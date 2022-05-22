Dünya şampiyonu milli boksör Şennur Demir, memleketi Bartın'da coşkuyla karşılandı - Son Dakika
Üye Girişi

Dünya şampiyonu milli boksör Şennur Demir, memleketi Bartın'da coşkuyla karşılandı

22.05.2022 18:12

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Şennur Demir, memleketi Bartın'da davul zurna eşliğinde karşılandı.

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Şennur Demir, memleketi Bartın'da davul zurna eşliğinde karşılandı.

Bartın- Zonguldak Yolu Tuzcular Mevkisinde düzenlenen karşılamada, Bartın Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, milli boksörün ailesi ve vatandaşlar hazır bulundu.

Şennur Demir, çiçekler ve tezahüratlar eşliğinde karşılama alanına ulaştı.

Demir, burada yaptığı konuşmada, aldığı madalyayı ülkeye, Bartın'a ve tüm dünya kadınlarına armağan ettiğini belirterek "Bartınlı olduğum için her zaman gurur duydum. Bugün bir kez daha gurur duyuyorum. Hepinizin eline ayağına sağlık. Destekleriniz için çok sağ olun." ifadelerini kullandı.

Daha sona tebrikleri kabul eden milli boksör, antrenörü Muhammet Kolu ve protokol üyeleriyle konvoy eşliğinde şehir turu attı.

Dünya şampiyonu milli boksör Şennur Demir, memleketi Bartın'da coşkuyla karşılandı
Dünya şampiyonu milli boksör Şennur Demir, memleketi Bartın'da coşkuyla karşılandı
Dünya şampiyonu milli boksör Şennur Demir, memleketi Bartın'da coşkuyla karşılandı
Dünya şampiyonu milli boksör Şennur Demir, memleketi Bartın'da coşkuyla karşılandı
Dünya şampiyonu milli boksör Şennur Demir, memleketi Bartın'da coşkuyla karşılandı

YORUMLAR
500
Dünya şampiyonu milli boksör Şennur Demir coşkuyla karşılandı Dünya şampiyonu milli boksör Şennur Demir coşkuyla karşılandı SPOR Dünya boks şampiyonu memleketinde davul, zurnayla karşılandı SPOR Dünya boks şampiyonu memleketinde davul, zurnayla karşılandı
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya şampiyonu milli boksör Şennur Demir, memleketi Bartın'da coşkuyla karşılandı - Son Dakika


Son Dakika
18:29 Bakan Çavuşoğlu, Tel Aviv'e gidiyor! 15 yılın ardından Türkiye'den İsrail'e Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk ziyaret
18:10 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde aranan son firari sanık Esenyurt'ta yakalandı
18:06 Şampiyon Trabzonspor, kapanışı kötü yaptı! Sahadan 3 puanla ayrılan Başakşehir, Avrupa vizesini kaptı
17:52 Şov yapayım derken elini aslana kaptırdı! Olaya şahit olanlar büyük korku yaşadı
17:44 Bakan Koca'dan "maymun çiçeği virüsü" açıklaması: Bu hastalık pandemiye yol açmaz, virüse ülkemizde rastlanmamıştır
17:42 Türkiye'nin iadesini istediği isimlere Finlandiya'dan ret: Masum insanlar başka bir ülkeye iade edilmez
17:32 Okan Buruk'tan çok net Galatasaray sözleri: Doğru zamanın geldiğini düşünüyorum
17:07 Beşiktaş'ta Vida ile yollar ayrıldı! Hırvat savunmacının eşinden veda paylaşımı
16:41 Genç kadının itirafı akıllara durgunluk verdi: Kocam hem beni hem de arkadaşımı hamile bırakmak için cinsel ilişkiye giriyor
16:34 Anketlerde partisi üçüncü sırada çıkan Meral Akşener 2023 hedefini açıkladı: İstanbul'da da Türkiye'de de birinci parti olacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2022 19:00:24. #1.13#
SON DAKİKA: Dünya şampiyonu milli boksör Şennur Demir, memleketi Bartın'da coşkuyla karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement