Dzeko, double yapı! Fenerbahçe, hazırlık maçındaki rakibini farka boğdu

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarına devam Fenerbahçe hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni farklı mağlup etti.

DZEKO DOUBLE YAPTI

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri, Edin Dzeko (2), Joao Pedro, Sebastian Szymanski ve Mitchy Batshuayi'den geldi.

4 MAÇTA 2 GALİBİYET

Bu sonuçla beraber Fenerbahçe 4. hazırlık maçında 2. galibiyetini aldı. Bu maçtan önceki galibiyet Rusya'da düzenlenen turnuvada Neftçi Bakü'yü karşı gelmişti.