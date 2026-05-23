Dursun Özbek, Galatasaray Başkanlığını Kazandı

Galatasaray Kulübünde mevcut başkan Dursun Özbek, yeniden seçildi.
Sarı-kırmızılı kulübün 105. dönem yönetiminin belirlendiği olağan seçimli genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirildi. Çoğunluk aranmaksızın düzenlenen genel kurulda oy verme işlemi saat 10.00'da başlayıp 15.00'te sona erdi. Oy verme hakkına sahip yaklaşık 10 bin üyeden 2 bin 80'i sandık başına gitti. Üyeler, lisenin sınıflarında kurulan 12 sandıkta oy kullandı.
Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Dursun Özbek, kullanılan 2 bin 80 oyun bin 780'ini alarak 2 yıllığına yeniden başkanlık koltuğuna oturdu.
Sandıklara göre oylar
Kullanılan 2 bin 80 oyun 300'ü geçersiz sayıldı. Geçersiz oylardan 153'ü beyaz liste, 147'si ise kırmızı listeden çıktı.
Oylardan bin 773'ü Dursun Özbek'in kırmızı listesine, 7'si ise beyaz liste şeklinde oluştu.
Lisede kurulan 12 sandığın sonucu şöyle:
|Sandık
|Kırmızı liste
|Beyaz liste
|Geçersiz
|Toplam
|1
|155
|-
|17
|172
|2
|166
|-
|30
|196
|3
|151
|1
|25
|177
|4
|156
|1
|16
|173
|5
|148
|2
|15
|165
|6
|141
|-
|27
|168
|7
|91
|-
|17
|108
|8
|120
|1
|37
|158
|9
|139
|-
|23
|162
|10
|153
|-
|38
|191
|11
|169
|1
|35
|205
|12
|184
|1
|20
|205
|Toplam
|1773
|7
|300
|2080
Özbek'in yeni dönem listesi
Özbek'in yeni dönemdeki yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurulu asıl ve yedek listeleri şöyle:
Yönetim asıl: Dursun Özbek, Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Saruhan Cibara, Abdullah Kavukcu, Mehmet Burak Kutluğ, Fatih Demircan, Özen Kuzu
Yönetim yedek: Bora İsmail Bahçetepe, Ozan Bingöl Yurtsever, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ömer Sarıgül
Denetim asıl: Sinan Şahin, Gül Rengin Günay, Hasan Can Külahçıoğlu
Denetim yedek: Halil Cem Burnaz, Nazımcan Aygın, Çağatay Aras Uçkun
Sicil asıl: Mehmet Çağatay Altınlı, Nedime Canipek Konuksever, Okan Güngör, Utku Çağatay Aksoy, Berat Uygur, Mehmet Selim Yavuz, Burçin Aslan
Sicil yedek: Özgür Kızılelma, Yakup Peker, Sadettin Can Bilginer
Disiplin asıl: Hakkı Akil, Mithat Can Baydarol, Muharrem Remzi Tan, Mustafa İbrahim Ziyal, Aydın Önder, Ahmet Murat Canaydın, Ali Baran Öztürk
Disiplin yedek: Hasan Mehmet Tirali, Nuri Bora Ebussuutoğlu, Sencer Seren, Mustafa Kaya Özgül, Günran Çalın
Özbek, en uzun süre görev yapan ikinci başkan olacak
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yeni dönemdeki görev süresini tamamlaması halinde kulüp tarihinde en uzun süre başkanlık yapan ikinci isim olacak.
Sarı-kırmızılı kulüpte başkan olarak dördüncü dönemine girecek Özbek, yeni dönemde 2 yıllık görev süresini doldurması halinde kulübün kurucusu Ali Sami Yen'in ardından en uzun süre başkanlık yapan ikinci isim ünvanını alacak. Bugüne kadar yaklaşık 6 yıl 7 ay başkanlık koltuğunda oturan Özbek, Suphi Batur (8 yıl 2 ay), Selahattin Beyazıt (7 yıl 8 ay) ve Ali Uras'ı (7 yıl 1 ay) geçerek ikinci sıraya yükselecek.
Kulübün 121 yıllık tarihinde 38 farklı kişi başkanlık yaparken kurucusu ve ilk başkanı Ali Sami Yen, yaklaşık 14 yıllık görev süresiyle bu alanda zirvede yer alıyor.
Galatasaray'ın başkanları
Sarı-kırmızılı kulübün 121 yıllık tarihindeki 104 yönetim döneminde 38 başkan görev yaptı.
Kulüp tarihindeki yönetim dönemlerine göre başkanlar şöyle:
|Dönem
|Başkan
|1905-18, 1925
|Ali Sami Yen
|1919-22, 1934
|Refik Cevdet Kalpakçıoğlu
|1922-24, 1950-52
|Yusuf Ziya Öniş
|1925
|Ali Haydar Şekip
|1926
|Ahmet Robenson
|1927
|Adnan İbrahim Pirioğlu
|1928-29
|Necmettin Sadak
|1929-30
|Abidin Daver
|1930-31, 1933
|Ahmet Kara
|1931-32
|Tahir Kevkep
|1932-33, 1933-34
|Ali Haydar Barşal
|1933
|Fethi İsfendiyaroğlu
|1934-36
|Ethem Menemencioğlu
|1936-37
|Saim Gogen
|1937-39, 1944
|Sedat Ziya Kantoğlu
|1939
|Nizan Nuri
|1939
|Adnan Akıska
|1940-42
|Tevfik Ali Çınar
|1942-43
|Osman Dardağan
|1944-46
|Muslihittin Peykoğlu
|1946-50, 1965-68
|Suphi Batur
|1953, 1962-64
|Ulvi Yenal
|1954-56, 1960-62
|Refik Selimoğlu
|1957-59
|Sadık Giz
|1969-73, 1975-79
|Selahattin Beyazıt
|1973-75
|Prof. Dr. Mustafa Pekin
|1979-84, 1984-86
|Prof. Dr. Ali Uras
|1986-88, 1988-90
|Dr. Ali Tanrıyar
|1990-92, 1992-96
|Alp Yalman
|1996-2001
|Faruk Süren
|2001-02
|Mehmet Cansun
|2002-08
|Özhan Canaydın
|2008-11
|Adnan Polat
|2011-14
|Ünal Aysal
|2014-15
|Prof. Dr. Duygun Yarsuvat
|2018-21
|Mustafa Cengiz
|2021-22
|Burak Elmas
|2015-18, 2022-24, 2024-26, 2026-?
|Dursun Özbek
Son Dakika › Spor › Dursun Özbek, Galatasaray Başkanlığını Kazandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?