Down Sendromlular Milli Takımı, 2024 Trisome Oyunları'na hazırlanıyor - Son Dakika
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Down Sendromlular Milli Takımı, 2024 Trisome Oyunları'na hazırlanıyor

Down Sendromlular Milli Takımı, 2024 Trisome Oyunları\'na hazırlanıyor

Down Sendromlular Milli Takımı, 19-26 Mart tarihlerinde Antalya'da yapılacak olan 2024 Trisome Oyunları'na hazırlık kampları düzenliyor. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, farklı branşlarda milli takımların hazırlık kampları Ankara, Konya ve Çanakkale'de devam ediyor. Federasyon başkanı Birol Aydın, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirtirken, son hazırlık kamplarının mart ayında Ankara, Kocaeli, Trabzon ve Antalya'da yapılacağını ifade etti. 2024 Trisome Oyunları'nda gönüllü olmak isteyenler ise başvurularını 'https://gonulluyuzbiz.gov.tr' adresinden yapabilecekler.

13.02.2024 11:01  Güncelleme: 11:18
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Down Sendromlular Milli Takımı'nın, 19-26 Mart tarihlerinde Antalya'da yapılacak ve "Down sendromlu sporcuların olimpiyatları" olarak nitelendirilen 2024 Trisome Oyunları'na hazırlık kampları Ankara, Konya ve Çanakkale'de devam ediyor.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Futsal Milli Takımı Konya'da, Basketbol Milli Takımı Çanakkale'de, atletizm, yüzme, cimnastik, judo, masa tenisi ve tenis milli takım hazırlık kampları ise Ankara'da yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Birol Aydın, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurguladı.

Hazırlıkların "dev bir gönüllü ordusuyla" sürdüğünü aktaran Aydın, son hazırlık kamplarını mart ayında Ankara, Kocaeli, Trabzon ve Antalya'da yaparak çalışmaları tamamlayacaklarını kaydetti.

Birol Aydın, 2024 Trisome Oyunlarında gönüllü olmak isteyenlerin "https://gonulluyuzbiz.gov.tr" adresinden başvuru yapabileceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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