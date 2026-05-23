Üye Girişi
Dursun Özbek, Galatasaray Başkanlığını Kazandı

23.05.2026 18:11
Galatasaray'da Dursun Özbek, 2 yıllığına yeniden başkan seçildi. Oyların %85'ini alarak zafer kazandı.

Galatasaray Kulübünde mevcut başkan Dursun Özbek, yeniden seçildi.

Sarı-kırmızılı kulübün 105. dönem yönetiminin belirlendiği olağan seçimli genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirildi. Çoğunluk aranmaksızın düzenlenen genel kurulda oy verme işlemi saat 10.00'da başlayıp 15.00'te sona erdi. Oy verme hakkına sahip yaklaşık 10 bin üyeden 2 bin 80'i sandık başına gitti. Üyeler, lisenin sınıflarında kurulan 12 sandıkta oy kullandı.

Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Dursun Özbek, kullanılan 2 bin 80 oyun bin 780'ini alarak 2 yıllığına yeniden başkanlık koltuğuna oturdu.

Sandıklara göre oylar

Kullanılan 2 bin 80 oyun 300'ü geçersiz sayıldı. Geçersiz oylardan 153'ü beyaz liste, 147'si ise kırmızı listeden çıktı.

Oylardan bin 773'ü Dursun Özbek'in kırmızı listesine, 7'si ise beyaz liste şeklinde oluştu.

Lisede kurulan 12 sandığın sonucu şöyle:

SandıkKırmızı listeBeyaz listeGeçersizToplam
1155-17172
2166-30196
3151125177
4156116173
5148215165
6141-27168
791-17108
8120137158
9139-23162
10153-38191
11169135205
12184120205
Toplam177373002080

Özbek'in yeni dönem listesi

Özbek'in yeni dönemdeki yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurulu asıl ve yedek listeleri şöyle:

Yönetim asıl: Dursun Özbek, Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Saruhan Cibara, Abdullah Kavukcu, Mehmet Burak Kutluğ, Fatih Demircan, Özen Kuzu

Yönetim yedek: Bora İsmail Bahçetepe, Ozan Bingöl Yurtsever, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ömer Sarıgül

Denetim asıl: Sinan Şahin, Gül Rengin Günay, Hasan Can Külahçıoğlu

Denetim yedek: Halil Cem Burnaz, Nazımcan Aygın, Çağatay Aras Uçkun

Sicil asıl: Mehmet Çağatay Altınlı, Nedime Canipek Konuksever, Okan Güngör, Utku Çağatay Aksoy, Berat Uygur, Mehmet Selim Yavuz, Burçin Aslan

Sicil yedek: Özgür Kızılelma, Yakup Peker, Sadettin Can Bilginer

Disiplin asıl: Hakkı Akil, Mithat Can Baydarol, Muharrem Remzi Tan, Mustafa İbrahim Ziyal, Aydın Önder, Ahmet Murat Canaydın, Ali Baran Öztürk

Disiplin yedek: Hasan Mehmet Tirali, Nuri Bora Ebussuutoğlu, Sencer Seren, Mustafa Kaya Özgül, Günran Çalın

Özbek, en uzun süre görev yapan ikinci başkan olacak

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yeni dönemdeki görev süresini tamamlaması halinde kulüp tarihinde en uzun süre başkanlık yapan ikinci isim olacak.

Sarı-kırmızılı kulüpte başkan olarak dördüncü dönemine girecek Özbek, yeni dönemde 2 yıllık görev süresini doldurması halinde kulübün kurucusu Ali Sami Yen'in ardından en uzun süre başkanlık yapan ikinci isim ünvanını alacak. Bugüne kadar yaklaşık 6 yıl 7 ay başkanlık koltuğunda oturan Özbek, Suphi Batur (8 yıl 2 ay), Selahattin Beyazıt (7 yıl 8 ay) ve Ali Uras'ı (7 yıl 1 ay) geçerek ikinci sıraya yükselecek.

Kulübün 121 yıllık tarihinde 38 farklı kişi başkanlık yaparken kurucusu ve ilk başkanı Ali Sami Yen, yaklaşık 14 yıllık görev süresiyle bu alanda zirvede yer alıyor.

Galatasaray'ın başkanları

Sarı-kırmızılı kulübün 121 yıllık tarihindeki 104 yönetim döneminde 38 başkan görev yaptı.

Kulüp tarihindeki yönetim dönemlerine göre başkanlar şöyle:

DönemBaşkan
1905-18, 1925Ali Sami Yen
1919-22, 1934Refik Cevdet Kalpakçıoğlu
1922-24, 1950-52Yusuf Ziya Öniş
1925Ali Haydar Şekip
1926Ahmet Robenson
1927Adnan İbrahim Pirioğlu
1928-29Necmettin Sadak
1929-30Abidin Daver
1930-31, 1933Ahmet Kara
1931-32Tahir Kevkep
1932-33, 1933-34Ali Haydar Barşal
1933Fethi İsfendiyaroğlu
1934-36Ethem Menemencioğlu
1936-37Saim Gogen
1937-39, 1944Sedat Ziya Kantoğlu
1939Nizan Nuri
1939Adnan Akıska
1940-42Tevfik Ali Çınar
1942-43Osman Dardağan
1944-46Muslihittin Peykoğlu
1946-50, 1965-68Suphi Batur
1953, 1962-64Ulvi Yenal
1954-56, 1960-62Refik Selimoğlu
1957-59Sadık Giz
1969-73, 1975-79Selahattin Beyazıt
1973-75Prof. Dr. Mustafa Pekin
1979-84, 1984-86Prof. Dr. Ali Uras
1986-88, 1988-90Dr. Ali Tanrıyar
1990-92, 1992-96Alp Yalman
1996-2001Faruk Süren
2001-02Mehmet Cansun
2002-08Özhan Canaydın
2008-11Adnan Polat
2011-14Ünal Aysal
2014-15Prof. Dr. Duygun Yarsuvat
2018-21Mustafa Cengiz
2021-22Burak Elmas
2015-18, 2022-24, 2024-26, 2026-?Dursun Özbek

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
