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Driffte Türkiye şampiyonu olan Tutumlu'dan çağrı: "Pistlere gelin" - Son Dakika

Driffte Türkiye şampiyonu olan Tutumlu'dan çağrı: "Pistlere gelin"

08.11.2021 09:38
Driffte Türkiye şampiyonu olan Tutumlu'dan çağrı:

Red Bull Car Park Drift yarışmasında, Türkiye rekorunu iki kez egale ederek şampiyon olan Berfu Tutumlu, trafikte araçlarını yanlayanlara yaptığı çağrıda, "Bu işi sokakta yaptığımızda arabanın 1-2 saniye yan gitmesini biz drift zannediyormuşuz.

Red Bull Car Park Drift yarışmasında, Türkiye rekorunu iki kez egale ederek şampiyon olan Berfu Tutumlu, trafikte araçlarını yanlayanlara yaptığı çağrıda, "Bu işi sokakta yaptığımızda arabanın 1-2 saniye yan gitmesini biz drift zannediyormuşuz. Pistlere gelin, biz her şeyi öğretiriz" ifadelerini kullandı.

Berfu Tutumlu (36), Red Bull Car Park Drift organizasyonunda, 300 üzerinden 299 puanla Türkiye şampiyonu oldu. Türkiye rekorunu iki kez egale ederek şampiyonluğunu elde eden Tutumlu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, daha öncesinde sokakta araçla yanladıklarını dile getirerek, utançlarından ve olayın tehlikesinden dolayı bu işi pistlerde yapma ihtiyacının doğduğunu söyledi. 700 beygirlik Supra 2JZ motora sahip Nissan marka aracına verdiği emekten dolayı paha biçemeyen Tutumlu, iki oğlunun yanı sıra aracının üçüncü oğlu gibi olduğunu aktardı. Tutumlu, sokakta aracını yanlayanlara yaptığı çağrıda, pistlere gelmelerini, onlara gereken her şeyi öğreteceklerini belirterek, artık insanların hayatlarını tehlikeye atmamaları gerektiğine vurgu yaptı.

"Araba kullanmaya küçük yaşlarda başladım"

24 senedir direksiyonun başında olan 36 yaşındaki Berfu Tutumlu, "Araba kullanmaya 10-12 gibi çok küçük yaşlarda başladım. Ailemizin yanında kapalı alanlarda kullandık. O günlerden bugüne de araba sevgimiz devam etti ve bugünlere geldi" dedi.

"Drifti, utancımızdan ve tehlikesinden dolayı yapamaz olduğumuz için pistlerde yapma ihtiyacımız doğdu"

Modifiye aracın Türkiye genelinde ama Ankara'da ayrı bir sevda olduğunu dile getiren Tutumlu, "Önceden abilerimizi görürdük, seyrederdik. Daha önce caddelerde basardık, yanlardık. Onların büyüyünce yanlış olduğunu fark ettim. Ardından bu işi pistlerde daha iyi yapanların olduğunu öğrendim. Artık utancımızdan ve tehlikesinden dolayı yapamaz olduğumuz için pistlerde yapma ihtiyacımız doğdu. Bu işi pistlerde nasıl yapabilirim diye düşünüp bu işi yapanların yanına gittim. 2 sene önce baktım arkadaşlarım bu drift sporunu zaten yapmaya başlamışlar. Onların yarışlarını izleyerek, ben de burada olmalıyım dedim. Bundan dolayı profesyonel olarak drift yapmaya başladım" diye konuştu.

"Türkiye şampiyonu olurken Türkiye rekorunu iki kere egale ettim"

İki yıllık bir sürecin drift için çok kısa bir süre olduğunu belirten Tutumlu, "Türkiye'de driftin eğitimini veren çok insan veya kurum yok. Bizim zamanımızda eğitimler yoktu. İnternetten okuya okuya, yurt dışındaki videoları izleye izleye öğrenmeye başladım. Bunu deneyimleye deneyimleye, tabiri caizse alaylı bir şekilde öğrendim. Sonra da bunu daha da geliştirerek iki yılda geçmişten gelen el alışkanlığı ile hızlı bir şekilde öğrendim. Son bir yıllık ve altı aylık süreçte çok hızlı bir şekilde yol katettim. Çıktığım ilk resmi yarışta Red Bull Car Park Drift'te Türkiye şampiyonu oldum. Türkiye şampiyonu olurken de Türkiye rekorunu iki kere egale ettim. En son 300 üzerinden 299 puanla Türkiye şampiyonu olarak tamamladım" ifadelerini kullandı.

Çok kısa sürede Red Bull Car Park Drift'te elde ettiği başarının hem kendisi hem ekibi hem de arkadaşları açısından hayret ve zevkle karşılandığını söyleyen Tutumlu, drifte verdiği emeğin karşılığını başarıyla aldığında drifti daha keyifle yaptığını dile getirdi.

