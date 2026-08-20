Dünyanın en iyi 20 santrforu açıklandı! Listede Osimhen de var - Son Dakika
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Dünyanın en iyi 20 santrforu açıklandı! Listede Osimhen de var

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ESPN'in 2026 yılı için hazırladığı dünyanın en iyi 20 forveti listesinde Galatasaraylı Victor Osimhen 9. sırada yer aldı. Listenin zirvesinde Bayern Münih'in golcüsü Harry Kane bulunurken, Kylian Mbappe ikinci, Erling Haaland ise üçüncü sıraya yerleşti.

Dünyanın en önde gelen spor mecralarından ESPN, futbol dünyasının en iyi 20 forvetini belirlediği 2026 listesini yayımladı. 

OSIMHEN LİSTENİN 9. SIRASINDA

Listede Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen de kendine üst sıralarda yer buldu. Nijeryalı golcü, dünya devlerinin santrforlarıyla yarıştığı listede 9. sırada yer alarak dikkatleri üzerine çekti.

Dünyanın en iyi 20 santrforu açıklandı! Listede Osimhen de var

ESPN analistleri, Victor Osimhen'in performansını değerlendirirken şu ifadelere yer verdi:

"Dünyada hemen hemen hiç kimse onun sahip olduğu yüksek kalitedeki şut yeteneğine erişemiyor. Üstün fiziksel gücünü yüksek çevre kontrolüyle birleştiren Osimhen, dünyadaki diğer 9 numaralardan sıyrılan son derece yetenekli ve özel bir golcü olmayı sürdürüyor."

Dünyanın en iyi 20 santrforu açıklandı! Listede Osimhen de var

ZİRVEDE HARRY KANE VAR

Hazırlanan listede dünyanın 1 numaralı forveti olarak Bayern Münih'in İngiliz yıldızı Harry Kane gösterildi. İkinci sırada Real Madrid'den Kylian Mbappe yer alırken, üçüncülük ise Manchester City'nin gol makinesi Erling Haaland'ın oldu.

ESPN’e göre dünyanın en iyi 20 forveti:

  1. Harry Kane (Bayern Münih)
  2. Kylian Mbappe (Real Madrid)
  3. Erling Haaland (Manchester City)
  4. Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain)
  5. Julian Alvarez (Atletico Madrid)
  6. Lautaro Martinez (Inter)
  7. Kai Havertz (Arsenal)
  8. Joao Pedro (Chelsea)
  9. Victor Osimhen (Galatasaray)
  10. Hugo Ekitike (Liverpool)
  11. Igor Thiago (Brentford)
  12. Ollie Watkins (Aston Villa)
  13. Robert Lewandowski (Chicago Fire)
  14. Cristiano Ronaldo (Al Nassr)
  15. Antoine Griezmann (Orlando City)
  16. Marcus Thuram (Inter)
  17. Donyell Malen (Roma)
  18. Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)
  19. Viktor Gyökeres (Arsenal)
  20. Alexander Sörloth (Atletico Madrid)

Victor Osimhen, Erling Haaland, Kylian Mbappe, Bayern Münih, Galatasaray, Harry Kane, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünyanın en iyi 20 santrforu açıklandı! Listede Osimhen de var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Can Gönül Can Gönül:
    karakter yarışmasın da mı 0 0 Yanıtla
  • Mustafa gültekin Mustafa gültekin:
    100 numaralı adam :) 0 0 Yanıtla
  • Hakan1421 Hakan1421:
    Vedat kaçıncı 0 0 Yanıtla
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