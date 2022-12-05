Güney Kore'yi farklı geçen Brezilya çeyrek finalde Hırvatistan'ın rakibi oldu

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2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri şekilleniyor. Turnuvanın favorilerinden Brezilya, Güney Kore'nin fişini 36 dakikada çekti.

AÇILIŞ VINICIUS'TAN

Brezilya'nın gollerini 7'de Vinicius Junior, 11'de penaltıdan Neymar, 29'da Richarlison ve 36'da Lucas Paqueta kaydetti. Brezilya, ilk yarıyı 4-0'lık galibiyetle kapattı.

VEDA SAYISI

Skor sonrası rahatlayan Brezilya, yedeklere şans verdi. 76'da Güney Kore'den Paik Seung-Ho, skoru 4-1'e getiren golü kaydetti.

Brezilya'da üçüncü kaleci oyuna girdi.

RAKİP HIRVATİSTAN

Brezilya, özellikle ilk yarıda ortaya koyduğu futbolla herkesi mest etti. Sosyal medyada Sambacılar için methiyeler düzüldü. Portekiz'i yenerek gruptan çıkan Güney Kore ise acı mağlubiyetle Dünya Kupası hikayesini tamamladı. Brezilya, son 16 turunda penaltı atışlarında Japonya'yı eleyen Hırvatistan'la eşleşti.