Düzce'de Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda Dereceye Girenlere Ödüller Verildi - Son Dakika
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Düzce'de Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda Dereceye Girenlere Ödüller Verildi

Düzce\'de Okçuluk Türkiye Şampiyonası\'nda Dereceye Girenlere Ödüller Verildi
04.07.2025 01:36  Güncelleme: 01:38
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Düzce'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2025 Ases U15, U18, U21 Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporculara ödülleri ve madalyaları takdim edildi. Yarışmaya 1400 sporcu katıldı ve en başarılı sporcular ödüllendirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin ev sahipliğinde yapılan 2025 Ases U15, U18, U21 Okçuluk Türkiye Şampiyonasında dereceye girenlere ödülleri ve madalyaları verildi.

Düzce Şıralık Şehir Stadı'nda düzenlenen ve bin 400 sporcunun katıldığı Okçuluk Türkiye Şampiyonası devam ediyor.

Şampiyonanın dördüncü günü müsabakaları sonunda dereceye girenlere madalya ve ödülleri verildi.

Buna göre Klasik Yay U18 Erkeklerde Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü sporcusu Arda Ege Dönmezgüç birinci, Samsun Okçuluk Spor Kulübü sporcusu Faruk Topuz ikinci, Uludağ Oksijen Spor Kulübü sporcusu Ahmet Öztürk üçüncü oldu.

Klasik Yay U18 Kadınlarda Ankara GSM Spor Kulübü sporcusu Zeynep Ada Küçük birinci, Vedat Erbay Spor Kulübü sporcusu Diana Otçu ikinci, Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü sporcusu Reyyan Berire Kıtmır üçüncü oldu.

Makaralı Yay U18 Erkeklerde İstanbul Okçuluk Spor Kulübü sporcusu Azad Fırat Okçuoğlu birinci, Altınok Okçuluk Spor Kulübü sporcusu Omar Mahmoud Serageldın Shaheen ikinci, Onok Okçuluk Spor Kulübü sporcusu Furkan Doruk Mutlu üçüncü oldu.

Makaralı Yay U18 Kadınlarda ise İstanbul Ferdi sporcu Nisa Eylül Ardahan birinci, Okçular Vakfı Spor Kulübü sporcusu Zeynep Cebeci ikinci ve Vira Okçuluk Spor Kulübü sporcusu İrem Şanel üçüncü oldu.

Klasik Yay U21 Kadın Takımlarda Vedat Erbay Spor Kulübü birinci, Okçular Vakfı Spor Kulübü ikinci, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü üçüncü oldu.

Klasik Yay U21 Erkek Takımlarda Okçular Vakfı Spor Kulübü birinci, Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü ikinci, Angora Okçuluk Spor Kulübü üçüncü oldu.

Klasik Yay U21 Karışık Takımlarda ise Okçular Vakfı Spor Kulübü birinci, Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü ikinci ve Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü üçüncü oldu.

Dereceye giren takım ve sporculara ödüllerini Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Türkiye Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Gazoz ile Alper Aytaçoğlu, İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, Yarışma Başhakemi Orhan Şentürk ile Düzce Okçuluk İl Temsilcisi Gökhan Cengiz takdim etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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