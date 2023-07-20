Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarına devam Fenerbahçe hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni farklı mağlup etti.
Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri, Edin Dzeko (2), Joao Pedro, Sebastian Szymanski ve Mitchy Batshuayi'den geldi.
Bu sonuçla beraber Fenerbahçe 4. hazırlık maçında 2. galibiyetini aldı. Bu maçtan önceki galibiyet Rusya'da düzenlenen turnuvada Neftçi Bakü'yü karşı gelmişti.
Son Dakika › Spor › Dzeko, double yapı! Fenerbahçe, hazırlık maçındaki rakibini farka boğdu - Son Dakika