Üye Girişi
Dünya futbolunun en iyisi belirlendi! İşte Altın Top'u kazanan yıldız futbolcu - Son Dakika

Dünya futbolunun en iyisi belirlendi! İşte Altın Top'u kazanan yıldız futbolcu

30.11.2021 00:02

Dünya futbolunun en prestijli ödülü Altın Top'u Paris Saint-Germain'in yıldızı Lionel Messi aldı. Arjantinli yıldız bu ödülü 7. kez kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Yılın en iyilerinin belirlendiği gecede Bayern Münih'in yıldızı Robert Lewandowski, yılın forveti seçilirken Barcelona'nın 19 yaşındaki futbolcusu Pedri ise yılın en iyi genç oyuncusu oldu.

France Football Dergisi'nin prestijli ödülü Ballon d'Or, Başkent Paris'teki Theatre du Chatelet'te gerçekleşen törenle sahibini buldu. Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e transfer olan ve Kupa Amerika'yı müzesine götüren Lionel Messi, Altın Top'un 7. kere sahibi oldu.

YILIN EN İYİ FUTBOLCUSU 7. KEZ LIONEL MESSI

2021'de Kupa Amerika'yı kazanan Arjantin Milli Takımı'nın en önemli parçası olan ve turnuvanın asist kralı olan Lionel Messi, Altın Top'un sahibi oldu. Arjantinli yıldız müthiş bir başarıya imza atarak bu ödülü 7. kez kazanma başarısı gösterdi.

Dünya futbolunun en iyisi belli oldu! İşte Altın Top'u kazanan yıldız futbolcu

YILIN FORVETİ LEWANDOWSKI

Farklı ülkelerden milli takım takım kaptanları, gazeteciler ve milli takım teknik direktörlerinin oy kullandığı Ballon d'Or için futbol dünyasının önde gelen isimleri Paris'te bir araya geldi. Bayern Münih'in golcü oyuncusu Robert Lewandowski, yılın forveti seçildi.

Dünya futbolunun en iyisi belli oldu! İşte Altın Top'u kazanan yıldız futbolcu

YILIN EN İYİ GENÇ FUTBOLCUSU PEDRİ

Yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy'yi Barcelona forması giyen Pedri kazandı. Bu sezon Golden Boy ödülünü de kazanan 19 yaşındaki yıldız, "Barcelona'daki herkese teşekkür etmek istiyorum. Leo Messi'ye de öyle. Benim için yaptığın her şey için teşekkürler Leo." ifadelerini kullandı.

Dünya futbolunun en iyisi belli oldu! İşte Altın Top'u kazanan yıldız futbolcu

YILIN KALECİSİ GIANLUIGI DONNARUMMA

2020 Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'yla büyük bir zafer yaşayarak kupaya uzanan Paris Saint-Germain'in genç eldiveni Gianluigi Donnarumma, yılın kalecisi seçildi.

Dünya futbolunun en iyisi belli oldu! İşte Altın Top'u kazanan yıldız futbolcu

KADINLARDA YILIN EN İYİ FUTBOLCUSU PUTELLAS

Kadın futbolunda Altın Top'u Barcelona'dan Alexia Putellas kazandı.

Dünya futbolunun en iyisi belli oldu! İşte Altın Top'u kazanan yıldız futbolcu

YILIN EN İYİ KULÜBÜ CHELSEA

2021 yılında Şampiyonlar Ligi'ni müzesine götüren Chelsea yılın en iyi kulübü oldu.

Dünya futbolunun en iyisi belli oldu! İşte Altın Top'u kazanan yıldız futbolcu
Dünya futbolunun en iyisi belirlendi! İşte Altın Top'u kazanan yıldız futbolcu

Paris Saint Germain, Lionel Messi, Barcelona, Altın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya futbolunun en iyisi belirlendi! İşte Altın Top'u kazanan yıldız futbolcu - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı 16:52 İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü 16:26 Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı 15:35 Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! 14:41 Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim 14:10 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan 13:58 Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan "Yemeksepeti" hakkında inceleme
Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor! 13:36 Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor! Fırtına İstanbul dahil pek çok ili perişan etti, uyarılar devam ediyor 12:56 Fırtına İstanbul dahil pek çok ili perişan etti, uyarılar devam ediyor

Son Dakika Haberleri
00:34 Sütün fiyatına yüzde 47 zam! Litresi 4 lira 70 kuruş olarak belirlendi
00:29 Büyük rezillik! Kadın muhabir canlı yayında cinsel saldırıya uğradı
00:28 Son dakika: Meteoroloji şiddetle uyardı! Çarşamba günü Ankara dahil 28 ilde kar yağışı bekleniyor
00:05 Lodos esnasında uçan çatı parçaları karşı binanın dairesine girdi
00:03 Ali Babacan'dan dikkat çeken açıklama! Erken seçimle ilgili tarih verdi: 2022 yılının ilkbahar ya da sonbaharında olacak
00:02 Dünya futbolunun en iyisi belirlendi! İşte Altın Top'u kazanan yıldız futbolcu
23:50 Vitor Pereira'dan kendisini eleştirenlere sert sözler: Burada hoca benim
23:34 Son Dakika: DEVA Partisi kurucusu Metin Gürcan, casusluk suçundan tutuklandı
23:27 İstanbul Havalimanı'nda fırtınanın şiddetini en açık gösteren görüntü! İnsanlar uçmamak için etrafa tutundu
23:13 Rıdvan Dilmen'den istifa çağrılarını alevlendirecek Pereira sözleri: Fenerbahçe'yi sevmiyor
Son Dakika: İstanbul'da fırtına nedeniyle yarın yüz yüze eğitime ara verildi Son Dakika: İstanbul'da fırtına nedeniyle yarın yüz yüze eğitime ara verildi         
20:26
İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu         
16:46
Fatih Terim, son yolculuğuna uğurlanan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı Fatih Terim, son yolculuğuna uğurlanan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı         
16:22
İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu! İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu!         
15:32
Son Dakika: İstanbul'da lodos can aldı: 4 ölü, 19 yaralı Son Dakika: İstanbul'da lodos can aldı: 4 ölü, 19 yaralı         
14:40
Neslihan Atagül'ün Dubai'deki ödül töreninde giydiği elbise takipçilerini ikiye böldü Neslihan Atagül'ün Dubai'deki ödül töreninde giydiği elbise takipçilerini ikiye böldü         
14:10
Tümer Metin, Sumudica ve Galatasaraylı yıldızı yerden yere vurdu Tümer Metin, Sumudica ve Galatasaraylı yıldızı yerden yere vurdu         
13:51
Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi! Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi!         
13:24
MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor         
12:29
Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı         
12:20
Stüdyonun buz kestiği anlar! Sinan Engin'in anlattığı Laz fıkrasını kimse anlamadı! Stüdyonun buz kestiği anlar! Sinan Engin'in anlattığı Laz fıkrasını kimse anlamadı!         
11:56
Ebru Şallı'yı yıkan ikinci ölüm: Babasını kaybetti! Ebru Şallı'yı yıkan ikinci ölüm: Babasını kaybetti!         
11:54
Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde         
10:08
Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
09:36
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç: Erdoğan'a rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum ama değişebilir, beni fazla zorlamasınlar Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç: Erdoğan'a rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum ama değişebilir, beni fazla zorlamasınlar         
09:06
MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı! MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı!         
08:32
Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi         
07:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2021 00:50:15. #1.11#
SON DAKİKA: Dünya futbolunun en iyisi belirlendi! İşte Altın Top'u kazanan yıldız futbolcu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement