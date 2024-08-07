DOSYA HABER / SÜPER LİG'DE SEZON BAŞLIYOR - Lig'in 66 sezonluk puan cetveli - Son Dakika
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DOSYA HABER / SÜPER LİG'DE SEZON BAŞLIYOR - Lig'in 66 sezonluk puan cetveli

Süper Lig'de 67. sezon için geri sayım sürerken, 1959 yılında başlayan organizasyonda şimdiye kadar 75 farklı takım mücadele etti.

07.08.2024 11:14
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Süper Lig'de 67. sezon için geri sayım sürerken, 1959 yılında başlayan organizasyonda şimdiye kadar 75 farklı takım mücadele etti.

AA'nın futbolda Süper Lig'in 2024-2025 sezonu öncesi lig tarihi ve istatistiklerine yönelik hazırladığı dosya haberlerin bu bölümünde, bugüne dek mücadele eden takımların performans bilgilerine yer verildi.

Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'e en çok takım veren il, İstanbul oldu. En üst seviye ligde şu ana kadar 18 takımla yer alan İstanbul'u, 9 ekiple Ankara izliyor.

Fenerbahçe, geride kalan 66 sezon göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede en çok puan toplayan, galip gelen ve gol atan takım ünvanlarını elinde bulunduruyor.

Sarı-lacivertliler, oynadığı 2 bin 196 lig maçında 3 bin 880 puan alarak ligin en çok puan toplayan ekibi oldu. Fenerbahçe bu alanda Galatasaray'ın 38 puan önünde yer aldı.

Galatasaray ise 2 bin 196 maçta toplam 3 bin 842 puan elde etti. Sıralamada Beşiktaş 3 bin 710 puanla üçüncü, Trabzonspor da 2 bin 788 puanla dördüncü sırada kendisine yer buldu.

En çok galip gelen takım

66 yıllık geçmişi bulunan ligde toplam 2 bin 196 maç yapan iki takımdan Fenerbahçe, aldığı 1262 galibiyetle, en yakın rakibi Galatasaray'dan 8 galibiyet fazlasıyla ilk sırada bulunuyor.

Galibiyet sayısında Galatasaray 1254 ile ikinci, Beşiktaş 1186 ile üçüncü, Trabzonspor ise 843 ile dördüncü sırada yer alıyor.

En golcüsü

Lig tarihinde en çok gol atan takım ünvanına da Fenerbahçe sahip.

Sarı-lacivertliler, toplam 3 bin 944 gol kaydetti. Galatasaray 3 bin 898 golle Fenerbahçe'yi izledi. Beşiktaş'ın gol sayısı ise 3 bin 610.

Liderlik rekoru Galatasaray'da

Süper Lig tarihinde Galatasaray, 602 haftayla en fazla liderlik koltuğuna oturan takım oldu.

Lig tarihinde liderlik sıralamasında Fenerbahçe 588 haftayla ikinci, Beşiktaş 437 haftayla üçüncü, Trabzonspor ise 240 haftayla dördüncü sırada yer aldı.

"Üç büyükler"den sonra MKE Ankaragücü

Süper Lig'de, "Üç büyükler" olarak anılan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından en çok maça çıkan takım MKE Ankaragücü.

"Üç büyükler", geride kalan 66 sezonda da ligde yer alırken, MKE Ankaragücü ise 54 kez en üst seviye ligde mücadele etti. MKE Ankaragücü, ligde 1784 karşılaşma oynadı.

75 takım mücadele etti

Lig tarihinde bugüne dek 75 farklı takım mücadele etti.

En üst seviyedeki lige bu sezon yükselen Göztepe daha önce bu organizasyonun tecrübesini yaşarken, Eyüpspor ile Bodrum FK ise ilk kez Süper Lig'de mücadele verecek. Böylece, ligde mücadele eden takım sayısı 77'ye yükselecek.

