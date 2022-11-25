Ülkesi Brezilya'yı tribünde destekleyen Adriana Lima'nın son hali büyük şaşkınlık yarattı - Son Dakika
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Ülkesi Brezilya'yı tribünde destekleyen Adriana Lima'nın son hali büyük şaşkınlık yarattı

25.11.2022 22:46

Dünyanın en ünlü modellerinden Adriana Lima, Dünya Kupası'nda oynanan Brezilya-Sırbistan karşılaşmasını tribünden izledi. Güzelliğiyle büyüleyen Brezilyalı Lima'nın son hali için çok sayıda yorum geldi.

Adrina Lima'nın son hali görenleri hayrete düşürdü. Bir dönem dünyanın en güzel kadını olarak gösterilen Victoria Secret's meleği Adriana Lima, bir süredir göz önünde bulunmuyordu.

ÇOCUKLARIYLA İLGİLENİYOR

Bir dönem Türkiye'de gündemden hiç düşmeyen Adriana Lima, artık çocuklarıyla vakit geçiriyor. Brezilyalı model, Katar'da ülkesinin maçlarını yakından takip ediyor.

GÖRENLER İNANAMADI

Adriana Lima'nın yaşlanmış ve kilo almış halini görenler gözlerine inanamadı. Sosyal medyada çok sayıda yorum geldi. Bazı eğlenceli yorumlar da dikkat çekti.

İşte sosyal medyadaki bazı yorumlar:

YORUMLAR
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Adriana Lima, Brezilya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ülkesi Brezilya'yı tribünde destekleyen Adriana Lima'nın son hali büyük şaşkınlık yarattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ülkesi Brezilya'yı tribünde destekleyen Adriana Lima'nın son hali büyük şaşkınlık yarattı - Son Dakika
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