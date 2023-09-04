Ebrar Karakurt, kutlama için sahneye ''Ben böyleyim'' şarkısıyla çıktı - Son Dakika

Ebrar Karakurt, kutlama için sahneye ''Ben böyleyim'' şarkısıyla çıktı

Son Güncelleme: 04.09.2023 23:44

2023 CEV Avrupa Şampiyonası öncesi sosyal medyada eleştirilerin odağına oturan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt, kutlama için sahneye, ''Ben böyleyim'' şarkısıyla çıktı.

Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları Galataport'ta vatandaşlarla birlikte başarılarını kutladı. Günlerdir sosyal medyada eleştirilerin hedefinde olan takımın genç yıldızı Ebrar Karakurt, sahneye çıkarken "Ben böyleyim" şarkısını tercih etti.

ŞAMPİYONLUĞU DOYASIYA KUTLADILAR

2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda finalde karşılaştığı rakibi Sırbistan'ı devirerek şampiyonluğa ulaşan Filenin Sultanları, İstanbul'da vatandaşlarla buluştu. Sultanlar vatandaşlarla birlikte doyasıya şampiyonluğu kutladı.

EBRAR'DAN MESAJ GİBİ ŞARKI

Sosyal medyada günlerdir eleştirilen hedefinde olan Ebrar Karakurt, sahneye "Ben böyleyim" şarkısıyla çıktı.

"BİZİM ARKAMIZDAKİ GÜÇSÜNÜZ"

Takımın yıldızı Ebrar, Türk halkının kendilerini her zaman desteklediklerini vurgulayarak, "Dünyanın en güzel sevgisine sahibiz. Sizler bizim arkamızdaki güçsünüz, iyi ki varsınız" dedi.

BİNLERCE VATANDAŞ KATILDI

Galataport'ta gerçekleşen kutlama öncesinde FIVB Milletler Ligi ve CEV Avrupa Şampiyonası'nda kazanılan kupalar, kürsüye getirildi. Teknik ekip ve sporcular tek tek anons edilirken, meydanı dolduran binlerce vatandaş tezahüratlarla takıma destek verdi.

NE OLMUŞTU?

Ebrar Karakurt'un geçtiğimiz günlerde, sosyal medyadan bir kullanıcının, "Müslüman Türk Milleti olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz..." yorumuna "Boş yapma Abdulhamid" cevabını vermesi çok konuşulmuştu.

Filenin Sultanları, Ebrar Karakurt, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ebrar Karakurt, kutlama için sahneye ''Ben böyleyim'' şarkısıyla çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ebrar Karakurt, kutlama için sahneye ''Ben böyleyim'' şarkısıyla çıktı - Son Dakika
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