Ronaldo'nun son paylaşımı kısa sürede tarihe geçti! Beğeni sayısı adeta rekora koşuyor

Portekiz, Dünya Kupası çeyrek final maçında Fas'a yenilerek turnuvaya veda etti. Karşılaşmanın ardından gözyaşlarına boğulan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı.

"EN BÜYÜK HAYALİMDİ"

Cristiano Ronaldo paylaşımında, "Portekiz için bir Dünya Kupası kazanmak, kariyerimin en büyük ve en iddialı hayaliydi. Neyse ki, Portekiz dahil uluslararası boyutta birçok şampiyonluk kazandım ama ülkemizin adını dünyada en üst sıralara çıkarmak en büyük hayalimdi.

"ASLA VAZGEÇMEDİM"

Bunun için savaştım. Bu hayal için çok savaştım. 16 yıl boyunca Dünya kuplarında gol attığım 5 turnuvada, her zaman harika oyuncularla birlikte ve milyonlarca Portekizlinin desteğiyle her şeyimi verdim. Her şeyimi sahada bıraktım. Yüzümü asla mücadeleye çevirmedim ve bu hayalimden asla vazgeçmedim.

"ÜLKEME SIRTIMI DÖNMEDİM"

Ne yazık ki dün rüya sona erdi. Sıcak tepki vermeye değmez. Herkesin bilmesini istiyorum ki, çok şey söylendi, yazıldı, spekülasyon yapıldı ama Portekiz'e olan bağlılığım bir an bile değişmedi. Her zaman, herkesin hedefi için savaşan bir kişiydim ve takım arkadaşlarıma, ülkeme asla sırtımı dönmedim. Şimdilik söylenecek fazla bir şey yok. Teşekkürler, Portekiz. Teşekkürler Katar. Rüya sürerken güzeldi… Şimdi herkesin kendi sonuçlarını çıkarmasına izin verme zamanı." ifadelerini kullanmıştı.

PAYLAŞIMI REKORA KOŞUYOR

Cristiano Ronaldo'nun bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada adeta tarih yazdı. 24 milyondan fazla beğeni alan gönderi, şimdiden tüm zamanların en fazla beğeni alan 3. paylaşımı oldu. En fazla beğeniyi "@world_record_egg" adlı hesaptan yapılan sarı bir yumurta fotoğrafı alırken, 2. sırada ise yine Ronaldo'ya ait olan Portekizli yıldızın, Messi ile satranç oynadığı fotoğraf yer alıyor.