"Aracımın; şanzımanı, diferansiyeli, aksları, şaftı, taşıyıcıları kısacası yürüyen her şeyi değişik"

Aracının Nissan marka olduğu bilgisini veren Tutumlu, "Aracımın motoru, Supra 2JZ kodlu motoru. Şanzımanı, diferansiyeli, aksları, şaftı, taşıyıcıları kısacası yürüyen her şeyi değişik. Her şeyini emek vererek yaptık. Aracım, aşağı yukarı 700 beygirlik. Hala da uğraşıyoruz, çocuğumuz gibi bakıyoruz. Her gün bir yerini geliştirmeye, her gün bir eksiğini tamamlamaya çalışıyoruz" dedi.

"Benim iki tane oğlum var, bu araç ise benim üçüncü oğlum gibi"

Driftte Türkiye şampiyonu Berfu Tutumlu, aracına teklif geldiğini ama bunun parayla satılabilecek bir şey olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Belki parayla alabilirsiniz ama parayla birleştiremezsiniz bu araçları. Bunun için ancak emek sarf edebilirsiniz. Emek paha biçilebilir mi? Benim adıma; hiç zannetmiyorum. Çünkü çok duygusal olarak yıkıma uğradık, başlangıçlarda. Çok mutsuz olduk, çok mutlu olduk. Resmen bu araçla beraber büyüdüğümüz bir süreç. Ondan dolayı bu parayla satılabilecek bir şey değil. Bir gün satmak zorunda kalırsam, bunu benim gibi aşk ve sevgiyle yapacak bir adama satmak isterim. Benim iki tane oğlum var. Bu araç benim üçüncü oğlum gibi. Gerçekten onlara ne emek veriyorsam, aracıma da aynı emeği vermek zorundayım."

"Bu işi sokakta yaptığımızda arabanın 1-2 saniye yan gitmesini biz drift zannediyormuşuz"

Drifte başlamadan önce bu işi sokakta yaptığını kaydeden Tutumlu, "Bizim başka çaremiz yoktu. Çünkü nerede yapacağımızı, bilmiyorduk ve yapacak yer yoktu. Hala da çok fazla yok ama biz o dönem yaptığımızı drift zannediyormuşuz. Yani 1-2 saniye arabanın yan gitmesini biz drift zannediyormuşuz. Ama bu hiç öyle değil. Bu çok daha zevkli ve kolay aslında. Doğru dinamiklerle kullandığınızda" dedi.

Tutumlu, piste geçtiklerinde dışarıda hız yapmak gibi olayların anlamsızlaşmaya başladığını aktararak, "Bundan dolayı herkesi ama herkesi en azından bir kez görmeleri için bizi izlemeye davet ediyorum. Bunu gören ve kalbinde de aşkı olan azcık da bunu yapabilecek imkanı olan insanların drifte gönülden bağlanacaklarına eminim. Gelsinler, biz elimizden geleni yapmaya hazırız drift camiası olarak. Gelsin, görsünler ve biz de onlara eğitimlerini verelim" diye konuştu.

Ayrıca Tutumlu, dirft için Sincan'da hayata geçirilecek pist için Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'a teşekkür etti. - ANKARA

Driffte Türkiye şampiyonu olan Tutumlu'dan çağrı: Pistlere gelin
Driffte Türkiye şampiyonu olan Tutumlu'dan çağrı: Pistlere gelin
Driffte Türkiye şampiyonu olan Tutumlu'dan çağrı: Pistlere gelin
Driffte Türkiye şampiyonu olan Tutumlu'dan çağrı: Pistlere gelin
Driffte Türkiye şampiyonu olan Tutumlu'dan çağrı: Pistlere gelin
Driffte Türkiye şampiyonu olan Tutumlu'dan çağrı: Pistlere gelin
Driffte Türkiye şampiyonu olan Tutumlu'dan çağrı: Pistlere gelin
Driffte Türkiye şampiyonu olan Tutumlu'dan çağrı: Pistlere gelin
Driffte Türkiye şampiyonu olan Tutumlu'dan çağrı: Pistlere gelin
Driffte Türkiye şampiyonu olan Tutumlu'dan çağrı: Pistlere gelin
Driffte Türkiye şampiyonu olan Tutumlu'dan çağrı: Pistlere gelin
Driffte Türkiye şampiyonu olan Tutumlu'dan çağrı: Pistlere gelin
Driffte Türkiye şampiyonu olan Tutumlu'dan çağrı: Pistlere gelin

Otomobil, Redbull, Türkiye, Tragger, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Driffte Türkiye şampiyonu olan Tutumlu'dan çağrı: 'Pistlere gelin' - Son Dakika Spor


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