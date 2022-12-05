2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri şekilleniyor. Turnuvanın favorilerinden Brezilya, Güney Kore'nin fişini 36 dakikada çekti.
Brezilya'nın gollerini 7'de Vinicius Junior, 11'de penaltıdan Neymar, 29'da Richarlison ve 36'da Lucas Paqueta kaydetti. Brezilya, ilk yarıyı 4-0'lık galibiyetle kapattı.
Skor sonrası rahatlayan Brezilya, yedeklere şans verdi. 76'da Güney Kore'den Paik Seung-Ho, skoru 4-1'e getiren golü kaydetti.
Brezilya, özellikle ilk yarıda ortaya koyduğu futbolla herkesi mest etti. Sosyal medyada Sambacılar için methiyeler düzüldü. Portekiz'i yenerek gruptan çıkan Güney Kore ise acı mağlubiyetle Dünya Kupası hikayesini tamamladı. Brezilya, son 16 turunda penaltı atışlarında Japonya'yı eleyen Hırvatistan'la eşleşti.
Son Dakika › Spor › Güney Kore'yi farklı geçen Brezilya çeyrek finalde Hırvatistan'ın rakibi oldu - Son Dakika