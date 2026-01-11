Dursun Özbek'ten gündem olan yağmurluklar için açıklama - Son Dakika
Spor

Dursun Özbek'ten gündem olan yağmurluklar için açıklama

Dursun Özbek'ten gündem olan yağmurluklar için açıklama
11.01.2026 16:12
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gündeme dair açıklama yaptı. Süper Kupa'daki Fenerbahçe maçında taraftarların büyük eleştiri getirdiği yağmurluklar hakkında konuşan Dursun Özbek, ''Kötü hava koşulları nedeniyle taraftarlarımıza dağıtılan yağmurluklarla ilgili yaşanan memnuniyetsizlik için samimi şekilde özür diliyorum. Ortaya çıkan görüntü Galatasaray'a yakışan bir hassasiyeti yansıtmamıştır. Bu sorumluluk bize aittir ve önümüzdeki dönemde bu tip sorunlar yaşanmayacaktır.'' dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün resmi internet sitesinden gündeme dair açıklamalarda bulundu.

'YAĞMURLUKLAR İÇİN ÖZÜR DİLİYORUM'

Fenerbahçe ile oynanan Süper Kupa maçında taraftarlara dağıtılan yağmurluklara gelen eleştirilerle ilgili konuşan Dursun Özbek, sarı-kırmızılı taraftarlardan özür dileyerek, 'Kötü hava koşulları nedeniyle taraftarlarımıza dağıtılan yağmurluklarla ilgili yaşanan memnuniyetsizlik için samimi şekilde özür diliyorum. Ortaya çıkan görüntü Galatasaray'a yakışan bir hassasiyeti yansıtmamıştır. Bu sorumluluk bize aittir ve önümüzdeki dönemde bu tip sorunlar yaşanmayacaktır.' dedi.

'ESEFLE KINIYORUM'

Maç öncesinde geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Gökmen Özdenak için gerçekleştirilen saygı duruşu esnasında yaşanan olaylara da tepki gösteren Özbek, "Galatasaray ve Türk futbolu için çok önemli bir değer olan Gökmen Özdenak adına yapılan saygı duruşu sırasında rakip takım tribünlerinden yükselen çirkin tezahüratlar ile maç sonrasında kulübün resmi sosyal medya hesaplarından ve bazı futbolcuları tarafından yapılan seviyesiz paylaşımları esefle kınıyorum. Bu çirkin paylaşımlarla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nu göreve davet ediyorum. Sadece kulübümüzün değil, ülkemizin değerlerinde de acıya saygı duymak vardır. Bu gibi anlarda kulüpler arasındaki rekabete onur katmamız gerekirken, yapılmış olan saygısızlığı görmezden gelmemiz mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek'in açıklaması şu şekilde:

"Dün akşam Süper Kupa Finali'nde aldığımız sonuç, hepimizi derinden üzmüştür. Galatasaray camiası olarak kaybetmeye alışık değiliz. Bu nedenle, her bir taraftarımızın yaşadığı hayal kırıklığını yürekten paylaşıyorum.

Öncelikle organizasyon kapsamında, kötü hava koşulları nedeniyle taraftarlarımıza dağıtılan yağmurluklarla ilgili yaşanan memnuniyetsizlik için samimi şekilde özür diliyorum. Ortaya çıkan görüntü Galatasaray'a yakışan bir hassasiyeti yansıtmamıştır. Bu sorumluluk bize aittir ve önümüzdeki dönemde bu tip sorunlar yaşanmayacaktır.

Transfer sürecine dair eleştirilere de saygı duyuyorum. Önceden de ifade ettiğimiz gibi hedeflerimize sıradan takviyelerle değil; kaliteyle, vizyonla ve doğru planlamayla ulaşmak için çalışıyoruz. Taraftarımızdan ricam, bize güvenmeleri ve bu süreci birlikte, güçlü bir dayanışmayla tamamlamamızdır. Futbol takımımızı daha da ileriye taşıyacak, Galatasaray'a güç katacak transferler konusunda kararlılığımız nettir ve çalışmalarımız aralıksız şekilde devam etmektedir.

Öte yandan, maç öncesinde Galatasaray ve Türk futbolu için önemli bir değer olan Gökmen Özdenak adına yapılan saygı duruşu sırasında rakip takım tribünlerinden yükselen çirkin tezahüratlar ile maç sonrasında kulübün resmi sosyal medya hesaplarından ve bazı futbolcuları tarafından yapılan seviyesiz paylaşımları esefle kınıyorum. Bu çirkin paylaşımlarla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nu göreve davet ediyorum.

Sadece kulübümüzün değil, ülkemizin değerlerinde de acıya saygı duymak vardır. Bu gibi anlarda kulüpler arasındaki rekabete onur katmamız gerekirken, yapılmış olan saygısızlığı görmezden gelmemiz mümkün değildir.

Son dönemde kamuoyunda yer almış hukuki tespitlere ve somut gerçeklere rağmen kulübümüz, sporda kardeşlik ve barış ortamı bozulmasın diye rakibimiz hakkında bugüne kadar açıklama yapmamayı tercih etmiştir. Ancak bir galibiyet sonrası yapılan, seviyesiz ve ahlaki sınırları zorlayan bu paylaşımlar, iki camianın farklı bakış açısını net biçimde ortaya koymuştur. Şunu özellikle hatırlatmak isterim ki; Galatasaray'ın büyüklüğüyle, tarihiyle ve değerleriyle alay etmeye kalkışanlar karşılarında bu camianın vakarını ve kararlılığını bulmuşlardır, yine bulacaklardır.

Dün akşamın net özeti şudur: Kaybetmeye alışkın olmayan bir camia ile kazanmaya uzun süredir hasret kalmış; bu hasretin getirdiği öfkeyi ve sevgisizliği diline yansıtan bir camianın karşılaşmasını izledik.

Bugün üzgünüz. Galatasaray camiası yaşadığı her hayal kırıklığından gerekli dersleri alıp güçlenerek, büyüyerek çıkmıştır. Önümüzde hedeflerimiz için çok önemli bir fikstür varken, şimdi birlik olma zamanıdır. Kimse merak etmesin; geçmiş 3 senede olduğu gibi Galatasaray'ı sevenleri yine mutlu edeceğiz."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Bekir Canverdi Bekir Canverdi:
    sizin gibi taraftara layık görülen yağmurluklar fazla bile bahis muslukları kesilince parası bu kadarına yetmiş… 72 38 Yanıtla
    Talat Yelbuz Talat Yelbuz:
    ASLINDA OT İŞI YAPANLARI ORNEK ALMALARI LAZIM DEMI. BAHISCILER AYNAYA BAKIN 39 38
    CCC CCC:
    ot işinde daha fazla para varmış ö o sektöre yönelecekmiş 20 17
  • szea14Cakir szea14Cakir:
    dursun Özbek istifa 34 23 Yanıtla
  • poyraz can poyraz can:
    Senden başkan, okandan da teknik direktör olmaz 40 12 Yanıtla
  • poyraz can poyraz can:
    fenev onu da veremedi yazık feneve 6 24 Yanıtla
  • Ali Arat Ali Arat:
    birilerinin ismi geliri yok deli gibi transfer yapıyorlar ya nereden baksan adamlar 40 45 milyon Euro para harcadılar bakıyorsun bir de bu adamların maaşı var yani bunların harcama limiti nerede kaldı ben anlamadım 11 9 Yanıtla
