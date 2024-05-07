Düzce Belediyesi Spora ve Sporcuya Destek Veriyor

Spor

Düzce Belediyesi, 'Spor Şehri Düzce' hedefi doğrultusunda spora ve sporcuya desteğini sürdürdü. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından amatör spor kulüplerine sağlanan desteğin yanında, üniversite öğrencileri ve vatandaşlar için de çeşitli organizasyonlar düzenlendi.

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, gerek düzenlediği organizasyonlar, gerekse sağladığı destekler ile 7'den 70'e her kesime spor yapma imkanı sunuyor. 2024 yılında da spora ve sporcuya desteğini sürdüren müdürlük, 1 Ocak-30 Nisan arasını kapsayan 4 aylık döneme ilişkin faaliyet raporunu yayınladı.

Spor salonlarından 797 kişi yararlandı

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde aktif çalışan spor salonlarına halkın ilgisi artarak devam ediyor. Aziziye Mahallesi ve Bahçeşehir bölgesinde bulunan salonlarda fitness ve aletli plates olarak bilinen reformer dallarında uzman eğitmenler eşliğinde spor yapma imkanı sunuluyor. Aziziye Spor Salonu'ndan fitness alanında toplam 295 kadın, reformer alanında ise toplam 146 kadın yararlanırken, Bahçeşehir Spor Salonu'nda 122 erkek ve 130 kadın fitness, 104 kadın da reformer derslerine katılım sağladı.

Amatör spor kulüplerine ve STK'lara ulaşım desteği

Belediye Kanunu'nun ilgili maddesi çerçevesinde amatör spor kulüplerine ayni yardımlarını sürdüren müdürlük, 4 aylık sürede amatör spor kulüplerine il dışında yapmış oldukları müsabakalara katılabilmeleri için ulaşım desteği sağladı. Bunun yanında ulaşım desteği için başvuran sivil toplum örgütlerine de ulaşım desteği verildi. Ocak ayında 10 bin 920, Şubat ayında 12 bin 200, Mart ayında 2 bin 550, Nisan ayında da 6 bin 60 kilometre olmak üzere toplam 31 bin 730 kilometre ulaşım desteği verildi.

Üniversite öğrencileri Düzce'yi tanıdı

Müdürlük tarafından, tanıtım faaliyetleriyle il dışından gelen ve Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören 120 öğrencinin katılım sağladığı il içi gezi turları düzenlendi. Bu gezilerde ilimizin turistlik değeri olan yerlerinden Aydınpınar Şelalesi, Güzeldere Şelalesi, Efteni Gölü, Konuralp Antik Tiyatrosu ve Konuralp Müzesi gezdirilerek ilimizin tanıtımı sağlandı. Düzce Üniversitesi'nde faaliyet yürüten üniversite topluluklarına yönelik 100 kişinin katılımıyla gerçekleşen doğa yürüyüş etkinliği de düzenlendi.

23 Nisan ve rafting etkinlikleri

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel etkinliklere de imza atan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, 27 Nisan Cumartesi günü Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüzme Havuzunda yarışma düzenledi. Yaşları 10-12 arası 100 çocuğun katıldığı yarışmada, tüm katılımcılara bone ve altın madalya, dereceye giren 15 çocuk sporcuya ise 1.000 TL değerinde hediye çeki verildi.

Müdürlük, 1 Mayıs İşçi Bayramı münasebetiyle belediyenin çeşitli birimlerinde çalışan 100 personele, geçtiğimiz hafta sonu ise Amatör Spor Kulüpleri ile Düzce ili hakemlerinden oluşan 75 kişilik gruba Melen suyu üzerinde Cumayeri'nde bulunan rafting parkurunda etkinlik düzenledi.

Özkan Olcay Spor salonu faaliyette

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Aziziye Mahallesi'nde bulunan güreş salonunda sürekli yapılan antrenmanların yanı sıra çeşitli etkinlikler de düzenleniyor. Aziziye İlkokulu'na ait bir spor salonu bulunmadığından, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri 10.00-12.00 saatleri arasında salon Aziziye İlkokulu'na tahsis edilerek eğitime destek veriliyor. Perşembe ve Cuma günleri ise bireysel çalışmalar için kullanılıyor.

Kış spor okullarında 2 bin 582 genç eğitim aldı

Yine müdürlük bünyesinde faaliyet gösteren Spor Akademisi de, Düzce Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında yürütülen kış spor okullarında 41 branşta bin 373'ü erkek, bin 209'u kadın olmak üzere 2 bin 582 gence spor eğitimi verdi.

Ayrıca halter branşında 2, judo branşında 3, rafting branşında 5 sporcuya katıldıkları müsabakalarda ulaşım ve beslenme desteği, boks branşında 3 sporcuya ulaşım desteği, voleybol branşında 14 sporcu ve 3 teknik heyet personeline ulaşım, beslenme ve konaklama desteği sağlandı. - DÜZCE