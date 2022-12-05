Güney Kore'yi farklı geçen Brezilya çeyrek finalde Hırvatistan'ın rakibi oldu - Son Dakika
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Güney Kore'yi farklı geçen Brezilya çeyrek finalde Hırvatistan'ın rakibi oldu

06.12.2022 00:28

2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya, Güney Kore'yi 4-1'lik skorla mağlup ederek çeyrek finale çıktı. Brezilya, 36 dakikada skoru 4-0'a getirip sonrasında oyunu rölantiye aldı. Güney Kore'nin son bölümde Paik Seung'la bulduğu gol veda sayısı olurken Brezilya, sergilediği futbolla herkesi mest etti.

2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri şekilleniyor. Turnuvanın favorilerinden Brezilya, Güney Kore'nin fişini 36 dakikada çekti.

AÇILIŞ VINICIUS'TAN

Brezilya'nın gollerini 7'de Vinicius Junior, 11'de penaltıdan Neymar, 29'da Richarlison ve 36'da Lucas Paqueta kaydetti. Brezilya, ilk yarıyı 4-0'lık galibiyetle kapattı.

Dünya Kupası'nda herkes favorisini gözden geçirecek! Brezilya'ya 36 dakika yetti

VEDA SAYISI

Skor sonrası rahatlayan Brezilya, yedeklere şans verdi. 76'da Güney Kore'den Paik Seung-Ho, skoru 4-1'e getiren golü kaydetti.

Dünya Kupası'nda herkes favorisini gözden geçirecek! Brezilya'ya 36 dakika yetti
Brezilya'da üçüncü kaleci oyuna girdi.

RAKİP HIRVATİSTAN

Brezilya, özellikle ilk yarıda ortaya koyduğu futbolla herkesi mest etti. Sosyal medyada Sambacılar için methiyeler düzüldü. Portekiz'i yenerek gruptan çıkan Güney Kore ise acı mağlubiyetle Dünya Kupası hikayesini tamamladı. Brezilya, son 16 turunda penaltı atışlarında Japonya'yı eleyen Hırvatistan'la eşleşti.

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Son Dakika Spor Güney Kore'yi farklı geçen Brezilya çeyrek finalde Hırvatistan'ın rakibi oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güney Kore'yi farklı geçen Brezilya çeyrek finalde Hırvatistan'ın rakibi oldu - Son Dakika
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