra MKE Ankaragücü

Süper Lig'de, "Üç büyükler" olarak anılan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından en çok maça çıkan takım MKE Ankaragücü.

"Üç büyükler", geride kalan 66 sezonda da ligde yer alırken, MKE Ankaragücü ise 54 kez en üst seviye ligde mücadele etti. MKE Ankaragücü, ligde 1784 karşılaşma oynadı.

75 takım mücadele etti

Lig tarihinde bugüne dek 75 farklı takım mücadele etti.

En üst seviyedeki lige bu sezon yükselen Göztepe daha önce bu organizasyonun tecrübesini yaşarken, Eyüpspor ile Bodrum FK ise ilk kez Süper Lig'de mücadele verecek. Böylece, ligde mücadele eden takım sayısı 77'ye yükselecek.

8 takım artı averajda

Süper Lig'in geride kalan 66 sezon sonunda 75 takımın 8'inin artı averajı bulunuyor.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra İstanbul Başakşehir, Alanyaspor, Eskişehirspor ve Sarıyer, lig tarihinde artı averaja sahip takımlar olarak dikkati çekti.

Fenerbahçe 2007 averajla başı çekerken, Galatasaray 1966, Beşiktaş 1697, Trabzonspor 970, İstanbul Başakşehir 171, Alanyaspor 12, Eskişehirspor 9 ve Sarıyer 2 averaja sahip.

66 yıllık puan cetveli

Ligde, 1959 yılından 2023-2024 sezonu sonuna dek oluşan puan cetveli şöyle:

Takımlar K O G B M A Y P 1 Fenerbahçe 66 2196 1262 568 366 3944 1937 3880 2 Galatasaray 66 2196 1254 544 398 3898 1932 3842 3 Beşiktaş 66 2194 1186 595 413 3610 1913 3710 4 Trabzonspor 50 1686 843 455 388 2644 1674 2788 5 Bursaspor 50 1644 572 473 599 1965 1998 1997 6 MKE Ankaragücü 54 1784 558 515 711 2047 2389 1952 7 Gençlerbirliği 48 1610 532 475 603 2026 2141 1907 8 Altay 42 1364 422 420 522 1454 1667 1406 9 Gaziantepspor 31 1028 366 265 397 1248 1383 1324 10 Antalyaspor 28 970 310 261 399 1160 1399 1153 11 Samsunspor 31 1024 330 264 430 1134 1357 1133 12 Eskişehirspor 30 978 334 312 332 1110 1101 1104 13 Kayserispor 28 950 288 264 398 1114 1373 1100 14 Konyaspor 23 788 248 231 309 950 1108 975 15 Göztepe 30 960 300 292 368 1056 1187 971 16 İstanbul Başakşehir 16 566 255 141 170 821 650 906 17 Sivasspor 18 634 235 176 223 864 872 881 18 İstanbulspor 25 830 253 241 336 929 1088 870 19 Çaykur Rizespor 22 764 238 181 345 870 1130 846 20 Kasımpaşa 20 716 221 189 306 897 1093 807 21 Denizlispor 21 728 217 192 319 875 1057 799 22 Kocaelispor 20 674 225 184 265 858 934 784 23 Adanaspor 22 704 202 213 289 771 949 692 24 Adana Demirspor 20 662 191 190 281 704 926 658 25 Boluspor 20 638 192 215 231 637 709 654 26 Sarıyer 13 436 148 135 153 553 551 527 27 Karşıyaka 16 528 152 141 235 533 748 510 28 Malatyaspor 11 384 134 102 148 507 544 467 29 Mersin İdmanyurdu 15 472 136 134 202 446 556 438 30 Zonguldakspor 14 454 135 148 171 425 484 424 31 Alanyaspor 8 288 110 68 110 439 427 398 32 Ankara Demirspor 13 418 116 153 149 447 509 385 33 Sakaryaspor 11 380 114 89 177 452 586 370 34 Fatih Karagümrük 10 334 108 94 132 442 455 365 35 Vefa 14 422 110 143 169 364 514 363 36 Kardemir Karabükspor 10 336 96 68 172 361 570 356 37 Osmanlıspor 9 306 84 87 135 348 460 339 38 PTT 12 384 97 134 153 352 467 328 39 Orduspor 11 352 102 102 148 303 420 322 40 Diyarbakırspor 11 362 91 84 187 323 554 320 41 İzmirspor 10 326 93 110 123 313 386 296 42 Akhisarspor 7 238 74 65 99 286 340 287 43 Feriköy 9 302 92 88 122 266 320 272 44 Altınordu 10 332 84 101 147 312 444 269 45 Şekerspor 10 320 73 100 147 309 481 255 46 Beykoz 8 264 72 94 98 263 315 238 47 Giresunspor 8 254 69 76 109 239 316 236 48 Manisaspor 6 204 58 49 97 242 306 223 49 Gaziantep 5 186 56 51 79 237 286 219 50 Hacettepe 9 252 67 76 109 242 334 210 51 Yeni Malatyaspor 5 180 47 46 87 205 266 187 52 Hatayspor 4 152 47 37 68 182 248 178 53 Vanspor 5 170 38 39 93 165 298 153 54 Zeytinburnuspor 5 162 36 37 89 159 290 145 55 Kayseri Erciyesspor 4 136 33 42 61 142 208 141 56 Elazığspor 4 136 35 31 70 146 246 136 57 Çanakkale Dardanelspor 3 102 28 25 49 107 154 109 58 Aydınspor 3 90 26 27 37 105 140 105 59 Bakırköyspor 3 90 28 21 41 131 135 105 60 Erzurumspor 3 102 25 23 54 116 205 98 61 Yozgatspor 2 68 19 19 30 101 113 76 62 Büyükşehir Belediye Erzurumspor 2 74 18 21 35 80 111 75 63 Gençlerbirliği OFTAŞ 2 68 15 17 36 54 99 62 64 Akçaabat Sebatspor 2 68 14 19 35 85 131 61 65 Balıkesirspor 2 64 15 16 33 66 108 52 66 Beyoğluspor 2 64 15 20 29 59 90 50 67 Yeşildirek 2 58 13 16 29 51 94 42 68 Pendikspor 1 38 9 10 19 42 73 37 69 Adalet 2 52 10 15 27 38 69 35 70 Ümraniyespor 1 36 7 9 20 47 64 30 71 Petrolofisi 1 34 8 5 21 38 73 29 72 Bucaspor 1 34 6 8 20 37 65 26 73 Siirtspor 1 34 6 6 22 47 81 24 74 Kahramanmaraşspor 1 36 4 11 21 22 71 23 75 Kırıkkalespor 1 30 5 8 17 21 64 18

Kaynak: AA