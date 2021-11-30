Dünya futbolunun en iyisi belirlendi! İşte Altın Top'u kazanan yıldız futbolcu

Dünya futbolunun en iyisi belli oldu! İşte Ballon d'Or'u kazanan yıldız futbolcu

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France Football Dergisi'nin prestijli ödülü Ballon d'Or, Başkent Paris'teki Theatre du Chatelet'te gerçekleşen törenle sahibini buldu. Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e transfer olan ve Kupa Amerika'yı müzesine götüren Lionel Messi, Altın Top'un 7. kere sahibi oldu.

YILIN EN İYİ FUTBOLCUSU 7. KEZ LIONEL MESSI

2021'de Kupa Amerika'yı kazanan Arjantin Milli Takımı'nın en önemli parçası olan ve turnuvanın asist kralı olan Lionel Messi, Altın Top'un sahibi oldu. Arjantinli yıldız müthiş bir başarıya imza atarak bu ödülü 7. kez kazanma başarısı gösterdi.

YILIN FORVETİ LEWANDOWSKI

Farklı ülkelerden milli takım takım kaptanları, gazeteciler ve milli takım teknik direktörlerinin oy kullandığı Ballon d'Or için futbol dünyasının önde gelen isimleri Paris'te bir araya geldi. Bayern Münih'in golcü oyuncusu Robert Lewandowski, yılın forveti seçildi.

YILIN EN İYİ GENÇ FUTBOLCUSU PEDRİ

Yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy'yi Barcelona forması giyen Pedri kazandı. Bu sezon Golden Boy ödülünü de kazanan 19 yaşındaki yıldız, "Barcelona'daki herkese teşekkür etmek istiyorum. Leo Messi'ye de öyle. Benim için yaptığın her şey için teşekkürler Leo." ifadelerini kullandı.

YILIN KALECİSİ GIANLUIGI DONNARUMMA

2020 Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'yla büyük bir zafer yaşayarak kupaya uzanan Paris Saint-Germain'in genç eldiveni Gianluigi Donnarumma, yılın kalecisi seçildi.

KADINLARDA YILIN EN İYİ FUTBOLCUSU PUTELLAS

Kadın futbolunda Altın Top'u Barcelona'dan Alexia Putellas kazandı.

YILIN EN İYİ KULÜBÜ CHELSEA

2021 yılında Şampiyonlar Ligi'ni müzesine götüren Chelsea yılın en iyi kulübü oldu.