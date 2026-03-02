Dünyaca ünlü golcü, İran\'da savaşmak için orduya girmek istiyor

Yunanistan'ın Olympiakos takımında forma giyen İran Milli Takımı'nın yıldız forveti Mehdi Taremi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrasında ülkesine dönme kararı aldı.
33 yaşındaki oyuncu, kulüp yetkililerine başvurarak ordu liderliği ve askeri komutanlığın yanında yer almak, silahlanmak ve İran'ı savunmak istediğini kulüp yönetimine bildirdi.
Son dönemde Olympiakos formasıyla Yunan Süper Ligi'nde etkili performans sergileyen Taremi'nin bu kararı, futbol camiasında büyük yankı uyandırdı. İran basınında yer alan haberlere göre; İran Futbol Federasyonu yetkililerinin, yıldız oyuncuyu Yunanistan'da kalmaya ve kariyerine devam etmeye ikna etmek için yoğun çaba sarf ettiği ancak Taremi'nin bu fikrinde kararlı olduğu belirtildi.
33 yaşındaki futbolcunun, yakın çevresine "Ülkemin bana en çok ihtiyaç duyduğu an bu. Halkım ve vatanım tehlike altında, ben de orada olmalıyım" diyerek orduya katılma isteğinde ısrarcı olduğu ifade edildi.
Mehdi Taremi, geride bıraktığımız sezonlarda Inter ve Porto'nun formalarını da giymiş, attığı gollerle tüm dünyada adından söz ettirmişti.