8 takım artı averajda

Süper Lig'in geride kalan 66 sezon sonunda 75 takımın 8'inin artı averajı bulunuyor.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra İstanbul Başakşehir, Alanyaspor, Eskişehirspor ve Sarıyer, lig tarihinde artı averaja sahip takımlar olarak dikkati çekti.

Fenerbahçe 2007 averajla başı çekerken, Galatasaray 1966, Beşiktaş 1697, Trabzonspor 970, İstanbul Başakşehir 171, Alanyaspor 12, Eskişehirspor 9 ve Sarıyer 2 averaja sahip.

66 yıllık puan cetveli

Ligde, 1959 yılından 2023-2024 sezonu sonuna dek oluşan puan cetveli şöyle:

TakımlarKOGBMAYP
1Fenerbahçe6621961262568366394419373880
2Galatasaray6621961254544398389819323842
3Beşiktaş6621941186595413361019133710
4Trabzonspor501686843455388264416742788
5Bursaspor501644572473599196519981997
6MKE Ankaragücü541784558515711204723891952
7Gençlerbirliği481610532475603202621411907
8Altay421364422420522145416671406
9Gaziantepspor311028366265397124813831324
10Antalyaspor28970310261399116013991153
11Samsunspor311024330264430113413571133
12Eskişehirspor30978334312332111011011104
13Kayserispor28950288264398111413731100
14Konyaspor237882482313099501108975
15Göztepe3096030029236810561187971
16İstanbul Başakşehir16566255141170821650906
17Sivasspor18634235176223864872881
18İstanbulspor258302532413369291088870
19Çaykur Rizespor227642381813458701130846
20Kasımpaşa207162211893068971093807
21Denizlispor217282171923198751057799
22Kocaelispor20674225184265858934784
23Adanaspor22704202213289771949692
24Adana Demirspor20662191190281704926658
25Boluspor20638192215231637709654
26Sarıyer13436148135153553551527
27Karşıyaka16528152141235533748510
28Malatyaspor11384134102148507544467
29Mersin İdmanyurdu15472136134202446556438
30Zonguldakspor14454135148171425484424
31Alanyaspor828811068110439427398
32Ankara Demirspor13418116153149447509385
33Sakaryaspor1138011489177452586370
34Fatih Karagümrük1033410894132442455365
35Vefa14422110143169364514363
36Kardemir Karabükspor103369668172361570356
37Osmanlıspor93068487135348460339
38PTT1238497134153352467328
39Orduspor11352102102148303420322
40Diyarbakırspor113629184187323554320
41İzmirspor1032693110123313386296
42Akhisarspor7238746599286340287
43Feriköy93029288122266320272
44Altınordu1033284101147312444269
45Şekerspor1032073100147309481255
46Beykoz8264729498263315238
47Giresunspor82546976109239316236
48Manisaspor6204584997242306223
49Gaziantep5186565179237286219
50Hacettepe92526776109242334210
51Yeni Malatyaspor5180474687205266187
52Hatayspor4152473768182248178
53Vanspor5170383993165298153
54Zeytinburnuspor5162363789159290145
55Kayseri Erciyesspor4136334261142208141
56Elazığspor4136353170146246136
57Çanakkale Dardanelspor3102282549107154109
58Aydınspor390262737105140105
59Bakırköyspor390282141131135105
60Erzurumspor310225235411620598
61Yozgatspor26819193010111376
62Büyükşehir Belediye Erzurumspor2741821358011175
63Gençlerbirliği OFTAŞ268151736549962
64Akçaabat Sebatspor2681419358513161
65Balıkesirspor2641516336610852
66Beyoğluspor264152029599050
67Yeşildirek258131629519442
68Pendikspor13891019427337
69Adalet252101527386935
70Ümraniyespor1367920476430
71Petrolofisi1348521387329
72Bucaspor1346820376526
73Siirtspor1346622478124
74Kahramanmaraşspor13641121227123
75Kırıkkalespor1305817216418

Kaynak: AA

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