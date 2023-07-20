Dzeko, double yapı! Fenerbahçe, hazırlık maçındaki rakibini farka boğdu - Son Dakika
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Dzeko, double yapı! Fenerbahçe, hazırlık maçındaki rakibini farka boğdu

20.07.2023 23:50

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarına devam Fenerbahçe hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni farklı mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri, Edin Dzeko (2), Joao Pedro, Sebastian Szymanski ve Mitchy Batshuayi'den geldi. Bu sonuçla beraber Fenerbahçe 4. hazırlık maçında 2. galibiyetini aldı. Bu maçtan önceki galibiyet Rusya'da düzenlenen turnuvada Neftçi Bakü'ye karşı gelmişti.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarına devam Fenerbahçe hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni farklı mağlup etti.

DZEKO DOUBLE YAPTI

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri, Edin Dzeko (2), Joao Pedro, Sebastian Szymanski ve Mitchy Batshuayi'den geldi.

4 MAÇTA 2 GALİBİYET

Bu sonuçla beraber Fenerbahçe 4. hazırlık maçında 2. galibiyetini aldı. Bu maçtan önceki galibiyet Rusya'da düzenlenen turnuvada Neftçi Bakü'yü karşı gelmişti.

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Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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