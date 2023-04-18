Ebrar'ın takım arkadaşı son yolculuğuna uğurlandı! İstanbul'da ölen voleybolcunun cenazesinde yürek yakan anlar - Son Dakika
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Ebrar'ın takım arkadaşı son yolculuğuna uğurlandı! İstanbul'da ölen voleybolcunun cenazesinde yürek yakan anlar

18.04.2023 17:48

İstanbul Üsküdar'da kaldığı otelin 6. katından düşerek yaşamını yitiren Novara'nın genç voleybolcusu Julia Ituma, son yolculuğuna uğurlandı.

CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Eczacıbaşı Dynavit'e 3-0 mağlup olan Igor Gorgonzola'da oyuncu Julia Ituma, 13 Nisan'da sabaha karşı kaldıkları otelin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Ituma'ya İstanbul'da otopsi yapıldıktan sonra naaşı, 15 Nisan'da İtalya'nın Milano kentine getirilmişti.

Ebrar'ın takım arkadaşı uğurlandı! İstanbul'da ölen İtalyan voleybolcu Ituma'nın cenazesinden yürek sızlatan kareler

BEYAZ GÜLLERLE DONATILDI

Ituma için Milano'da San Filippo Neri Kilisesi'nde düzenlenen törene, İtalya Spor Bakanı Andrea Abodi, Igor Gorgonzola Novara'dan takım arkadaşları, ailesi ve sevenlerinin katıldı. Julia Ituma'nın tabutu beyaz güllerle donatılırken, üzerine maç forması konuldu.

Ebrar'ın takım arkadaşı uğurlandı! İstanbul'da ölen İtalyan voleybolcu Ituma'nın cenazesinden yürek sızlatan kareler

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Cenaze töreninde sevenlerinin gözyaşlarını tutamadığı görülürken, takım arkadaşları Julia'nın ölümüne halen inanamadıklarını belirtti. Ituma'nın cenazesi, kiliseden alkışlarla uğurlandı.

Ebrar'ın takım arkadaşı uğurlandı! İstanbul'da ölen İtalyan voleybolcu Ituma'nın cenazesinden yürek sızlatan kareler

GELECEĞİN YILDIZI OLARAK GÖSTERİLİYORDU

Nijeryalı bir ailenin çocuğu olarak 8 Ekim 2004'te Milano'da dünyaya gelen 1.92 metre boyundaki Julia Ituma, İtalya'da gelecek vadeden voleybolculardan biri olarak gösteriliyordu.

Ebrar'ın takım arkadaşı uğurlandı! İstanbul'da ölen İtalyan voleybolcu Ituma'nın cenazesinden yürek sızlatan kareler
Ebrar'ın takım arkadaşına veda! İstanbul'da ölen İtalyan voleybolcu Ituma'nın cenazesinden yürek sızlatan kareler
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Son Dakika Spor Ebrar'ın takım arkadaşı son yolculuğuna uğurlandı! İstanbul'da ölen voleybolcunun cenazesinde yürek yakan anlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ebrar'ın takım arkadaşı son yolculuğuna uğurlandı! İstanbul'da ölen voleybolcunun cenazesinde yürek yakan anlar - Son Dakika
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