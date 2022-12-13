Lionel Messi'nin Hindistan'daki heykeli sosyal medyada dalga konusu oldu

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda yarı finale yükselerek Hırvatistan'ın rakibi olan Arjantin Milli Takımı'na Hindistan'da büyük destek veriliyor. Hindistan'da yaşayan bir grup Arjantin taraftarı özellikle yaptıkları Lionel Messi heykeliyle büyük ses getirdi.

ARJANTİN'İN RAKİBİ HIRVATİSTAN

Dünya Kupası'na Suudi Arabistan yenilgisiyle başlayarak büyük şok yaşayan Arjantin Milli Takımı, Messi önderliğinde işleri yoluna koydu ve yarı finale yükseldi. Bu turda Hırvatistan ile karşılaşacak Tangocular'a dünyanın dört bir yanından destek yağarken, Hindistan'daki bir grup Arjantin taraftarı yaptırdıkları heykelle dikkat çekti.

MESSI'YE BENZEMEYEN HEYKEL

Hindistan'da yaşayan Arjantinliler yaptırdıkları Lionel Messi heykeli ile sosyal medyada gündeme oturdu. Futbolseverlerin, Messi'ye benzetemediği heykel dalga konusu olurken, Hindistan'da büyük ilgi görüyor. Arjantin maçları öncesi heykel etrafında toplanan taraftarlar, burada fotoğraflar çekiliyor.