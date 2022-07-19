Başarılarının yanı sıra yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da sıkça gündeme gelen yıldız voleybolcu Ebrar Karakurt yine gündem oldu.
Ebrar, Nasreddin Hoca heykelinin önünde dizlerinin üstüne çöküp poz verdi. Bu gönderiyi Cem Yılmaz'ın 'Hoca Camon' esprisiyle paylaşan Ebrar'ın gönderisine çok sayıda yorum yapıldı.
Ebrar Karakurt'un takipçileri, Ebrar'ın Instagram hikayelerine tepki gösterdi. Başarılı voleybolcunun, Milli Takımızın elenmesini üzerinden çok vakit geçmeden böyle paylaşımlar yapması eleştirildi. Bir kesim voleybolsever de bu durumu normal karşılayıp Ebrar Karakurt'u savundu.
Son Dakika › Spor › Ebrar Karakurt sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündemde! Nasreddin Hoca heykelinin önünde poz verdi - Son Dakika