Enner Valencia'yı artık dünyaca tanınıyor! 1 saat içinde binlerce yeni takipçisi oldu

Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia, 2022 Dünya Kupası'nın açılış maçına damga vurdu. Ekvador'un Katar'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada goller Valencia'dan geldi.

VAR'A TAKILDI

Enner Valencia'nın maçın başında attığı ilk gol ise VAR'dan döndü. Valencia, iptal edilen golünün ardından 2 gol daha buldu.

TAKİPÇİ YAĞDI

Enner Valencia'nın çılgın performansıyla birlikte Instagram hesabına takipçi yağdı. Sadece 1 saat içinde 122 bin kullanıcı Valencia'yı takibe aldı. 1 saat içinde 800 binden 922 bine ulaşan Valencia'nın kitlesi her geçen dakika artmaya devam ediyor.

EN DEĞERLİ OYUNCU

Enner Valencia, Katar-Ekvador karşılaşmasının en iyi futbolcusu seçildi. Fenerbahçe ile sezon sonunda mukavelesi bitecek Ekvadorlu yıldızın performansı futbolseverlerin dikkatini çekti.