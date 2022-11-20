Enner Valencia'yı artık dünyaca tanınıyor! 1 saat içinde binlerce yeni takipçisi oldu - Son Dakika
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Enner Valencia'yı artık dünyaca tanınıyor! 1 saat içinde binlerce yeni takipçisi oldu

20.11.2022 23:41

Dünya Kupası'nın açılış karşılaşmasında Katar'a 2 gol atan Ekvador'un Fenerbahçeli yıldızı Valencia, büyük ses getirdi. Enner Valencia'nın Instagram hesabını sadece 1 saat içinde 122 binden fazla kullanıcı takip etti.

Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia, 2022 Dünya Kupası'nın açılış maçına damga vurdu. Ekvador'un Katar'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada goller Valencia'dan geldi.

VAR'A TAKILDI

Enner Valencia'nın maçın başında attığı ilk gol ise VAR'dan döndü. Valencia, iptal edilen golünün ardından 2 gol daha buldu.

Enner Valencia'yı artık dünya tanıyor! Sadece 1 saatte ulaştığı takipçi sayısı inanılmaz

TAKİPÇİ YAĞDI

Enner Valencia'nın çılgın performansıyla birlikte Instagram hesabına takipçi yağdı. Sadece 1 saat içinde 122 bin kullanıcı Valencia'yı takibe aldı. 1 saat içinde 800 binden 922 bine ulaşan Valencia'nın kitlesi her geçen dakika artmaya devam ediyor.

Enner Valencia'yı artık dünya tanıyor! Sadece 1 saatte ulaştığı takipçi sayısı inanılmaz

EN DEĞERLİ OYUNCU

Enner Valencia, Katar-Ekvador karşılaşmasının en iyi futbolcusu seçildi. Fenerbahçe ile sezon sonunda mukavelesi bitecek Ekvadorlu yıldızın performansı futbolseverlerin dikkatini çekti.

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Enner Valencia, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Enner Valencia'yı artık dünyaca tanınıyor! 1 saat içinde binlerce yeni takipçisi oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Enner Valencia'yı artık dünyaca tanınıyor! 1 saat içinde binlerce yeni takipçisi oldu - Son Dakika
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