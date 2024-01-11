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Aydın temsilcisi Efeler 09 SFK, iç saha maçlarını İncirliova'da oynayacak - Son Dakika
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Aydın temsilcisi Efeler 09 SFK, iç saha maçlarını İncirliova'da oynayacak

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Aydın temsilcisi Efeler 09 SFK, Aydın Adnan Menderes Stadı'nın yıkım kararı alınmasının ardından ikinci yarıda İncirliova Ahmet Yaşar Kocabıyık Stadı'nda maçlarını oynayacak.

Aydın temsilcisi Efeler 09 SFK, iç saha maçlarını İncirliova\'da oynayacak
11.01.2024 - 11:27,  Güncelleme: 11:28
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Burhan CEYHAN/ AYDIN,

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Aydın temsilcisi Efeler 09 SFK, ligin ikinci yarısında iç saha maçlarını yine İncirliova'da oynayacak. Aydın Adnan Menderes Stadı'nın depreme dayanıksız raporu verilmesiyle yıkım kararı alınmasının ardından sezon başında maçlarını İncirliova Ahmet Yaşar Kocabıyık Stadı'nda oynamaya başlayan Efeler 09 SFK, ikinci yarıda Nazilli İlçe Stadı'na taşınma planından vazgeçti. Aydın Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün onayına rağmen statta ev sahibi konumundaki Nazilli Belediyespor'un talebe olumsuz yanıt vermesi üzerine kurmaylar sezona İncirliova Ahmet Yaşar Kocabıyık Stadı'nda devam kararı aldı. Ligin ikinci yarısına hazırlanan Efeler, özel maçta Bergama Sportif'i Burak'ın golüyle 1-0 yendi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Aydın temsilcisi Efeler 09 SFK, iç saha maçlarını İncirliova'da oynayacak - Son Dakika
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