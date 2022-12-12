Ronaldo'nun son paylaşımı kısa sürede tarihe geçti! Beğeni sayısı adeta rekora koşuyor - Son Dakika
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Ronaldo'nun son paylaşımı kısa sürede tarihe geçti! Beğeni sayısı adeta rekora koşuyor

12.12.2022 12:04

Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas'a elenen Portekiz Milli Takımı'nda Cristiano Ronaldo'nun maçtan sonra yaptığı paylaşım resmen rekora koşuyor. Portekizli yıldızın duygularını aktardığı gönderisi kısa sürede 24 milyondan fazla beğeni toplarken, şimdiden tüm zamanların en fazla beğeni alan 3. gönderisi oldu.

Portekiz, Dünya Kupası çeyrek final maçında Fas'a yenilerek turnuvaya veda etti. Karşılaşmanın ardından gözyaşlarına boğulan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı.

"EN BÜYÜK HAYALİMDİ"

Cristiano Ronaldo paylaşımında, "Portekiz için bir Dünya Kupası kazanmak, kariyerimin en büyük ve en iddialı hayaliydi. Neyse ki, Portekiz dahil uluslararası boyutta birçok şampiyonluk kazandım ama ülkemizin adını dünyada en üst sıralara çıkarmak en büyük hayalimdi.

"ASLA VAZGEÇMEDİM"

Bunun için savaştım. Bu hayal için çok savaştım. 16 yıl boyunca Dünya kuplarında gol attığım 5 turnuvada, her zaman harika oyuncularla birlikte ve milyonlarca Portekizlinin desteğiyle her şeyimi verdim. Her şeyimi sahada bıraktım. Yüzümü asla mücadeleye çevirmedim ve bu hayalimden asla vazgeçmedim.

Ronaldo'nun son paylaşımı daha bir gün olmadan tarihe geçti! Beğeni sayısını görenler inanamadı

"ÜLKEME SIRTIMI DÖNMEDİM"

Ne yazık ki dün rüya sona erdi. Sıcak tepki vermeye değmez. Herkesin bilmesini istiyorum ki, çok şey söylendi, yazıldı, spekülasyon yapıldı ama Portekiz'e olan bağlılığım bir an bile değişmedi. Her zaman, herkesin hedefi için savaşan bir kişiydim ve takım arkadaşlarıma, ülkeme asla sırtımı dönmedim. Şimdilik söylenecek fazla bir şey yok. Teşekkürler, Portekiz. Teşekkürler Katar. Rüya sürerken güzeldi… Şimdi herkesin kendi sonuçlarını çıkarmasına izin verme zamanı." ifadelerini kullanmıştı.

PAYLAŞIMI REKORA KOŞUYOR

Cristiano Ronaldo'nun bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada adeta tarih yazdı. 24 milyondan fazla beğeni alan gönderi, şimdiden tüm zamanların en fazla beğeni alan 3. paylaşımı oldu. En fazla beğeniyi "@world_record_egg" adlı hesaptan yapılan sarı bir yumurta fotoğrafı alırken, 2. sırada ise yine Ronaldo'ya ait olan Portekizli yıldızın, Messi ile satranç oynadığı fotoğraf yer alıyor.

Ronaldo'nun son paylaşımı daha bir gün olmadan tarihe geçti! Beğeni sayısını görenler inanamadı
YORUMLAR (1)
  • ULUBATLI HASAN : Yıllardır dünya kupasına gidemiyoruz ama yatıp kalkıp futbol konuşuluyor ,en ufak maçlara yorumcular saatlerce yorum yapıyor. Bizim futbolculardan bir tanesini yenilgi sonrası böyle ağlarken gördünüzmü , benim yaşım 54 ben görmedim Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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Portekiz'in karşılaşmasına yapılan hakem ataması Dünya Kupası'nın gündemine oturdu: Messi yönetseydi Portekiz'in karşılaşmasına yapılan hakem ataması Dünya Kupası'nın gündemine oturdu: Messi yönetseydi

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Son Dakika Spor Ronaldo'nun son paylaşımı kısa sürede tarihe geçti! Beğeni sayısı adeta rekora koşuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ronaldo'nun son paylaşımı kısa sürede tarihe geçti! Beğeni sayısı adeta rekora koşuyor - Son Dakika
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