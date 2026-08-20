Dünyanın en iyi 20 santrforu açıklandı! Listede Osimhen de var

Dünyanın en önde gelen spor mecralarından ESPN, futbol dünyasının en iyi 20 forvetini belirlediği 2026 listesini yayımladı.

OSIMHEN LİSTENİN 9. SIRASINDA

Listede Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen de kendine üst sıralarda yer buldu. Nijeryalı golcü, dünya devlerinin santrforlarıyla yarıştığı listede 9. sırada yer alarak dikkatleri üzerine çekti.

ESPN analistleri, Victor Osimhen'in performansını değerlendirirken şu ifadelere yer verdi:

"Dünyada hemen hemen hiç kimse onun sahip olduğu yüksek kalitedeki şut yeteneğine erişemiyor. Üstün fiziksel gücünü yüksek çevre kontrolüyle birleştiren Osimhen, dünyadaki diğer 9 numaralardan sıyrılan son derece yetenekli ve özel bir golcü olmayı sürdürüyor."

ZİRVEDE HARRY KANE VAR

Hazırlanan listede dünyanın 1 numaralı forveti olarak Bayern Münih'in İngiliz yıldızı Harry Kane gösterildi. İkinci sırada Real Madrid'den Kylian Mbappe yer alırken, üçüncülük ise Manchester City'nin gol makinesi Erling Haaland'ın oldu.

ESPN’e göre dünyanın en iyi 20 forveti: