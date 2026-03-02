Dünyaca ünlü golcü, İran'da savaşmak için orduya girmek istiyor - Son Dakika
Dünyaca ünlü golcü, İran'da savaşmak için orduya girmek istiyor

02.03.2026 23:10
Yunanistan'ın Olympiakos takımında forma giyen İran Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Mehdi Taremi, ABD ve İsrail'in saldırıları sonrası ülkesine dönerek ordu liderliği ve askeri komutanlığın yanında yer almak, silahlanmak ve İran'ı savunmak istediğini mevcut kulüp yetkililerine bildirdi. İran Futbol Federasyonu yetkililerinin, oyuncuyu Yunanistan'da kalmaya ikna etmeye çalıştığı ancak Taremi'nin "Ülkemin bana en çok ihtiyaç duyduğu an bu." diyerek ikna olmadığı belirtildi.

Yunanistan'ın Olympiakos takımında forma giyen İran Milli Takımı'nın yıldız forveti Mehdi Taremi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrasında ülkesine dönme kararı aldı.

KULÜBÜNE ORDUYA KATILMASI YÖNÜNDE BİLDİRİ YAPTI

33 yaşındaki oyuncu, kulüp yetkililerine başvurarak ordu liderliği ve askeri komutanlığın yanında yer almak, silahlanmak ve İran'ı savunmak istediğini kulüp yönetimine bildirdi.

KARARINDAN DÖNDÜRÜLMEYE ÇALIŞILIYOR

Son dönemde Olympiakos formasıyla Yunan Süper Ligi'nde etkili performans sergileyen Taremi'nin bu kararı, futbol camiasında büyük yankı uyandırdı. İran basınında yer alan haberlere göre; İran Futbol Federasyonu yetkililerinin, yıldız oyuncuyu Yunanistan'da kalmaya ve kariyerine devam etmeye ikna etmek için yoğun çaba sarf ettiği ancak Taremi'nin bu fikrinde kararlı olduğu belirtildi.

'ÜLKEMİN BANA EN ÇOK İHTİYAÇ DUYDUĞU AN'

33 yaşındaki futbolcunun, yakın çevresine "Ülkemin bana en çok ihtiyaç duyduğu an bu. Halkım ve vatanım tehlike altında, ben de orada olmalıyım" diyerek orduya katılma isteğinde ısrarcı olduğu ifade edildi.

INTER VE PORTO'DA DA FORMA GİYMİŞTİ

Mehdi Taremi, geride bıraktığımız sezonlarda Inter ve Porto'nun formalarını da giymiş, attığı gollerle tüm dünyada adından söz ettirmişti.

00:04
