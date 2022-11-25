Adrina Lima'nın son hali görenleri hayrete düşürdü. Bir dönem dünyanın en güzel kadını olarak gösterilen Victoria Secret's meleği Adriana Lima, bir süredir göz önünde bulunmuyordu.
Bir dönem Türkiye'de gündemden hiç düşmeyen Adriana Lima, artık çocuklarıyla vakit geçiriyor. Brezilyalı model, Katar'da ülkesinin maçlarını yakından takip ediyor.
Adriana Lima'nın yaşlanmış ve kilo almış halini görenler gözlerine inanamadı. Sosyal medyada çok sayıda yorum geldi. Bazı eğlenceli yorumlar da dikkat çekti.
İşte sosyal medyadaki bazı yorumlar:
Son Dakika › Spor › Ülkesi Brezilya'yı tribünde destekleyen Adriana Lima'nın son hali büyük şaşkınlık yarattı - Son Dakika