Edirne\'de Kürek Kupası\'nda Fenerbahçe ve Galatasaray Şampiyon

EDİRNE'de gerçekleştirilen Gençler Türkiye Kürek Kupası Yarışları'nda Fenerbahçe 3, Galatasaray 2 ve Beşiktaş 1 kategoride şampiyonluk elde etti.

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Edirne'de 11-13 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Kürek Kupası Yarışları, final karşılaşmalarıyla sona erdi. Meriç Nehri'ndeki 2000 metrelik parkurda, toplamda 25 kulüpten 400'e yakın sporcunun dereceye girmek için kürek çektiği yarışlarda dereceye giren kulüpler belli oldu. Yarışlarda; 19 yaş altı kadınlar ve erkeklerde Galatasaray, 17 yaş altı kadınlar ve erkekler ile 15 yaş altı kadınlarda Fenerbahçe, 15 yaş altı erkekler kategorisinde de Beşiktaş birinciliği elde etti.

Yarışların ardından ödül töreni düzenlendi. Dereceye iren kulüp temsilcilerine kupaları, Edirne Vali Yardımcısı Sıtkı Zehin, Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, Türkiye Kürek Federasyonu Başkan Vekili Tolga Saygılı, Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Nesim İba, Ferdiye Erdoğan ve Bekir Sevimli tarafından verildi.