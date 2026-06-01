Dursun Özbek, Galatasaray\'ın Başkana Seçildi

Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçim Genel Kurulu'nda yeniden başkan seçilen Dursun Özbek ve tüm kurulları, düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Törende konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "2026-2028 döneminin Galatasaray Spor Kulübü için hayırlı olmasını diliyorum. Arkadaşlarımla beraber Galatasaray Spor Kulübü'nü güzel günlere taşıyacağımıza da söz veriyorum" dedi.

Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde gerçekleşen olağan seçim genel kuruluna tek aday olarak giren ve bin 780 oy alan Dursun Özbek, üst üste üçüncü dönem, toplamda dördüncü kez başkan seçildi. Sarı-kırmızılılarda yeni dönemin mazbata töreni, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirildi.

Olağan seçimli genel kurul divan heyeti; yeni seçilen yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurulu üyelerine mazbatalarını takdim etti. Sarı-kırmızılı kulüpte üst üste 3, toplamda ise 4. kez başkan seçilen Dursun Özbek'e mazbatasını genel kurul divan başkanı Ahmet Kemal Kumkumoğlu verdi. Daha sonra yönetim kurulu, denetleme kurulu, sicil kurulu ve disiplin kurulunda yer alan üyelere mazbataları sunuldu.

"Geçmiş dönemde yaptıklarımızdan daha fazlasını, daha iyisini yapmak gayreti içinde olacağız"

Törende konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Bildiğiniz gibi 2022 döneminden itibaren, 2022-2024 ve 2026 dönemleri için benim başkanlığımda yönetim kurulları oluşturduk. Geçtiğimiz 4 sene içinde yapmış olduğumuz icraatlar Genel Kurul tarafından beğenildiği ve kabul edildiği için 2026-2028 dönemi için tekrar bu göreve bizleri layık gördü. Bu bizim sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Çünkü her seferinde, her dönemde geçmiş dönemde yapılanın üzerinde icraatımız olması lazım. Kendimizi hem sportif manada hem de spor dışı faaliyetlerde daha iyisini yapmak zorunda hissediyoruz. O yüzden bu göreve talip olduk. Bütün Galatasaraylıların, Genel Kurulumun, taraftarlarımın, herkesin şundan emin olması lazım; evet, bu amaçla geliyoruz. Bu dönemde geçmiş dönemde yaptıklarımızdan daha fazlasını, daha iyisini yapmak gayreti içinde olacağız. Ben bugüne kadar Galatasaray camiasının, Genel Kurul ve taraftarların bize verdikleri desteği aynen devam ettirmelerini istiyorum. Onların desteğiyle biz bu başarıyı sağladık. Bundan sonra da başarıyı daha yukarı çekmek için yine onların desteğine büyük ihtiyacımız var. 2026-2028 döneminin Galatasaray Spor Kulübü için hayırlı olmasını diliyorum. Arkadaşlarımla beraber Galatasaray Spor Kulübü'nü güzel günlere taşıyacağımız için de söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

Mazbata törenin ardından Başkan Dursun Özbek ile tüm kurul üyeleri, beraber basın mensuplarına poz verdi.

Galatasaray'ın yeni yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurulu şöyle:

Başkan: Dursun Özbek

Yönetim kurulu asıl: Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Saruhan Cibara, Abdullah Kavukcu, Mehmet Burak Kutluğ, Fatih Demircan, Özen Kuzu

Yönetim kurulu yedek: Bora İsmail Bahçetepe, Ozan Bingöl Yurtsever, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ömer Sarıgül

Denetim kurulu asıl: Sinan Şahin, Gül Rengin Günay, Hasan Can Külahçıoğlu

Denetim kurulu yedek: Halil Cem Burnaz, Nazımcan Aygın, Çağatay Aras Uçkun

Sicil kurulu asıl: Mehmet Çağatay Altınlı, Nedime Canipek Konuksever, Okan Güngör, Utku Çağatay Aksoy, Berat Uygur, Mehmet Selim Yavuz, Burçin Aslan

Sicil kurulu yedek: Özgür Kızılelma, Yakup Peker, Sadettin Can Bilginer

Disiplin kurulu asıl: Hakkı Akil, Mithat Can Baydarol, Muharrem Remzi Tan, Mustafa İbrahim Ziyal, Aydın Önder, Ahmet Murat Canaydın, Ali Baran Öztürk

Disiplin kurulu yedek: Hasan Mehmet Tirali, Nuri Bora Ebussuutoğlu, Sencer Seren, Mustafa Kaya Özgül, Günran Çalın - İSTANBUL