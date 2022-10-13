- Dünya şampiyonu milli kick bokscu memleketinde çiçeklerle karşılandı

RİZE - Milli formayla dünya şampiyonu olan Rizeli Kick Boks sporcusu Cemren Temizel, havalimanında çiçeklerle karşılandı.

Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası, 30 Eylül ile 08 Ekim 2022 tarihleri arasında İtalya'nın Jesolo şehrinde gerçekleştirildi. Düzenlenen şampiyonada milli forma ile 65 kilogramda Low Kickte mücadele eden Çaykur Rizespor kulübü takımından Cemren Temizel, rakibini yenerek Dünya Şampiyonluğunu kazandı. Uçakla Rize- Artvin havalimanına gelen 18 yaşındaki Temizel, arkadaşları, antrenörleri ve ailesi tarafından büyük bir coşku ile karşılandı.

"Orada İstiklal Marşını okutmak çok gurur vericiydi"

Şampiyonada Dünya'ya istiklal marşını okutmaktan çok gurur duyduğunu ifade eden Cemren Temizel, "Öncelikle milli takım adına yarıştığım için çok gururluyum. Ülkeme bu ödülü getirdiğim için çok mutluyum. Ahmet hocam sayesinde buralara geldim. Hocamdan da bin kez Allah razı olsun. Duygularım çok tarifsiz. O duyguları anlatamam. Kelimelere sığmaz. Orada İstiklal Marşını okutmak çok gurur vericiydi. Çok mutlu oldum çok duygulandım" ifadelerini kullandı.

"Morali ve psikolojisi yerinde olduğunda dünyada yenemeyeceği rakip yoktur"

Cemre'nin Dünya'da yenemeyeceği rakibin olmadığını söyleyen antrenörü Ahmet Cebir, "Bazı duygular vardır o duygular anlatılmaz. Sadece yaşanır. Sporcu olmak bana nasip olmadı ama antrenör olarak milli takımlarda görev aldım. Orada İstiklal marşını dünyaya dinletmek çok gurur vericiydi. Bayrağımızı göklere dikmek. Gerçekten anlatılmaz bir şey. Kürsüye çıkan sporcunun ambiyansı daha farklı oluyor. Antrenör olarak o duyguları yaşıyorsak sporcunun o an ki duyguları kelimelere sığmaz. Rize'de bir ilk oldu. Kick boks'da ilk kez Rize'den şampiyon çıktı. Cemren karakter olarak çok iyi bir insan. Kişiliği olsun, karakteri olsun, takdire şayan birisi. Cemren iyi bir sporcu. Moral, motive açısından da çok fazla desteğe ihtiyacı olan bir sporcu. Morali ve psikolojisi yerinde olduğunda Dünya'da yenemeyeceği rakip yoktur. Cemren bugüne kadar Allah'a hamd olsun hiçbir maçını kaybetmiyor. İlk maçından dünya şampiyonluğuna kadar hiçbir maçı kaybetmedi. Kariyerine şampiyonlukla başladı, şampiyonlukla devam eder inşallah. Çok zor bir süreç oldu. Her gün antrenman yapıyordu çok zordu ama rabbime şükürler olsun bunların karşılığını fazlasıyla aldık" şeklinde konuştu.