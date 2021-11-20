Ebrar Karakurt'un kız arkadaşı İmge'den ekonomik kriz isyanı: İliklerime kadar hissediyorum

Milli Takım'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve ardından sevgilisiyle fotoğrafını paylaşması çok konuşulan Ebrar Karakurt, gündemden düşmüyor. Önceki günlerde Türkiye'ye gelmesi çok konuşulan Karakurt'un bu sefer de kız arkadaşından ilginç bir çıkış geldi. İmge, ekonomik gidişat nedeniyle isyanını dile getirdi.

"İLİKLERİME KADAR HİSSETİM"

Uzun süredir Ebrar Karakurt ile mutlu bir birliktelik yaşayan İmge, döviz kuruyla ilgili paylaşım yaptı. Aldığı bir ürünün fiyatını eleştiren İmge, sosyal medya hesabından "Euro'nun artışını iliklerime kadar hissettiğim bir gün daha yaşandı" yorumunu yaptı. Özel yaşantısı nedeniyle toplumun kimi kesiminden destek gören kimi kesimi tarafından eleştirilen Karakurt, şimdilerde ilişkisini gözlerden uzak yaşamamayı tercih ediyor. İkili şu anda İtalya'da yaşıyor.

EBRAR KARAKURT KİMDİR?

17 Ocak 2000'de dünyaya gelen Ebrar Karakurt, Türk milli voleybolcudur. Pasör çaprazı olarak oynayan Karakurt'un boyu 1.96'dır. Voleybola 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü'nde başlayan Karakurt, VakıfBank formasıyla iki sene üst üste hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşadı.

2000 doğumlu smaçör, geçtiğimiz sezon A Takım ile birlikte antrenmanlara çıktı ve zaman zaman forma giyme şansı buldu. U23 Milli Takımı'yla Dünya Şampiyonu olan Ebrar Karakurt, U18 Milli Takımı'yla mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nda 'En İyi Smaçör' ödülünün sahibi oldu.

2018 yılında VakıfBank A Takımı'na yükselen Karakurt 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Ligi Şampiyonluğu yaşadı.