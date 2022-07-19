Ebrar Karakurt sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündemde! Nasreddin Hoca heykelinin önünde poz verdi

Başarılarının yanı sıra yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da sıkça gündeme gelen yıldız voleybolcu Ebrar Karakurt yine gündem oldu.

NASREDDİN HOCA HEYKELİNİN ÖNÜNDE POZ VERDİ

Ebrar, Nasreddin Hoca heykelinin önünde dizlerinin üstüne çöküp poz verdi. Bu gönderiyi Cem Yılmaz'ın 'Hoca Camon' esprisiyle paylaşan Ebrar'ın gönderisine çok sayıda yorum yapıldı.

"YENİLGİYİ ÇABUK UNUTMUŞ"

Ebrar Karakurt'un takipçileri, Ebrar'ın Instagram hikayelerine tepki gösterdi. Başarılı voleybolcunun, Milli Takımızın elenmesini üzerinden çok vakit geçmeden böyle paylaşımlar yapması eleştirildi. Bir kesim voleybolsever de bu durumu normal karşılayıp Ebrar Karakurt'u savundu.